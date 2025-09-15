Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji liệu có còn giảm tiếp?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng chiều mua vào trong khi giữ nguyên chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,4-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,7 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 127,5-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,6 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125,5-128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Kết phiên giao dịch 13/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chốt phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chốt phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.641,4 USD/ounce.
Chốt tuần trước, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.641 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.680 USD/ounce.
Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, giới chuyên gia tại Phố Wall vẫn giữ tâm lý lạc quan trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại thận trọng hơn sau đợt tăng giá mạnh vừa qua của giá vàng.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.
Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc có giá siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng, sẵn sàng thế chân Honda Vision vì đẹp hơn cả LEAD và SH Mode.
Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn MorningGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe sedan hạng B tại Việt Nam đang khiến Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent phải lép vế cả về kích thước, động cơ và giá bán.
Bánh Trung thu lên kệ sớm, đa dạng phân khúc, thị trường sôi động ngay đầu mùaGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu năm nay đã bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Từ hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho tới các quầy lưu động trên phố, sản phẩm được bày bán sớm, mẫu mã bắt mắt, giá trải rộng từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng.
Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc về Việt Nam không chênh lệch nhiều so với Honda Vision, nhưng những trang bị mà mẫu xe này sở hữu là khá ấn tượng, hoàn toàn có thể đe nẹt Air Blade.
Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuầnGiá cả thị trường - 20 giờ trước
Tuần qua, giá vàng trong nước lập đỉnh cao nhất lịch sử, nhưng ngay sau đó rơi tự do khiến nhiều người mua lỗ nặng.
Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda giá rẻ có thể sắp xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá chưa tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại đắt nhất lên tới trên 100 triệu đồng.
Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
Giá vàng hôm nay 14/9: Trong nước ổn định, thế giới tăng mạnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng miếng trong nước tiếp tục lao dốc, trong khi đó giá vàng nhẫn vẫn neo ở mức rất cao. Ngược lại, giá vàng thế giới duy trì đà tăng mạnh.
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.
Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda giá rẻ có thể sắp xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá chưa tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại đắt nhất lên tới trên 100 triệu đồng.