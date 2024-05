Từ quê ra phố 'ăn bay' rồi dẫn vợ đi mua sắm

Chiều 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Thoại (SN 1995, trú ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), để điều tra và xử lý hành vi cướp giật tài sản.



Trước đó vào trưa 12/5, trong lúc bà Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1978, trú tại khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa) đi xe máy từ phía chợ Ninh Tịnh theo đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP Tuy Hòa về đến trước cửa nhà riêng thì một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau chạy tới áp sát, giật lấy ví da bà Trang đặt trên baga ở giữa xe, rồi tăng tốc tẩu thoát. Theo trình bày của bà Trang, bên trong ví da có 17 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân.

Công bố lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Thoại.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an TP Tuy Hòa phân công trinh sát khẩn trương vào cuộc, trích xuất camera nhà dân ở gần hiện trường và một số tuyến giao thông để nhận dạng nghi can. Sau gần 24 giờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy nóng, các trinh sát đã lật tẩy hành tung đối tượng “ăn bay” là Lê Ngọc Thoại.

Số tiền cướp giật được, Thoại đã mua 1 điện thoại di động, rồi cùng vợ là Đào Thị Tuyết Sương tiêu xài, mua sắm vật dụng cá nhân, còn lại hơn 2,3 triệu đồng cất giấu tại nơi ở, đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa tạm giữ cùng chiếc xe máy BKS 78H1-125.37 là phương tiện Thoại đã sử dụng khi gây ra vụ cướp giật.