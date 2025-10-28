Từ vỉa hè đến cao ốc: F&B take away âm thầm mở rộng khắp thành phố
GĐXH - Mô hình bán đồ uống lưu động bằng xe đẩy (Mô hình F&B take away) đang phổ biến ở các đô thị lớn, chỉ cần vài mét vuông bánh xe đã có thể tạo nên “quán cà phê mini” thu hút khách mà không cần mặt bằng hay biển hiệu.
Góc phố thức giấc cùng xe cà phê và đồ ăn sáng
6 giờ sáng, ở một góc phố đông đúc, một chiếc xe nhỏ bày biện gọn gàng với máy pha mini, bình đá, hộp sữa đặc và vài chai syrup. Tiếng máy pha vang đều trong không khí se lạnh, hương cà phê lan ra khiến người đi đường khẽ ngoái nhìn. Chỉ vài phút, đã có hàng dài khách: nhân viên văn phòng, người tập thể dục, sinh viên... tranh thủ mua rồi vội đi làm, đi học.
Mô hình F&B take away len lỏi trong từng góc phố
Những quán cà phê và xe đồ ăn “không địa chỉ” đang mọc lên ngày càng nhiều ở các thành phố lớn. Với mô hình nhỏ gọn, linh hoạt và dễ vận hành, chúng nhanh chóng trở thành điểm dừng quen thuộc mỗi sáng của dân đô thị bận rộn.
Không chỉ tiện lợi, các xe cà phê lưu động còn được chăm chút về hình thức để thu hút ánh nhìn. Nhiều chủ xe sáng tạo trong cách trang trí: chọn gam màu tươi sáng, thiết kế bảng menu rõ ràng, thêm biểu tượng ngộ nghĩnh hay chi tiết trang trí bắt mắt – tất cả tạo nên một không gian nhỏ mà gần gũi, thân thiện giữa phố phường.
Một xe cà phê được trang trí bắt mắt, lưu động trên phố Xuân Thuỷ, Hà Nội
Từ áp lực chi phí đến xu hướng và phân khúc tiêu dùng rõ ràng
Áp lực thuê mặt bằng đang trở thành rào cản lớn với nhiều người khởi nghiệp F&B. Ở các tuyến phố trung tâm, giá thuê tăng cao khiến việc duy trì một quán cố định ngày càng khó khăn. Trong khi đó, mô hình xe bán đồ uống lưu động lại có lợi thế rõ rệt: vốn đầu tư ban đầu thấp, chi phí vận hành gần như bằng không. Sau đại dịch, nhiều người đã chuyển hướng sang mô hình nhỏ gọn, linh hoạt để giảm rủi ro, bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng nhanh – gọn – tiện của khách hàng đô thị.
Anh Hoàng Văn Đức, chủ xe cà phê - đồ ăn nhỏ ở phố Nguyễn Phong Sắc, chia sẻ: "Ưu điểm của mô hình kinh doanh này là phổ biến, chi phí vốn đầu tư thấp. Tuy nhiên, mô hình lại khá vất vả như bất lợi về mặt thời tiết."
đồ ăn takeaway gộp
Song song với đó, hành vi tiêu dùng cũng thay đổi rõ rệt. Nhịp sống nhanh của đô thị khiến khách hàng ưu tiên tiện lợi và tốc độ hơn trải nghiệm ngồi quán. Họ chỉ cần một ly cà phê mang đi, một hộp đồ ăn gọn gàng trước giờ làm hay giờ học. Chính sự gọn nhẹ và tính linh hoạt đã khiến xe lưu động trở thành một phần của thói quen buổi sáng, đặc biệt với dân văn phòng, sinh viên, người đi làm sớm.
Duy An, sinh viên năm 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: "Mình thường ra đây mua trước lúc vào lớp, nếu rảnh thì vào giờ ra chơi và hầu như ngày nào mình cũng mua. Mình thấy nhanh - gọn - tiện mà đồ ăn cũng ngon nữa."
Bạn Duy An - sinh viên năm 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Khác với hàng rong truyền thống, mô hình này đang hình thành các phân khúc rõ ràng. Mỗi nhóm khách hàng có thời điểm và nhu cầu cụ thể: nhân viên văn phòng tập trung từ 6h30 đến 9h sáng, sinh viên ghé trước giờ học, còn người làm ca chiều chọn 16h đến 18h. Nhiều người bán còn tận dụng mạng xã hội để cập nhật địa điểm bán hàng, tạo tương tác quen thuộc với khách cũ và lan tỏa hình ảnh thân thiện, tiện lợi. Một số khác mở rộng sang mô hình "xe di động" phục vụ sự kiện, khu dân cư, biến sự linh hoạt thành lợi thế cạnh tranh.
Tương lai của một mô hình "âm thầm lớn"
Nhìn từ tốc độ lan rộng hiện nay, mô hình xe bán đồ uống lưu động nhiều khả năng sẽ không dừng lại ở vài góc phố quen thuộc. Khi thói quen tiêu dùng tiếp tục dịch chuyển về phía sự tiện lợi và linh hoạt, đây có thể trở thành một phân khúc thị trường có chỗ đứng ổn định, đặc biệt ở các đô thị lớn. Những mô hình nhỏ nhưng xoay chuyển nhanh như thế này có lợi thế ở chính nơi mà các mô hình truyền thống thường vướng mắc: chi phí, mặt bằng và khả năng tiếp cận khách hàng trong khung giờ ngắn.
Trong tương lai gần, nếu giữ được ưu thế gọn nhẹ và bám sát nhu cầu thực tế, mô hình này có thể phát triển thành những mạng lưới điểm bán linh hoạt, hoạt động song song với các chuỗi quán cố định. Không cần phô trương, nó vẫn có thể trở thành một phần quen thuộc của đời sống thành thị - một mắt xích nhỏ nhưng bền trong bức tranh lớn của thị trường F&B.
