Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, Doji
GĐXH - : Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC nối dài chuỗi giảm giá sâu, gần về bằng giá vàng nhẫn trơn.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 127,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h30, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125,7-128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Kết phiên giao dịch 12/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 128,4-131,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cuối phiên giao dịch ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h40, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.641,4 USD/ounce, tăng 3,5 USD so với một ngày trước.
Lúc 20h (ngày 12/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.651 USD/ounce, tăng 0,49% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.678 USD/ounce.
Trong tuần này, giá vàng giao ngay đã lập kỷ lục mới, đạt 3.674,27 USD/ounce. Bloomberg nhận định đợt tăng giá được thúc đẩy bởi lo ngại ngày càng lớn về triển vọng kinh tế Mỹ, khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và sự suy yếu của đồng USD. Giá vàng được dự báo có thể tiếp tục tăng vọt nếu thị trường chứng khoán bắt đầu chao đảo.
Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùngGiá cả thị trường - 29 phút trước
GĐXH - Sau giai đoạn cao điểm mùa Hè, thị trường bán lẻ bước vào thời kỳ "trũng" tiêu dùng, dù nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đã áp dụng mức giảm giá mạnh, song để duy trì sức mua, các doanh nghiệp tiếp tục tung thêm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chuẩn bị bước đệm cho mùa mua sắm cuối năm.
Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua bất ngờ.
Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn.
Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, Honda CR-V, Honda Civic thấp hiếm thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang vô cùng hấp dẫn bởi ưu đãi cực lớn nhằm xả hàng tồn hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B giá chỉ ngang xe hạng A.
Chi tiết xe số 125cc Honda Dream huyền thoại giá 67 triệu đồng thiết kế đẹp vượt thời gian có gì đặc biệt khi ra mắt ở Cambodia?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe số 125cc Honda Dream 125 phiên bản 2026 với thiết kế đẹp vượt thời gian, khách hàng săn đón hơn cả Wave Alpha và Future, giá hấp dẫn.
Giá vàng hôm nay 12/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm tiếp còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn giảm nhẹ, vàng miếng SJC giảm sâu.
Giá iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Air mới ở Việt Nam bao nhiêu tiền khiến dân tình xôn xao 'đứng ngồi không yên'?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 17 các dòng vẫn có những mức giá khá ổn tại Việt Nam với tất cả các mẫu từ iPhone 17 Pro Max cho tới iPhone Air.
Nhà riêng tại quận Hà Đông cũ tăng giá cho thuê: Dương Nội, Kiến Hưng hay Yên Nghĩa biến động mạnh?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông trước đây đang ở ngưỡng khá cao.
Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, FutureGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.
Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, FutureGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.