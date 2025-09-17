Từ 1 lượng vàng sẽ bị đánh thuế: Người mua cần hiểu đúng để yên tâm

Chủ trương đánh thuế mua vàng từ 1 lượng

Mới đây, chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9.2025. Tại phiên họp, liên quan dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ cho rằng, luật cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng; giao Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.

Chủ trương đề xuất đánh thuế đối với giao dịch mua bán vàng từ 1 lượng trở lên cũng thu hút sự chú ý lớn. Theo dự thảo, mục tiêu của chính sách là:

Minh bạch hóa thị trường vàng: Khi tất cả các giao dịch trên 1 lượng đều phải kê khai và nộp thuế, Nhà nước sẽ dễ dàng quản lý dòng tiền, hạn chế tình trạng mua bán không xuất hóa đơn hoặc giao dịch "ngầm".

Chống rửa tiền, đầu cơ: Vàng từ lâu đã được coi là kênh dễ bị lợi dụng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Đặt ngưỡng 1 lượng sẽ giúp bóc tách rõ ràng giữa người dân mua vàng tích trữ nhỏ lẻ và những giao dịch lớn có thể mang tính đầu cơ, rửa tiền.

Tăng thu ngân sách: Đây cũng là yếu tố tất yếu, khi thị trường vàng hàng năm giao dịch khối lượng rất lớn nhưng số thuế thực tế nộp còn khiêm tốn so với quy mô.

Tuy nhiên, khi thông tin này được đưa ra, không ít người mua vàng cảm thấy lo lắng. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, "đánh thuế từ 1 lượng" đồng nghĩa với việc cứ cầm vài chỉ vàng đi bán cũng phải nộp thêm tiền thuế. Thực tế, điều này cần được làm rõ.

Từ đầu năm 2025, thị trường vàng Việt Nam đã trải qua những biến động dữ dội hiếm thấy.

Người tiêu dùng có thực sự bị ảnh hưởng?

Điều đầu tiên cần nhấn mạnh, người mua vàng tích trữ nhỏ lẻ sẽ không chịu ảnh hưởng lớn. Nếu chỉ mua vài chỉ để làm của hồi môn, làm quà biếu, hay để tiết kiệm lâu dài, thì hầu như không vướng phải nghĩa vụ thuế mới. Ngưỡng 1 lượng (tương đương 10 chỉ) được coi là khá cao đối với nhu cầu tiêu dùng phổ biến.

Thứ hai, bản chất của thuế không phải là "phí đánh vào người tiêu dùng" mà là cơ chế để quản lý và điều tiết thị trường. Nếu được áp dụng, người mua bán chỉ cần cung cấp thông tin, hóa đơn chứng từ rõ ràng. Nhà nước sẽ có cơ sở để quản lý, còn người dân thì được đảm bảo quyền lợi, tránh mua phải vàng kém chất lượng hay bị "móc túi" bởi các chi phí ngầm.

Thứ ba, ở nhiều nước, việc đánh thuế vàng đã là thông lệ. Chẳng hạn, tại Ấn Độ – quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới, người dân mua vàng đều chịu thuế hàng hóa dịch vụ (GST) khoảng 3%. Ở châu Âu, mỗi giao dịch vàng cũng phải kê khai và chịu sự giám sát thuế. Việt Nam đi theo xu hướng này là hợp lý để hội nhập và quản lý minh bạch hơn.

Nếu nhìn từ khía cạnh tích cực, việc siết thuế có thể giúp thị trường vàng bớt hỗn loạn. Bởi lẽ, trong những tháng qua, không ít "cá mập" đầu cơ đã tận dụng chênh lệch giá để mua đi bán lại khối lượng lớn, tạo ra các đợt sóng giá khiến người dân nhỏ lẻ bị cuốn vào.

Khi các giao dịch trên 1 lượng được quản lý thuế, không chỉ dòng tiền minh bạch hơn, mà còn hạn chế tình trạng "gom hàng" rồi đẩy giá. Về lâu dài, điều này có thể thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới, tránh để người dân phải mua vàng quá đắt so với giá trị thực.

Một lợi ích khác là tạo thêm niềm tin cho người mua vàng chân chính. Khi thị trường minh bạch, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, người dân có thể yên tâm rằng vàng mình cầm trên tay là thật, không lo hàng giả, hàng nhái, không lo bị ép giá khi bán lại.

Đánh thuế mua bán vàng từ 1 lượng, người tiêu dùng có thực sự bị ảnh hưởng?

Nhưng cần lộ trình và giải thích rõ ràng

Dẫu vậy, để chính sách đi vào thực tế mà không gây hoang mang, Nhà nước cần có lộ trình rõ ràng và cách truyền thông dễ hiểu. Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa phân biệt rõ "thuế khi mua bán vàng" khác gì với "phí cửa hàng tính thêm". Một số tiệm vàng còn tận dụng tâm lý hoang mang để tính thêm các loại phụ phí, khiến người mua tưởng là "thuế mới" mà thực chất là chi phí dịch vụ.

Do đó, khi triển khai, cần:

- Công bố công khai mức thuế, đối tượng áp dụng, ngưỡng cụ thể.

- Giải thích rõ ràng rằng người dân mua tích trữ nhỏ lẻ không bị ảnh hưởng.

- Tăng cường kiểm tra các tiệm vàng, đảm bảo không "độn" thêm phí gây thiệt cho khách hàng.

Người mua vàng nên làm gì?

Theo lời khuyên của một chuyên gia tài chính, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và chính sách thuế đang được bàn thảo, người mua vàng nên giữ tâm thế bình tĩnh:

Xác định mục đích rõ ràng: Nếu mua để tích trữ lâu dài, vài chỉ vàng cũng đủ, không nhất thiết phải chạy theo số lượng lớn.

Chọn nơi uy tín: Nên giao dịch tại các cửa hàng, ngân hàng được cấp phép rõ ràng, có hóa đơn chứng từ minh bạch.

Theo dõi chính sách: Thường xuyên cập nhật thông tin chính thống từ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để hiểu đúng, tránh tin đồn thất thiệt.

Đa dạng hóa kênh đầu tư: Vàng không phải kênh duy nhất. Người dân có thể cân nhắc gửi tiết kiệm, hoặc các kênh an toàn khác để phân tán rủi ro.

Trong tương lai, nếu chính sách đi đúng hướng, có thể hình dung một thị trường vàng Việt Nam ổn định hơn: giá bám sát thế giới, người dân yên tâm mua bán, còn Nhà nước quản lý chặt chẽ, ngăn chặn rửa tiền và đầu cơ. Và khi đó, vàng sẽ trở lại đúng bản chất vốn có – một nơi trú ẩn an toàn, thay vì là "canh bạc" khiến nhiều người hoang mang như những tháng đầu năm nay.

Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giá GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn cũng trở lại nhịp tăng.