Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người phụ nữ bị tăng huyết áp mất kiểm soát dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Thứ bảy, 14:26 20/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tăng huyết áp kháng trị là tình trạng không cải thiện huyết áp và chỉ số huyết áp vẫn cao hơn so với mục tiêu điều trị dù đã dùng thuốc.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã can thiệp đặt stent động mạch thận hai bên cho cụ bà 85 tuổi bị tăng huyết áp kháng trị, giúp người bệnh thoát khỏi những cơn tăng huyết áp kéo dài khó kiểm soát, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tăng huyết áp kháng trị dù đã tuân thủ dùng thuốc

Bệnh nhân là bà Đào Thị V. (85 tuổi) ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm nay. Dù tuân thủ điều trị và uống thuốc đều đặn, bệnh nhân vẫn thường xuyên nhập viện, chỉ số huyết áp nền dao động ở mức cao 160/90 - 170/90 mmHg. 

Đợt này, bà V. đau đầu, chóng mặt nhiều, huyết áp tăng vọt lên 200/100 mmHg. Nhập viện dù được điều trị nội khoa tích cực bằng thuốc hạ áp phối hợp tối đa liều kết hợp với chế độ ăn uống, song huyết áp của người bệnh không được kiểm soát, luôn ở mức cao nguy hiểm.

Bệnh nhân được chỉ định siêu âm mạch thận và chụp cắt lớp vi tính mạch máu để tầm soát, kết quả cho thấy hình ảnh hẹp nặng gốc động mạch thận hai bên, mức độ hẹp trên 80%.

Các bác sĩ đánh giá đây chính là nguyên nhân khiến việc điều trị bằng thuốc không mang lại hiệu quả, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp kháng trị.

tăng huyết áp - Ảnh 1.

Hình ảnh can thiệp đặt stent động mạch thận 2 bên qua phim DSA. Ảnh: BVCC

Can thiệp giúp người bệnh tăng huyết áp kiểm soát bằng thuốc hiệu quả

Sau khi hội chẩn, kíp bác sĩ chỉ định tiến hành can thiệp nong và đặt stent động mạch thận cho bệnh nhân để xử trí triệt để.

Kíp can thiệp do ThS.BS Ngô Văn Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch trực tiếp thực hiện, được tiến hành theo chiến lược hai thì, mỗi thì xử lý một bên động mạch thận, cách nhau 10 ngày để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Với sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền hai bình diện (DSA) hiện đại, bác sĩ đã luồn ống qua đường động mạch đùi đến vị trí tổn thương, nong bóng đoạn hẹp khít và đặt stent động mạch thận hai bên, tái thông dòng chảy nuôi thận. 

Toàn bộ quá trình can thiệp diễn ra an toàn, ít đau, giúp phục hồi lưu thông máu về thận một cách hiệu quả.

Bệnh nhân sau can thiệp ổn định, ít đau, huyết áp ổn định duy trì ở mức 130/70 mmHg, bệnh nhân hết đau đầu, chóng mặt, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Kết quả theo dõi sau can thiệp, chức năng thận cải thiện và chỉ số huyết áp kiểm soát bằng thuốc dễ dàng.

tăng huyết áp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tìm giải pháp giúp người bệnh ổn định huyết áp

ThS.Bs Ngô Văn Tuấn, Trưởng khoa Nội Tim mạch cho biết: "Trường hợp bệnh nhân V. là ca điển hình của tăng huyết áp kháng trị, huyết áp luôn duy trì ở mức rất cao dù đã dùng thuốc tối ưu. Qua thăm khám và tầm soát kỹ lưỡng, chúng tôi xác định nguyên nhân do hẹp nặng động mạch thận hai bên khiến huyết áp khó kiểm soát.

Có nhiều phương pháp giải quyết nhưng chúng tôi thấy rằng lựa chọn can thiệp động mạch thận là phương pháp tối ưu, ít xâm lấn, người bệnh hồi phục nhanh, không đau đớn. Với bệnh nhân lớn tuổi, nguy cơ biến chứng cao nếu thủ thuật kéo dài, nên chúng tôi lựa chọn chiến lược can thiệp hai thì, mỗi thì xử lý một bên, cách nhau 10 ngày để đảm bảo an toàn.

Sau can thiệp, huyết áp người bệnh dần ổn định, triệu chứng cải thiện rõ rệt. Đây là một kết quả tích cực, cho thấy việc tìm và giải quyết nguyên nhân gây tăng huyết áp kháng trị là một bước rất quan trọng trong điều trị, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ biến chứng nặng nề.

Quá trình điều trị sau đó bệnh nhân vẫn được tiếp tục theo dõi huyết áp, chức năng thận, kết hợp điều chỉnh lối sống và duy trì thuốc hợp lý để bảo vệ thành quả điều trị".

Tăng huyết áp kháng trị là gì?

Tăng huyết áp kháng trlà tình trạng không cải thiện huyết áp chỉ số huyết áp vẫn cao hơn so với mục tiêu điều trị dù đã dùng liều tối đa 3 loại thuốc huyết áp như: thuốc chặn kênh canxi, thuốc ức chế men chuyển angiotensin, thuốc lợi tiểu, thuốc chẹn thụ thể angiotensin.

Điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp cần đạt được huyết áp mục tiêu <140/90 mmHg, riêng bệnh nhân tiểu đường hoặc mắc bệnh thận mạn tính thì cần đạt huyết áp mục tiêu < 130/80 mmHg. Nếu người bệnh đã thực hiện đúng phác đđiều trị mà vẫn dùng các loại thuốc nêu trên thì được gọi là tăng huyết áp kháng trị.

Theo CDC Hoa Kỳ, có thể phân loại tăng huyết áp dựa trên các chỉ số:

- Tiền tăng huyết áp: chỉ số huyết áp tâm trương 80mmHg, huyết áp tâm thu 120 - 129mmHg.

- Tăng huyết áp giai đoạn 1: chỉ số huyết áp tâm trương 80 - 89mmHg, huyết áp tâm thu 130 - 139mmHg.

- Tăng huyết áp giai đoạn 2: chỉ số huyết áp tâm trương >90mmHg hoặc huyết áp tâm thu >140mmHg.

tăng huyết áp - Ảnh 3.Ăn sáng lành mạnh: 5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Vào buổi sáng khi đường ruột mới khởi động lại thường sẽ khá nhạy cảm. Việc nên ăn sáng bằng món gì để dễ tiêu hoá, cung cấp đủ dinh dưỡng cho một ngày mới là điều được nhiều người quan tâm.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông tăng huyết áp đột ngột vì 1 lý do không ngờ tới

Người đàn ông tăng huyết áp đột ngột vì 1 lý do không ngờ tới

3 quy tắc sống còn cho người tăng huyết áp

3 quy tắc sống còn cho người tăng huyết áp

Tăng huyết áp do lối sống: Phát bệnh từ những thói quen tưởng vô hại

Tăng huyết áp do lối sống: Phát bệnh từ những thói quen tưởng vô hại

Đừng coi thường: 5 dấu hiệu tăng huyết áp ở người trẻ có thể dẫn tới đột quỵ sớm

Đừng coi thường: 5 dấu hiệu tăng huyết áp ở người trẻ có thể dẫn tới đột quỵ sớm

Người phụ nữ bị đột quỵ lúc sáng sớm thừa nhận mắc sai lầm này khi điều trị đau đầu, tăng huyết áp

Người phụ nữ bị đột quỵ lúc sáng sớm thừa nhận mắc sai lầm này khi điều trị đau đầu, tăng huyết áp

Cùng chuyên mục

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn. Dưới đây là một số thói quen giúp cải thiện tình trạng này.

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Thiếu nước gây mệt mỏi, đau đầu, khô da và nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nhận biết 7 dấu hiệu sớm giúp bạn bổ sung nước, bảo vệ sức khỏe.

Cô gái 18 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì sốc phản vệ sau bữa ăn có đặc sản bổ dưỡng

Cô gái 18 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì sốc phản vệ sau bữa ăn có đặc sản bổ dưỡng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Món đặc sản cô gái đã ăn và phải nhập viện vì bị sốc phản vệ đó là nhộng ong.

Người phụ nữ 29 tuổi chảy máu dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Người phụ nữ 29 tuổi chảy máu dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh bị chảy máu tiêu hóa có biểu hiện đại tiện phân đen từ hôm trước, mệt lả, mới nghỉ việc ở nhà, thường xuyên thức khuya xem điện thoại...

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 18/9, nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, đồng đội và bạn bè.

Về già, những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại khiến sức khỏe thành thảm họa

Về già, những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại khiến sức khỏe thành thảm họa

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, chỉ cần một bất cẩn nhỏ trong sinh hoạt như ăn uống không tập trung, vừa ăn vừa nói chuyện... có thể gặp nạn như hóc, sặc... gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Người đàn ông ở Hà Nội bị thủng ruột từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông ở Hà Nội bị thủng ruột từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông bị thủng hành tá tràng nhập viện với biểu hiện đau bụng đột ngột, dữ dội, liên tục khắp bụng.

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ lâm sàng đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, có đến 90% bệnh nhân nhồi máu não đều đã thực hiện một số hành vi nhất định trong vòng 3 ngày trước khi phát bệnh.

Người đàn ông 31 tuổi ở Phú Thọ đau bụng, mất ngủ liên tiếp, đi khám bất ngờ phát hiện bệnh nguy hiểm

Người đàn ông 31 tuổi ở Phú Thọ đau bụng, mất ngủ liên tiếp, đi khám bất ngờ phát hiện bệnh nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Kết quả hội chẩn người bệnh đã được chẩn đoán mắc bệnh động kinh thể bụng. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và rất dễ gây nhầm lẫn với bệnh lý khác.

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người chăm tập luyện nhưng cân nặng vẫn không giảm. Nguyên nhân có thể đến từ 4 thói quen quen thuộc dưới đây.

Xem nhiều

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bệnh thường gặp

GĐXH - Các bác sĩ lâm sàng đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, có đến 90% bệnh nhân nhồi máu não đều đã thực hiện một số hành vi nhất định trong vòng 3 ngày trước khi phát bệnh.

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Bệnh thường gặp
5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua

5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp
Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọ

Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp
Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top