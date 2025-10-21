'Rapper quyến rũ nhất Anh trai say hi' sau 1 năm bước ra từ chương trình
Sau thành công từ "Anh trai say hi" mùa đầu tiên, chàng rapper này vẫn duy trì được sức nóng và lượng khán giả ủng hộ đông đảo.
Tại Anh trai say hi mùa 1, Wean khiến khán giả bất ngờ với tính cách dễ thương đối lập ngoại hình gai góc. Với phong cách gợi cảm, anh được khán giả gọi là "rapper quyến rũ nhất" của Anh trai say hi.
Sau khi tạo ra “cú bùng nổ" với ca khúc Chân thành , Wean đã phải nói lời tạm biệt chương trình trước thềm chung kết, để lại nhiều sự tiếc nuối cho khán giả. Sau thành công từ Anh trai say hi , chàng rapper vẫn duy trì được sức nóng và lượng khán giả ủng hộ đông đảo.
Sau 1 năm bước ra từ chương trình, Wean ra mắt MV mới mang tên Bao lâu rồi em. Ca khúc do chính anh sáng tác và sản xuất âm nhạc, đánh dấu bước đi tiếp theo trong hành trình nghệ thuật với màu sắc cá nhân rõ nét. Bài hát mang một màu sắc khác của Wean với tiết tấu nhanh, nhịp điệu dồn dập dù nói về chuyện tình yêu và những khoảng lặng nội tâm của một chàng trai.
Với ca khúc mới, Wean còn muốn truyền tải một thông điệp sâu sắc đến giới trẻ, trong đó có cả chính bản thân mình. Anh nhận thấy rằng, đôi khi chúng ta bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống một cách vô điều kiện, đắm chìm trong các cuộc chơi hay nỗi buồn.
Rapper tâm sự: "Tôi nghĩ rằng tựa bài hát cũng chính là câu hỏi mà tôi luôn hỏi mình trong một thời gian dài. Có thể câu hỏi này cứ âm ỉ bên trong tôi nhiều đến mức nó tự động thoát ra khỏi miệng một cách vô thức.
Tôi rất hay có thói quen nhìn lại bản thân mình từng ngày, luôn tự hỏi mình có đang thực sự ổn không. Có thể đây cũng là điều mình muốn truyền tải qua bài hát, nhắc nhở mọi người để ý và chăm sóc tinh thần, cảm xúc của mình nhiều hơn. Bởi đó là điều quan trọng, thậm chí còn là thứ cần được ưu tiên nhất để 'đứa trẻ' bên trong luôn được khỏe mạnh".
Trong cảnh cuối MV, Wean bật khóc nức nở. Đó là cảnh nam ca sĩ 9X thật sự bộc lộ cảm xúc thật của mình. Wean cho biết anh chỉ thực hiện cảnh quay này đúng một lần và đó cũng là phân đoạn để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất.
Nhìn lại một năm của mình, Wean tâm sự: "Cuộc sống tôi thay đổi kha khá trong năm vừa rồi, thấy bản thân tươi trẻ và vui vẻ hơn hẳn. Tôi chỉ muốn nói đây là bước khởi đầu thôi, một màn dạo đầu nhè nhẹ, lấy đà cho những kế hoạch sắp tới".
Wean tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998. Anh được biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa rap, hip-hop và các thể loại âm nhạc hiện đại khác.
Wean thường xuyên gây ấn tượng với khán giả bằng chất nhạc cá tính, hình ảnh thời trang đậm dấu ấn cá nhân và sự sáng tạo trong từng sản phẩm. Anh từng được xuất hiện trên Tạp chí Elle Trung Quốc - một trong những tạp chí thời trang danh tiếng.
Tham gia Anh trai say hi, anh thu hút được lượng khán giả đông đảo bởi tính cách dễ thương nhưng không kém quyến rũ.
