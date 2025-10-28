Tuổi vị thành niên và chuyện tránh thai: Hiểu đúng để không phải hối tiếc
GĐXH - Tuổi vị thành niên cần được trang bị kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai an toàn để chủ động bảo vệ bản thân và tương lai.
Tránh thai là một chủ đề quan trọng nhưng thường bị hiểu lầm. Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá những phương pháp tránh thai hiệu quả, từ bao cao su đến thuốc tránh thai, cùng với những thông tin cần thiết về cách sử dụng đúng cách.
Hãy cùng tìm hiểu để bảo vệ sức khỏe sinh sản của bạn và có quyết định thông minh hơn trong việc lựa chọn phương pháp tránh thai phù hợp. Đừng bỏ lỡ những kiến thức bổ ích này!
