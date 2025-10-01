Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'

Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây? GĐXH - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dự báo giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối do giá vàng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu và công cụ kiểm soát giá vàng từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 01/10, khi giá bạc đang ở ngưỡng trên 1,8 triệu đồng/lượng, ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng bạc tại Hà Nội cho thấy, nhu cầu mua bạc của người dân tăng trong bối cảnh giá vàng không có dấu hiệu "đảo chiều".

Tại một cửa hàng bạc trên phố Xã Đàn, Hàng Bạc, Trần Nhân Tông (TP Hà Nội), vì ảnh hưởng của mưa bão nên chỉ lác đác người dân đến giao dịch trực tiếp tại cửa hàng.

Người dân 'quay xe' mua bạc tích sản, giá 'vừa túi tiền' trong bối cảnh giá vàng không 'đảo chiều'. Video: Bảo Loan

Chị Lê Thị Lan Anh (32 tuổi, nhân viên văn phòng) là một trong những khách hàng có mặt tại cửa hàng bạc tại phố Xã Đàn để chờ giao dịch. Tuy nhiên, vì là lần đầu mua 5 lượng và số lượng bạc tại cửa hàng không đủ để giao dịch trực tiếp, chị Lan Anh buộc phải thanh toán trước và nhận bạc sau từ 5-7 ngày.

Chị Lan Anh cho biết: "Với mức thu nhập của nhân viên văn phòng, tôi mua bạc với hơn 1,8 triệu đồng/lượng".

Ngày 01/10, tại một cửa hàng bạc trên phố Xã Đàn (TP Hà Nội), vì ảnh hưởng của mưa bão nên chỉ lác đác người dân đến giao dịch trực tiếp tại cửa hàng. Ảnh: Bảo Loan

Cũng theo chị Lan Anh: "Trước đây tôi gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng giờ đây, tôi chuyển sang mua bạc để làm tài sản dự phòng bởi tôi cho rằng, bạc là nguồn nguyên liệu quý hiếm buộc phải có trong sản xuất công nghiệp như chíp bán dẫn. Đây cũng là kim loại quý sau kim cương, vàng".

"Trong khi đó, giá vàng hiện tại ngoài sức mua của người làm văn phòng thì bạc là lựa chọn đáng để cân nhắc. Không chỉ là món trang sức hay đồ phong thủy, tôi mua bạc để dành, coi như một hình thức tiết kiệm nhỏ lẻ, vừa tiện lợi, vừa hợp lý", chị Lan Anh cho hay.

Anh Minh Phú – nhân viên cửa hàng bạc tại Xã Đàn cho biết, cửa hàng đã ghi nhận lượng khách mua bạc để cất giữ tăng rõ rệt.

Ngày 1/10, thương hiệu bạc Ancarat niêm yết giá bán ra đối với bạc thỏi 2025 Ancarat 999 là 48,486 triệu đồng/kg. Ảnh: Bảo Loan



Giá bạc Ancarat niêm yết lúc 14h54 phút.

Theo anh Phú, lượng khách mua bạc tăng từ 20 – 30% so với trước. Ngoài nhẫn, lắc tay hay dây chuyền làm quà tặng, khách hàng còn chú ý đến các sản phẩm bạc thỏi, bạc miếng. Trong đó, mặt hàng bạc miếng và bạc thỏi được nhiều người tìm mua.

Cũng theo anh Phú, bạc từ lâu vốn được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ và thông dụng, dễ chế tác và mức giá mềm hơn so với vàng. Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, sự lựa chọn của người dân cho thấy nhu cầu sở hữu sản phẩm từ bạc vẫn duy trì, nhưng họ ưu tiên giải pháp phù hợp với điều kiện tài chính của mình.

Xu hướng này cho thấy giữa lúc vàng ngày càng xa tầm tay, bạc nổi lên như lựa chọn hợp lý, giúp nhiều người thu nhập trung bình và thấp vẫn duy trì được thói quen tiết kiệm.

Ghi nhận của phóng viên lúc 14h54 hôm nay (01/10), thương hiệu Phú Quý niêm yết giá bán ra đối với bạc miếng, bạc thỏi là 1,868 triệu đồng/lượng; 49,813 triệu đồng/kg. Thương hiệu bạc Ancarat niêm yết giá bán ra đối với bạc miếng 999 là 1,862 triệu đồng/lượng; 48,674 triệu đồng/kg bạc thỏi 2025 Ancarat 999. Mức tăng giá bạc trong 7 ngày qua của thương hiệu Phú Quý. So với ngày 10/9, giá bán ra của bạc chênh hơn 200.000 đồng/lượng và hơn 5,3 triệu đồng/kg. Cụ thể, thương hiệu Phú Quý niêm yết giá bán ra ngày 10/9 là 1,622 triệu đồng/lượng bạc miếng, bạc thỏi. Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo niêm yết 43.253.225 đồng/kg.

