Tuyên Quang: Mưa đá ập xuống lúc nửa đêm, nhiều nhà dân bị tốc mái hư hỏng
GĐXH - Mưa đá kèm dông lốc xảy ra trong đêm 22, rạng sáng 23/3 tại nhiều xã vùng cao Tuyên Quang đã gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, hoa màu, khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang, từ đêm 22/3 đến rạng sáng 23/3, trên địa bàn một số xã vùng cao đã xảy ra mưa đá kèm dông lốc lớn, gây thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân.
Các địa phương bị ảnh hưởng gồm các xã Tùng Vài, Quản Bạ, Lùng Tám, Nghĩa Thuận. Mưa đá xuất hiện trong khoảng từ 0h đến 0h15 sáng, với mật độ dày, kích thước viên đá từ 1–1,5cm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất.
Thời tiết cực đoan khiến nhiều diện tích hoa màu, đặc biệt là rau vụ Xuân – nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao – bị dập nát, gãy đổ. Một số hộ dân bị thủng mái nhà do mưa đá và dông lốc; nhiều biển bảng, pano bị hư hỏng. Tại một số tuyến đường, cây cối và cột điện gãy đổ, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tại xã Quản Bạ, mưa đá kèm gió lớn làm một số nhà dân tại thôn Lùng Thàng, Nặm Đăm bị tốc, sập một phần mái, đồng thời gây hư hại diện tích rau màu của người dân.
Ông Nguyễn Văn Lý – Chủ tịch UBND xã Tùng Vài cho biết, trận mưa diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ mạnh, khiến nhiều nhà dân bị thủng mái, hoa màu như ngô, rau bị dập nát. Một số người bị thương đã được đưa đi kiểm tra tại cơ sở y tế.
Tương tự, tại xã Lùng Tám, dông lốc kèm mưa đá đã làm cây cối gãy đổ chắn ngang Quốc lộ 4C, đoạn qua thôn Cốc Mạ, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó. Lực lượng công an các xã đã kịp thời xuống địa bàn kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Thượng tá Bùi Văn Khuyến – Trưởng Công an xã Tùng Vài cho biết, ngay trong đêm, lực lượng đã tổ chức nắm tình hình, cảnh báo người dân, đồng thời hỗ trợ di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
Công an một số xã ở Tuyên Quang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc.
Tại xã Nghĩa Thuận, lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân tháo dỡ mái lợp hư hỏng, dọn dẹp hiện trường, vận chuyển tài sản bị ngấm nước đến nơi khô ráo, đồng thời phối hợp thống kê thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ.
Trước diễn biến thời tiết thất thường, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi dự báo, gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, từ ngày 21 đến đêm 22/3, khu vực tiếp tục có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, mưa dông thời gian tới có thể kèm lốc, sét, gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.
