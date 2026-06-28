Tưởng bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn: 4 nhóm người cần hạn chế thịt bò để tránh hại sức khỏe
GĐXH - Thịt bò giàu protein, sắt và nhiều dưỡng chất có lợi, nhưng không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Một số nhóm đối tượng nên hạn chế hoặc cân nhắc khi ăn để tránh làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe hiện có.
Uống nhiều sữa hạt có gây sỏi mật? Chuyên gia lý giải sự thật phía sau tin đồnBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Thông tin cho rằng uống nhiều sữa hạt có thể gây sỏi mật đang khiến không ít người lo lắng, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng loại đồ uống này để thay bữa sáng hoặc hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là cách hiểu chưa đầy đủ về nguyên nhân hình thành sỏi mật.
Người phụ nữ 58 tuổi âm thầm chịu đựng khối sa sinh dục: Phụ nữ sau sinh có dấu hiệu này cần khám sớmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tâm lý e ngại nên không đi khám, đến khi việc đi lại, tiểu tiện và đại tiện trở nên khó khăn, bà mới tìm đến bệnh viện và được phát hiện mắc sa sinh dục độ III.
Nước mắm để qua đêm có an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ vi khuẩn nếu bảo quản sai cáchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nước mắm là gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, tuy nhiên nhiều gia đình có thói quen pha nước chấm rồi để lại dùng cho bữa sau. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc để nước mắm qua đêm không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ tăng đáng kể nếu bảo quản không đúng cách.
Loại đồ uống đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội có thực sự 'tăng hồng cầu', 'phục hồi cơ thể thần tốc' như lời đồn?Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Những ngày gần đây, công thức nước mía kết hợp sả, gừng và một chút muối biển được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ như một "bí quyết sức khỏe" có khả năng làm ấm cơ thể, cải thiện tình trạng lạnh tay chân, thậm chí hỗ trợ "sinh huyết" nhanh chóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, những công dụng được lan truyền này chưa có cơ sở khoa học xác thực.
Nước luộc thịt có nên dùng để nấu canh? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những lưu ý quan trọngBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Nước luộc thịt thường được tận dụng để nấu canh nhờ vị ngọt tự nhiên và hương thơm hấp dẫn. Song, giá trị dinh dưỡng thực sự của loại nước này ra sao, có tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe hay không và sử dụng thế nào mới đúng?
Nhiều người làm mỗi ngày mà không biết: 3 thói quen buổi chiều đang âm thầm gây hại cho tim mạchBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Tưởng chừng vô hại nhưng một số thói quen diễn ra vào cuối ngày có thể khiến trái tim phải chịu áp lực lớn hơn theo thời gian. Điều đáng nói là rất nhiều người vẫn duy trì chúng mà không hề hay biết.
6 thực phẩm giàu canxi và vitamin D nên ăn từ hôm nay để phòng ngừa loãng xươngBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Loãng xương là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh. Việc bổ sung thực phẩm giàu canxi và vitamin D như sữa, cá béo, trứng, rau lá xanh và đậu nành có thể giúp duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ gãy xương và hỗ trợ sức khỏe xương khớp lâu dài.
Ăn sứa đúng cách: Khuyến cáo từ chuyên gia để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏeBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Sứa là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè, tuy nhiên nếu không được lựa chọn và sơ chế đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn từ khâu chọn mua đến chế biến và sử dụng để giảm thiểu rủi ro.
Cơ thể đang 'báo động' vì gan thận yếu? 4 thực phẩm này có thể là thứ bạn đang thiếuBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Cơ thể thường xuyên nổi mụn, nóng trong, tiểu buốt hay mệt mỏi có thể là dấu hiệu gan và thận đang hoạt động quá tải. Thay vì tìm đến các phương pháp detox phức tạp, nhiều chuyên gia khuyến nghị bổ sung những thực phẩm tự nhiên giúp hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể. Dưới đây là 4 “siêu thực phẩm” quen thuộc nhưng lại có khả năng giúp gan và thận hoạt động hiệu quả hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể một cách rõ rệt.
Nhiều chị em mê trà táo đỏ kỷ tử vì nghĩ 'càng uống càng bổ': Bác sĩ nói gì?Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Trà táo đỏ kỷ tử đang trở thành thức uống được nhiều người yêu thích nhờ hương vị ngọt nhẹ, dễ uống và được lan truyền với nhiều công dụng cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây chỉ là một loại đồ uống hỗ trợ bổ sung nước chứ không phải "thần dược" có thể chữa bệnh như nhiều người vẫn nghĩ.
Ăn gì để ngủ ngon? 8 thực phẩm có sẵn trong bếp giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơnBệnh thường gặp
GĐXH - Mất ngủ, khó ngủ hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, một số thực phẩm quen thuộc chứa melatonin, magie và tryptophan cũng được đánh giá là hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên hiệu quả.