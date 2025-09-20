Người phụ nữ bị tăng huyết áp mất kiểm soát dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân
GĐXH - Tăng huyết áp kháng trị là tình trạng không cải thiện huyết áp và chỉ số huyết áp vẫn cao hơn so với mục tiêu điều trị dù đã dùng thuốc.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã can thiệp đặt stent động mạch thận hai bên cho cụ bà 85 tuổi bị tăng huyết áp kháng trị, giúp người bệnh thoát khỏi những cơn tăng huyết áp kéo dài khó kiểm soát, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Tăng huyết áp kháng trị dù đã tuân thủ dùng thuốc
Bệnh nhân là bà Đào Thị V. (85 tuổi) ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm nay. Dù tuân thủ điều trị và uống thuốc đều đặn, bệnh nhân vẫn thường xuyên nhập viện, chỉ số huyết áp nền dao động ở mức cao 160/90 - 170/90 mmHg.
Đợt này, bà V. đau đầu, chóng mặt nhiều, huyết áp tăng vọt lên 200/100 mmHg. Nhập viện dù được điều trị nội khoa tích cực bằng thuốc hạ áp phối hợp tối đa liều kết hợp với chế độ ăn uống, song huyết áp của người bệnh không được kiểm soát, luôn ở mức cao nguy hiểm.
Bệnh nhân được chỉ định siêu âm mạch thận và chụp cắt lớp vi tính mạch máu để tầm soát, kết quả cho thấy hình ảnh hẹp nặng gốc động mạch thận hai bên, mức độ hẹp trên 80%.
Các bác sĩ đánh giá đây chính là nguyên nhân khiến việc điều trị bằng thuốc không mang lại hiệu quả, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp kháng trị.
Can thiệp giúp người bệnh tăng huyết áp kiểm soát bằng thuốc hiệu quả
Sau khi hội chẩn, kíp bác sĩ chỉ định tiến hành can thiệp nong và đặt stent động mạch thận cho bệnh nhân để xử trí triệt để.
Kíp can thiệp do ThS.BS Ngô Văn Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch trực tiếp thực hiện, được tiến hành theo chiến lược hai thì, mỗi thì xử lý một bên động mạch thận, cách nhau 10 ngày để đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Với sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền hai bình diện (DSA) hiện đại, bác sĩ đã luồn ống qua đường động mạch đùi đến vị trí tổn thương, nong bóng đoạn hẹp khít và đặt stent động mạch thận hai bên, tái thông dòng chảy nuôi thận.
Toàn bộ quá trình can thiệp diễn ra an toàn, ít đau, giúp phục hồi lưu thông máu về thận một cách hiệu quả.
Bệnh nhân sau can thiệp ổn định, ít đau, huyết áp ổn định duy trì ở mức 130/70 mmHg, bệnh nhân hết đau đầu, chóng mặt, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Kết quả theo dõi sau can thiệp, chức năng thận cải thiện và chỉ số huyết áp kiểm soát bằng thuốc dễ dàng.
Tìm giải pháp giúp người bệnh ổn định huyết áp
ThS.Bs Ngô Văn Tuấn, Trưởng khoa Nội Tim mạch cho biết: "Trường hợp bệnh nhân V. là ca điển hình của tăng huyết áp kháng trị, huyết áp luôn duy trì ở mức rất cao dù đã dùng thuốc tối ưu. Qua thăm khám và tầm soát kỹ lưỡng, chúng tôi xác định nguyên nhân do hẹp nặng động mạch thận hai bên khiến huyết áp khó kiểm soát.
Có nhiều phương pháp giải quyết nhưng chúng tôi thấy rằng lựa chọn can thiệp động mạch thận là phương pháp tối ưu, ít xâm lấn, người bệnh hồi phục nhanh, không đau đớn. Với bệnh nhân lớn tuổi, nguy cơ biến chứng cao nếu thủ thuật kéo dài, nên chúng tôi lựa chọn chiến lược can thiệp hai thì, mỗi thì xử lý một bên, cách nhau 10 ngày để đảm bảo an toàn.
Sau can thiệp, huyết áp người bệnh dần ổn định, triệu chứng cải thiện rõ rệt. Đây là một kết quả tích cực, cho thấy việc tìm và giải quyết nguyên nhân gây tăng huyết áp kháng trị là một bước rất quan trọng trong điều trị, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ biến chứng nặng nề.
Quá trình điều trị sau đó bệnh nhân vẫn được tiếp tục theo dõi huyết áp, chức năng thận, kết hợp điều chỉnh lối sống và duy trì thuốc hợp lý để bảo vệ thành quả điều trị".
Tăng huyết áp kháng trị là gì?
Tăng huyết áp kháng trị là tình trạng không cải thiện huyết áp và chỉ số huyết áp vẫn cao hơn so với mục tiêu điều trị dù đã dùng liều tối đa 3 loại thuốc huyết áp như: thuốc chặn kênh canxi, thuốc ức chế men chuyển angiotensin, thuốc lợi tiểu, thuốc chẹn thụ thể angiotensin.
Điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp cần đạt được huyết áp mục tiêu <140/90 mmHg, riêng bệnh nhân tiểu đường hoặc mắc bệnh thận mạn tính thì cần đạt huyết áp mục tiêu < 130/80 mmHg. Nếu người bệnh đã thực hiện đúng phác đồ điều trị mà vẫn dùng các loại thuốc nêu trên thì được gọi là tăng huyết áp kháng trị.
Theo CDC Hoa Kỳ, có thể phân loại tăng huyết áp dựa trên các chỉ số:
- Tiền tăng huyết áp: chỉ số huyết áp tâm trương 80mmHg, huyết áp tâm thu 120 - 129mmHg.
- Tăng huyết áp giai đoạn 1: chỉ số huyết áp tâm trương 80 - 89mmHg, huyết áp tâm thu 130 - 139mmHg.
- Tăng huyết áp giai đoạn 2: chỉ số huyết áp tâm trương >90mmHg hoặc huyết áp tâm thu >140mmHg.
