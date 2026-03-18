Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 18/3: Giá bán ra giảm nhẹ, về mức 26.320 đồng/USD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.067 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước.

Trên thị trường ngân hàng, giá USD tại các nhà băng lớn đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ. Mức giá bán ra phổ biến hiện ở 26.320 đồng/USD, trong khi chiều mua vào dao động quanh 26.030 – 26.080 đồng/USD.

Đáng chú ý, chỉ số USD Index (DXY) đo sức mạnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế hiện ở 99,57 điểm, cho thấy xu hướng đi ngang.

Tỷ giá USD và tỷ giá ngoại tệ tại một số ngân hàng thương mại

Vietcombank niêm yết ở mức 26.080 – 26.320 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 1 đồng ở cả hai chiều.

BIDV giao dịch tại 26.080 – 26.320 đồng/USD, cùng giảm 1 đồng so với phiên trước.

Techcombank niêm yết 26.036 – 26.320 đồng/USD, tăng 17 đồng ở chiều mua nhưng giảm 1 đồng ở chiều bán.

ACB giao dịch ở mức 26.080 – 26.320 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD hiện đang giao dịch quanh mức 27.400 – 27.450 đồng/USD, tăng khoảng 60 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Nhìn chung, tỷ giá USD trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định với biên độ biến động hẹp, trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế chưa có nhiều biến động rõ rệt.