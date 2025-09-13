Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, Doji

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Tính đến 9h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 127,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h30, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125,7-128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết phiên giao dịch 12/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 128,4-131,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cuối phiên giao dịch ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h40, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.641,4 USD/ounce, tăng 3,5 USD so với một ngày trước.

Lúc 20h (ngày 12/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.651 USD/ounce, tăng 0,49% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.678 USD/ounce.

Trong tuần này, giá vàng giao ngay đã lập kỷ lục mới, đạt 3.674,27 USD/ounce. Bloomberg nhận định đợt tăng giá được thúc đẩy bởi lo ngại ngày càng lớn về triển vọng kinh tế Mỹ, khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và sự suy yếu của đồng USD. Giá vàng được dự báo có thể tiếp tục tăng vọt nếu thị trường chứng khoán bắt đầu chao đảo.