Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Tuổi vị thành niên và chuyện tránh thai: Hiểu đúng để không phải hối tiếc

Thứ ba, 09:10 28/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tuổi vị thành niên cần được trang bị kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai an toàn để chủ động bảo vệ bản thân và tương lai.

Tránh thai là một chủ đề quan trọng nhưng thường bị hiểu lầm. Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá những phương pháp tránh thai hiệu quả, từ bao cao su đến thuốc tránh thai, cùng với những thông tin cần thiết về cách sử dụng đúng cách. 

Hãy cùng tìm hiểu để bảo vệ sức khỏe sinh sản của bạn và có quyết định thông minh hơn trong việc lựa chọn phương pháp tránh thai phù hợp. Đừng bỏ lỡ những kiến thức bổ ích này!

Tuổi vị thành niên và chuyện tránh thai: Hiểu đúng để không phải hối tiếc - Ảnh 1.

Mang thai sớm ở tuổi vị thành niên để lại nhiều hệ lụy về sức khỏe, tâm lý và học tập. Trang bị kiến thức tránh thai là bước đầu của trách nhiệm.

Có thể uống thuốc tránh thai giữa chu kỳ kinh nguyệt không?Có thể uống thuốc tránh thai giữa chu kỳ kinh nguyệt không?

Uống thuốc tránh thai giữa chu kỳ kinh nguyệt là điều có thể. Tuy nhiên, phụ nữ nên tìm hiểu về thời điểm sử dụng và biện pháp tránh thai dự phòng để đạt hiệu quả tốt nhất.


Trà Vy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người phụ nữ 33 tuổi bị đột quỵ, bác sĩ chỉ rõ sai lầm khi dùng thuốc tránh thai nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 33 tuổi bị đột quỵ, bác sĩ chỉ rõ sai lầm khi dùng thuốc tránh thai nhiều người Việt mắc phải

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Uống thuốc tránh thai hơn 5 năm liền, người phụ nữ gặp biến chứng nguy hiểm

Uống thuốc tránh thai hơn 5 năm liền, người phụ nữ gặp biến chứng nguy hiểm

Hy hữu: Bé gái chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ, chuyên gia lý giải đặt vòng tránh thai vẫn có thể mang thai

Hy hữu: Bé gái chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ, chuyên gia lý giải đặt vòng tránh thai vẫn có thể mang thai

Đau mỗi lần cử động vì que cấy tránh thai 'đi lạc' vào cơ

Đau mỗi lần cử động vì que cấy tránh thai 'đi lạc' vào cơ

Cùng chuyên mục

Phụ nữ U40 cần biết điều này để giảm nguy cơ ung thư vú

Phụ nữ U40 cần biết điều này để giảm nguy cơ ung thư vú

Sống khỏe - 12 phút trước

GĐXH - Để phòng ngừa ung thư vú, chị em cần đi khám ngay nếu phát hiện bất thường ở vú như khối cứng, chảy dịch hay thay đổi da...

'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chất

'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chất

Mẹ và bé - 26 phút trước

GĐXH - Nhiều mẹ bầu vẫn tin rằng mang thai phải “ăn cho hai người” để con khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng không nằm ở số lượng thức ăn, mà ở cách ăn đủ – đúng – khoa học.

Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm.

Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc này

Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc này

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân.

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Mẹ và bé - 18 giờ trước

GĐXH - Một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.

Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ phát hiện nhồi máu cơ tim nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống...

Viêm khớp vai: Cảnh giác với dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Viêm khớp vai: Cảnh giác với dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bị viêm khớp vai có biểu hiện cứng khớp, khó vận động tất cả động tác kết hợp nhiều điểm đau quanh khớp khi ấn.

Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm trùng huyết nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, chỉ sốt và đau đầu...

Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Sáng 27/10, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỉ niệm 5 năm thành lập, 15 năm truyền thống.

Xem nhiều

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Bệnh thường gặp

Không ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Bệnh thường gặp
Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua

Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua

Bệnh thường gặp
Thói quen giúp giảm triệu chứng viêm họng khi trời lạnh: Nên và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

Thói quen giúp giảm triệu chứng viêm họng khi trời lạnh: Nên và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

Sống khỏe
Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ

Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ

Mẹ và bé

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top