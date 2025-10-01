Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'
GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.
Ngày 01/10, khi giá bạc đang ở ngưỡng trên 1,8 triệu đồng/lượng, ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng bạc tại Hà Nội cho thấy, nhu cầu mua bạc của người dân tăng trong bối cảnh giá vàng không có dấu hiệu "đảo chiều".
Tại một cửa hàng bạc trên phố Xã Đàn, Hàng Bạc, Trần Nhân Tông (TP Hà Nội), vì ảnh hưởng của mưa bão nên chỉ lác đác người dân đến giao dịch trực tiếp tại cửa hàng.
Người dân 'quay xe' mua bạc tích sản, giá 'vừa túi tiền' trong bối cảnh giá vàng không 'đảo chiều'. Video: Bảo Loan
Chị Lê Thị Lan Anh (32 tuổi, nhân viên văn phòng) là một trong những khách hàng có mặt tại cửa hàng bạc tại phố Xã Đàn để chờ giao dịch. Tuy nhiên, vì là lần đầu mua 5 lượng và số lượng bạc tại cửa hàng không đủ để giao dịch trực tiếp, chị Lan Anh buộc phải thanh toán trước và nhận bạc sau từ 5-7 ngày.
Chị Lan Anh cho biết: "Với mức thu nhập của nhân viên văn phòng, tôi mua bạc với hơn 1,8 triệu đồng/lượng".
Cũng theo chị Lan Anh: "Trước đây tôi gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng giờ đây, tôi chuyển sang mua bạc để làm tài sản dự phòng bởi tôi cho rằng, bạc là nguồn nguyên liệu quý hiếm buộc phải có trong sản xuất công nghiệp như chíp bán dẫn. Đây cũng là kim loại quý sau kim cương, vàng".
"Trong khi đó, giá vàng hiện tại ngoài sức mua của người làm văn phòng thì bạc là lựa chọn đáng để cân nhắc. Không chỉ là món trang sức hay đồ phong thủy, tôi mua bạc để dành, coi như một hình thức tiết kiệm nhỏ lẻ, vừa tiện lợi, vừa hợp lý", chị Lan Anh cho hay.
Anh Minh Phú – nhân viên cửa hàng bạc tại Xã Đàn cho biết, cửa hàng đã ghi nhận lượng khách mua bạc để cất giữ tăng rõ rệt.
Theo anh Phú, lượng khách mua bạc tăng từ 20 – 30% so với trước. Ngoài nhẫn, lắc tay hay dây chuyền làm quà tặng, khách hàng còn chú ý đến các sản phẩm bạc thỏi, bạc miếng. Trong đó, mặt hàng bạc miếng và bạc thỏi được nhiều người tìm mua.
Cũng theo anh Phú, bạc từ lâu vốn được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ và thông dụng, dễ chế tác và mức giá mềm hơn so với vàng. Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, sự lựa chọn của người dân cho thấy nhu cầu sở hữu sản phẩm từ bạc vẫn duy trì, nhưng họ ưu tiên giải pháp phù hợp với điều kiện tài chính của mình.
Xu hướng này cho thấy giữa lúc vàng ngày càng xa tầm tay, bạc nổi lên như lựa chọn hợp lý, giúp nhiều người thu nhập trung bình và thấp vẫn duy trì được thói quen tiết kiệm.
Ghi nhận của phóng viên lúc 14h54 hôm nay (01/10), thương hiệu Phú Quý niêm yết giá bán ra đối với bạc miếng, bạc thỏi là 1,868 triệu đồng/lượng; 49,813 triệu đồng/kg.
Thương hiệu bạc Ancarat niêm yết giá bán ra đối với bạc miếng 999 là 1,862 triệu đồng/lượng; 48,674 triệu đồng/kg bạc thỏi 2025 Ancarat 999.
So với ngày 10/9, giá bán ra của bạc chênh hơn 200.000 đồng/lượng và hơn 5,3 triệu đồng/kg.
Cụ thể, thương hiệu Phú Quý niêm yết giá bán ra ngày 10/9 là 1,622 triệu đồng/lượng bạc miếng, bạc thỏi.
Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo niêm yết 43.253.225 đồng/kg.
Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập, thị trường đất ở tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”.
Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồngGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Lãi suất ngân hàng hôm nay dù không tăng lãi suất huy động nhưng ngân hàng công bố tặng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho người gửi tiền.
Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC vẫn lập kỷ lục mới, vàng nhẫn lên 134 triệu đồng/lượng.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 250 triệu đồng trang bị hiện đại không kém xe tiền tỷ, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ xăng lai điện mới chỉ tiêu hao 2,42L/100km, trang bị hiện đại, giá thành rẻ liệu sẽ về Việt Nam trong tương lai gần.
Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với giá chưa tới 18 triệu đồng, kiểu dáng Vespa sang trọng, chạy 95 km/lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên.
Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, dân tình chọn mua thay vì iPhone 17Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất tiếp tục hút khách nhờ giá hời khi iPhone 17 ra mắt.
Xe máy điện ở Việt Nam giảm giá sốc tới 7 triệu đồng, xịn không kém xe ga cao cấp, pin siêu khỏe, rẻ chỉ ngang Honda VisionGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Yadea Voltguard U giảm giá 7 triệu đồng được trang bị pin lithium 72V chạy 112 km/lần sạc, thiết kế hiện đại cùng nhiều tiện ích thông minh.
Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêuGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.
Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 137 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu cũng đổi giá.
Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đã xác lập mặt bằng giá mới.
Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.