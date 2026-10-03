Từ 9/10, Hà Nội xén dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, mở rộng mặt đường lên 3 làn xe mỗi chiều

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GĐXH - Từ ngày 9/10/2026, Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80).

Hà Nội mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa lên 3 làn xe Từ 9 / 10 / 2026 - Ảnh 1.Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Đây là giải pháp nhằm tăng khả năng lưu thông và giảm thiểu nguy cơ ùn tắc khu vực sau khi tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) hoàn thành thông xe kỹ thuật phần tuyến chính.

Theo phương án phê duyệt, ngành chức năng sẽ tiến hành xén dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm khoảng 5,5m mỗi bên. Sau khi nâng cấp, tuyến đường vẫn giữ nguyên tổ chức giao thông hai chiều (có dải phân cách cứng ở giữa), nhưng quy mô mỗi chiều đường sẽ được nâng lên thành 3 làn xe, phân chia rõ ràng bằng hệ thống vạch sơn theo quy chuẩn.

Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tại khu vực Ô Chợ Dừa cần được rà soát, tổ chức lại sau khi tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đưa vào khai thác.

Hà Nội mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa lên 3 làn xe Từ 9 / 10 / 2026 - Ảnh 2.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tại khu vực Ô Chợ Dừa cần được rà soát, tổ chức lại sau khi tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đưa vào khai thác.

Để triển khai phương án này, Sở Xây dựng đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương xén dải phân cách, bổ sung vạch sơn, biển báo và phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển cây xanh, hệ thống điện, thông tin, cấp nước, thoát nước tại khu vực thi công.

Cùng với đó, hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận sẽ được điều chỉnh phù hợp với phương án mới và lưu lượng phương tiện thực tế. 

Cơ quan chức năng sẽ tổ chức đếm lưu lượng trước và sau khi điều chỉnh để đánh giá hiệu quả, kịp thời phát hiện bất cập và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết. Các nội dung chuẩn bị phải hoàn thành trước ngày 9/10/2026.

Trong suốt quá trình thi công, các đơn vị có trách nhiệm dựng rào chắn, biển cảnh báo, đèn tín hiệu ban đêm và bố trí lực lượng phân luồng từ xa để bảo đảm an toàn giao thông.

Song song đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) cùng UBND phường Ô Chợ Dừa sẽ tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các điểm quay đầu và nút giao trọng điểm, đồng thời tiến hành đếm lưu lượng xe trước và sau điều chỉnh để kịp thời tối ưu hóa phương án phân luồng.

Hà Nội mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa lên 3 làn xe Từ 9 / 10 / 2026 - Ảnh 3.Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.


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