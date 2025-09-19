Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.

Tổng đài hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí

Ngày 29/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, trong đó có quy định Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người sử dụng số điện thoại ngắn (111) của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em để tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người.

Theo đó, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí, với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp nhận và xử lý thông tin, tố giác: Tổng đài 111 tiếp nhận phản ánh từ người dân, nạn nhân hoặc người thân về các vụ việc nghi ngờ liên quan đến mua bán người. Ngay sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được chuyển đến cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

- Tư vấn và hỗ trợ toàn diện: Tổng đài đóng vai trò là kênh tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật, giải đáp thắc mắc về quyền lợi của nạn nhân, đồng thời kết nối với các dịch vụ hỗ trợ cần thiết như y tế, tâm lý, xã hội. Trong các tình huống khẩn cấp, Tổng đài là cầu nối để cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng: Thông qua việc cung cấp thông tin về thủ đoạn của tội phạm, các rủi ro và biện pháp phòng tránh, Tổng đài góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động bảo vệ mình, cảnh giác trước nguy cơ bị mua bán.

Chung tay nỗ lực phòng, chống mua bán người

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết: Bộ Y tế, với trách nhiệm được giao, cam kết phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức quốc tế để vận hành Tổng đài một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo đảm mọi thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời, an toàn, bảo mật.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại lễ khai trương.

"Sự kiện hôm nay không chỉ là lễ khai trương một dịch vụ công quan trọng, mà còn là minh chứng cho sự chung tay, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức trong nỗ lực phòng, chống mua bán người. Đây cũng là sự khẳng định quyết tâm của chúng ta trong việc bảo vệ con người, coi con người là trung tâm của phát triển, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác, đồng hành cùng bạn bè quốc tế", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam cho biết: Dựa trên Biên bản ghi nhớ đã ký giữa Bộ Y tế và IOM, với vai trò là Điều phối Mạng lưới phòng, chống mua bán người, IOM sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các đối tác để tìm kiếm các hình thức hỗ trợ tái hòa nhập hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có và đáp ứng nhu cầu đa dạng, phức tạp của những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương.

Đánh giá cao vai trò của Tổng đài 111, bà Jane Parrot, Trưởng Bộ phận nhập cư và di cư, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam cho biết, mua bán người là một thách thức to lớn, gây ra tổn thương thể chất, chấn thương tâm lý lâu dài. Trong đó, những tác động đến trẻ em đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng quan ngại.

Vì vậy, Vương quốc Anh cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để chống lại nạn mua bán người và hệ quả của mua bán người.

Theo Bộ Y tế, việc ra mắt Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người không chỉ mở rộng dịch vụ công, cung cấp các hỗ trợ thiết thực, kịp thời và dễ tiếp cận cho người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương, mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong công tác bảo vệ quyền con người, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau".