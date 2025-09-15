Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji liệu có còn giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 14/9: Trong nước ổn định, thế giới tăng mạnh GĐXH - Giá vàng miếng trong nước tiếp tục lao dốc, trong khi đó giá vàng nhẫn vẫn neo ở mức rất cao. Ngược lại, giá vàng thế giới duy trì đà tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC vẫn chưa ngừng giảm.





Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,4-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 127,5-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125,5-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Kết phiên giao dịch 13/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.641,4 USD/ounce.

Chốt tuần trước, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.641 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.680 USD/ounce.

Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, giới chuyên gia tại Phố Wall vẫn giữ tâm lý lạc quan trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại thận trọng hơn sau đợt tăng giá mạnh vừa qua của giá vàng.