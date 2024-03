Truy tìm nghi phạm giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu

Tối 5/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang truy tìm nghi phạm giết người Lò Văn Xươm (SN 2001, ở huyện Sìn Hồ).

Vụ án mạng xảy ra lúc 19h15 cùng ngày tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nạn nhân là chị Lò Thị L. (SN 2003, trú tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên).

Nghi phạm Xươm (Ảnh: Công an Lai Châu).

Theo cảnh sát, khi gây án, đối tượng Xươm mặc quần lửng đến ngang gối màu cam, áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen.

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục như trên và cầm theo hung khí là dao nhọn, bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên), nghi chạy sang huyện Sìn Hồ.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị quần chúng nhân dân chia sẻ, lan tỏa thông tin để cộng đồng biết, cung cấp thông tin về đối tượng, phục vụ tiến trình điều tra, sớm bắt giữ đối tượng gây án.

Mọi thông tin, người dân có thể liên hệ tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu (Thượng tá Vũ Tiến Văn, trưởng phòng, SĐT: 0915.484.838); Công an huyện Tân Uyên (Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, Phó trưởng Công an huyện, SĐT: 0977.866.999).