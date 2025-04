Tuồn ma tuý vào nhà tạm giam để dùng chung với bạn

Ngày 9/4, TAND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo tuồn ma tuý vào nhà tạm giam.

HĐXX sau đó tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Đức 13 năm tù; Nguyễn Quốc Việt 12 năm tù; Trương Lê Phước Tài 8 năm tù; Dương Tấn Sang và Trần Tấn Phú, mỗi bị cáo 7 năm tù cùng tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra, xử lý hình sự cán bộ, chiến sĩ nhà tạm giữ Công an TP Châu Đốc về thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thi hành công vụ.

Nhóm bị cáo tai phiên toà. Ảnh: Nguyễn Hưng

Theo cáo buộc, Tài sống cạnh nhà giam giữ Công an TP Châu Đốc. Đầu năm 2024, Tài bị bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, giam tại buồng 1D, nhà tạm giam nói trên cùng Đức, Phú, Sang.

Sau khi lấy được điện thoại ở tủ chứa đồ của can phạm, bị cáo Đức cho Tài mượn gọi ra ngoài cho bà L.T.T (mẹ của Tài) để gửi đồ vào.

Để nhận “đồ tiếp tế”, Tài, Sang và Phú dùng túi ni lông se thành sợi dây dài khoảng 7m, lấy cơm nguội bỏ vào túi ni lông khác làm vật nặng rồi sử dụng dây thun bắn ra ngoài hàng rào từ lỗ bóng đèn của buồng giam.

Cũng chính từ đây, Đức nảy sinh ý định mua ma túy sử dụng, hỏi Tài, Sang, Phú có dùng không và được nhóm bị can đồng ý.

Bị cáo Đức gọi hỏi thăm một số người bên ngoài biết được số của Nguyễn Quốc Việt. Việt sau đó hứa nhận tiền mua ma túy, đưa vào buồng giam cho Đức.

Để phi vụ trót lọt, Đức hướng dẫn Việt đến nhà bà T để người phụ nữ này chỉ đường gửi đồ vào.

Bằng hình thức trên, từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3/2024, nhóm của Đức đã 3 lần đưa ma túy vào nhà tạm giam sử dụng.

Ngày 15/3/2024, Đức được trích xuất ra làm việc với cơ quan CSĐT thì bị phát hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Hai ngày sau, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang tổng kiểm tra tất cả buồng giam, test nhanh ma túy với gần 100 bị can trong 38 buồng.

Kết quả cho thấy Đức, Tài, Phú và Sang dương tính với ma túy và thu giữ nhiều vật cấm mang vào buồng giam. Hơn 10 ngày sau, nhóm 4 bị can cùng Việt bị khởi tố.