Vụ lòng se điếu dài 40m: Hà Nội, TP. HCM cùng vào cuộc xác minh nguồn gốc, chất lượng lòng se điếu tại các cơ sở quán Lòng Chát

Vụ lòng se điếu dài 40m: Chuyên gia phản bác, sàn thương mại điện tử rao bán từ 230.000 đồng/kg GĐXH - Theo chuyên gia, không thể có bộ lòng lợn non dài 40m, bởi cả bộ lòng lợn có tổng chiều dài khoảng 22-23cm được chia làm nhiều phần. Do đó, việc có một bộ lòng dài tới 40m là điều vô lý.

Ngày 8/8, thông tin nhanh với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được thông tin và giao Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội làm đầu mối xem xét, chỉ đạo kiểm tra thông tin liên quan đến cơ sở bán lòng se điếu dài 40m.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Chi cục ATTP TP Hà Nội cho biết đã đề nghị quận Cầu Giấy chủ động xác minh thông tin về cơ sở lòng se điếu trên địa bàn quận. "Với cơ sở tại phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra", đại diện lãnh đạo Chi cục cho hay.

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đề nghị quận Đống Đa và quận Cầu Giấy chủ động xác minh thông tin liên quan đến hàng hóa, thực phẩm tại cơ sở có lòng se điếu 40m.

Đặc biệt kiểm tra, xác minh, truy xuất nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng và tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh món lòng se điếu dài 40m đang dậy sóng dư luận.

Những ngày gần đây, dư luận rất quan tâm đến hình ảnh ghi lại người đàn ông được cho là chủ chuỗi quán Lòng Chát "khoe" bộ lòng dài 40m, nặng 5,8kg được lấy từ con lợn có trọng lượng 100kg.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học - thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) khẳng định, bộ lòng của một con lợn chỉ có chiều dài từ 22-23m. Trong đó, lòng non khoảng 18m và lòng se điếu là phần đầu của bộ lòng non với chiều dài chỉ từ 15-20cm. Do đó, sản phẩm này rất hiếm.

Người đàn ông trong video khoe bộ lòng se điếu 40 mét.

Do đó, những chia sẻ của người đàn ông về bộ lòng se điếu dài 40m cũng khiến người tiêu dùng đặt nghi vấn về chất lượng sản phẩm.

Được biết, quán Lòng Chát có cơ sở tại phố Trần Nhân Tông (quận Cầu Giấy), phố Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa) và cơ sở tại quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Cùng thời điểm, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở, quán ăn kinh doanh món lòng lợn, cháo lòng. Trong đó, có quán Lòng Chát ở quận Tân Bình.

Theo đó, cơ quan chuyên ngành đã tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm, làm chất lượng sản phẩm có dương tính với các chất phụ gia hay chứa chất động hay không.

