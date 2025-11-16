Bạn bè nghệ sĩ chia buồn cùng nỗi đau của Tuấn Hưng
GĐXH - Nhiều nghệ sĩ như Lệ Quyên, Hồng Đăng… đã gửi lời chia buồn cùng gia đình ca sĩ Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng đăng hình ảnh bông sen nền đen trắng trên trang cá nhân như một hình thức thông báo tin buồn. Rất nhiều bạn bè, nghệ sĩ và khán giả đã vào chia sẻ đồng thời động viên Tuấn Hưng vượt qua nỗi đau buồn.
Ca sĩ Lệ Quyên, Hoa hậu Jennifer Phạm, diễn viên Hồng Đăng, Tóc Tiên, vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã gửi lời chia buồn. Theo thông tin hiện tại, vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng đang tập trung lo hậu sự.
Trước đó, trong ngày 15/11, Tuấn Hưng đăng hình lúc nhỏ chụp ảnh cùng mẹ với dòng viết: "Nắm lấy tay con mẹ ơi. Con yêu mẹ". Trong thời gian, mẹ bị bệnh nặng, Tuấn Hưng và vợ cùng gia đình đã hết lòng chăm sóc bà.
Hồi đầu tháng 11, Tuấn Hưng đã rất lạc quan và kiên cường với những dòng viết tích cực về mẹ. Anh kể từ lúc mẹ ốm, cả nhà tập trung chăm sóc cho bà và ai cũng gần gũi yêu thương nhau hơn. Nam ca sĩ sinh năm 1978 cũng khoe những chuyển biến tốt của mẹ.
Trên trang cá nhân, anh kể: "Về nhà ôm bà nội và hun một cái rồi đập tay thể hiện sự quyết tâm vững tin dù hành trình phía trước có là như thế nào đi nữa. Bà nội giỏi quá hôm nay bắt đầu cựa mình rồi nói chuyện , rồi thủ thỉ ….rồi lại sắp xếp (đang ốm mới tỉnh đã tính với toán rồi). Bà tự nói: Mẹ làm được rồi nè và đưa 2 tay lên. Ánh mắt của bà nhìn thấy rõ hơn chứ không nhòe như những ngày trước , sắc mặt cũng hồng hào và một số chỗ phù đã tan biến đi. Phải chăng có một phép màu.
Một điều mà trong chúng ta chẳng ai là không biết chỉ là có tận dụng được hay không đó là tình yêu thương. Trộm vía khi bà ốm gia đình gần bên hết lòng chăm sóc, con dâu giờ bà gọi là con gái vì những ngày nằm viện và ở nhà thức chăm suốt bên bà. Anh em bạn bè cả ở xa cũng ghé thăm động viên sức khỏe cho bà cùng những lời cầu chúc bình an mau khoẻ. Và mình tin đó là năng lượng thực sự để mẹ khỏe dần lên. Nỗi thấp thỏm lo âu con chịu được, thiếu ăn thiếu ngủ đi làm xa con chịu được, nhưng con không chịu được khi mẹ buông xuôi. Mẹ đã cố được thì phải tiếp tục nhé".
Được biết, trong hành trình của Tuấn Hưng luôn có bóng dáng của mẹ. Mẹ anh là người phụ nữ tần tảo 2 sương một nắng với gánh hàng của mình trên chợ Đồng Xuân. Dù hoàn cảnh buôn bán vất vả nhưng mẹ ruột Tuấn Hưng luôn nhẫn nại lo cho con cái cuộc sống no đủ.
Tuấn Hưng đã từng tiết lộ về thơ ấu của mình rằng ngày từ bé mình đã luôn được theo mẹ lên chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, nơi mẹ tần tảo bao năm buôn buôn bán bán từ cân chè tới vài cái tranh lụa. Và gần như cả ngày mình cứ chơi quanh khu vực bán hàng của mẹ, trời ấm gối đầu vào đùi mẹ, dưới đất chỉ là tấm nilon trải tạm ngủ ngon lành. Nếu trời trở lạnh thì vào nhà người quen để ngủ ngủ trưa". Những ký ức về thời thơ ấu theo mẹ đi buôn bán đã để lại cho Tuấn Hưng nhiều kỷ niệm đẹp.
Khi khôn lớn trưởng thành, dù là ca sĩ nổi tiếng nhưng cũng có lúc anh vướng phải những khó khăn. Năm 2018, Tuấn Hưng bị phạt phải hủy đêm nhạc rồi gặp tai nạn xe hơi nên chi phí khắc phục cũng là một khoản tiền khá lớn. Cả 2 khoản gộp lại đã khiến Tuấn Hưng kiệt quệ. Dù vậy, thấy con trai quyết tâm làm đêm nhạc kỷ niệm, mẹ ruột Tuấn Hưng vẫn hỗ trợ con.
