Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở đầu, rapper Binz kiệt sức suýt ngất xỉu

Chủ nhật, 13:18 14/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ tiếp tục đối diện với những thử thách khắc nghiệt của "lò luyện thép" ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố.

Trong tập 8 "Chiến sĩ quả cảm" được phát sóng vào tối nay (14/9), 12 nghệ sĩ phải đối mặt với những tình huống cận chiến sinh tử, nơi sự tập trung và kỷ luật trở thành yếu tố quyết định. Dưới sức ép khủng khiếp của chuỗi bài huấn luyện căng thẳng, các nghệ sĩ buộc phải dồn toàn bộ thể lực và tinh thần để vượt qua các bài tập như: Bò trườn vượt kẽm gai, đu dây băng rừng, leo tường cao…

Lê Dương Bảo Lâm bị thương, rapper Binz suýt ngất xỉu khi nhập vai lực lượng phòng, chống khủng bố - Ảnh 1.

Lê Dương Bảo Lâm gặp chấn thương ỏ đầu khi tham gia huấn luyện. Ảnh VTV

Trong thử thách khắc nghiệt này, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ gặp chấn thương ở đầu, khiến anh lặng người trong cơn đau. Ở một thử thách khác, Neko Lê bất ngờ sập bẫy và chỉ có thể tiếp tục hành trình nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ đồng đội. Trong khi rapper Binz thì gần như ngất xỉu. Chỉ huy phải liên tục động viên, yêu cầu anh mở mắt, trò chuyện với đồng đội để giữ nhịp thở.

Lê Dương Bảo Lâm bị thương, rapper Binz suýt ngất xỉu khi nhập vai lực lượng phòng, chống khủng bố - Ảnh 2.

Những bài huấn luyện, thử thách mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho các nghệ sĩ. Ảnh VTV

Những thử thách lần này với lực lượng phòng, chống khủng bố không chỉ vắt kiệt thể lực của các chiến sĩ nhập vai, mà còn thử thách tinh thần đồng đội trong môi trường khắc nghiệt, trong những tình huống đầy kịch tính, căng não tưởng như chỉ có trên phim ảnh. Qua đó thấy được nỗ lực vượt lên trên giới hạn, quyết tâm và tinh thần đoàn kết ngay cả khi chấn thương, ngay cả khi tưởng như đã ngất xỉu của các nghệ sĩ tham gia "Chiến sĩ quả cảm".

Tập 8 "Chiến sĩ quả cảm" lên sóng lúc 20h, Chủ nhật (ngày 14/9), trên VTV3.

Lê Dương Bảo Lâm bị thương, rapper Binz suýt ngất xỉu khi nhập vai lực lượng phòng, chống khủng bố - Ảnh 3.Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.


T.Hằng (th)
Tòa soạn Quảng cáo
Top