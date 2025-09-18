Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

Yêu cầu của Chính phủ về đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Theo đó, hầu hết, người dân có chung sự quan tâm về phương thức áp thuế đối với mua bán vàng như thế nào sẽ khả thi và đảm bảo tính công bằng cho người dân.

Ngày 18/9, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng hoàn toàn đồng tình với yêu cầu trên của Chính phủ nhằm hạn chế đầu cơ vàng.

Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng. Ảnh: Bảo Loan

Bởi thực tế, tại Việt Nam, hầu hết các nguồn thu nhập đều đã phải đóng thuế. Ví dụ, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chịu thuế 2% trên giá bán, giao dịch chứng khoán bị khấu trừ 0,1% giá trị chuyển nhượng. Vì vậy, việc áp dụng thuế với vàng là phù hợp với nguyên tắc chung.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng nên đánh thuế trên phần lợi nhuận của giao dịch, thay vì đánh thuế trên toàn bộ giao dịch.

Mức thuế mà ông Hiếu cho rằng sẽ rất hợp lý là 20% trên tổng lợi nhuận của mỗi giao dịch.

Theo ông Hiếu, nếu thu thuế dựa trên giá trị giao dịch, sẽ dễ dẫn đến "thuế chồng thuế", bởi số tiền mua vàng vốn đã là thu nhập sau thuế từ lương hoặc kinh doanh.

Trong khi đó, đánh thuế trên lợi nhuận của mỗi giao dịch (tức chênh lệch giữa giá bán và giá mua - PV) phản ánh đúng bản chất thu nhập phát sinh.

Tuy vậy, việc triển khai không hề đơn giản, nhất là khi khó xác định giá mua đối với vàng được tích trữ từ nhiều năm trước đó.

Do đó, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, Bộ Tài chính có thể áp dụng cơ chế xác định giá bình quân tại một thời điểm nhất định, hoặc trong khung 3 năm, 5 năm, 10 năm…

Người bán cần khai báo thời điểm mua, còn giá bình quân do cơ quan quản lý công bố sẽ là căn cứ để tính chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Theo ông Hiếu, mọi giao dịch đều thực hiện tại các tiệm vàng, doanh nghiệp được cấp phép nên nếu có đầy đủ dữ liệu đầu vào - đầu ra, việc tính toán lợi nhuận sẽ minh bạch.

"Nếu đánh thuế dựa trên lợi nhuận, biện pháp này không chỉ công bằng mà còn góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ trên thị trường vàng", TS. Hiếu cho hay.

Trước đó, tại Công điện 165 ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Ngân hàng Nhà nước quản chặt thị trường ngoại hối và vàng và sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường. Ngân hàng Nhà nước phải có các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước. Họ cũng cần tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu... Thủ tướng lưu ý nhà điều hành cần sớm triển khai Nghị định 232, trong đó xóa bỏ độc quyền vàng miếng từ 10/10, nhằm phát triển thị trường lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

