Truy tố kẻ lợi dụng trẻ em quay 12 clip khiêu dâm

22 giờ trước

Nhiều vụ sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn xảy ra tại Hà Nội, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng do Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an các địa phương khám phá trước đó đều chứng minh là do Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1991), trú tại TP Hồ Chí Minh cầm đầu.