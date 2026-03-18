Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 18/3: Giá bán ra giảm nhẹ, về mức 26.320 đồng/USD

Thứ tư, 16:21 18/03/2026 | Giá cả thị trường
Mai Thị Hạnh
GĐXH - Phiên giao dịch giữa tuần hôm nay (18/3), tỷ giá USD trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại cả cơ quan điều hành và hệ thống ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.067 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước.

Trên thị trường ngân hàng, giá USD tại các nhà băng lớn đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ. Mức giá bán ra phổ biến hiện ở 26.320 đồng/USD, trong khi chiều mua vào dao động quanh 26.030 – 26.080 đồng/USD.

Đáng chú ý, chỉ số USD Index (DXY) đo sức mạnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế hiện ở 99,57 điểm, cho thấy xu hướng đi ngang.

Tỷ giá USD và tỷ giá ngoại tệ tại một số ngân hàng thương mại

Vietcombank niêm yết ở mức 26.080 – 26.320 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 1 đồng ở cả hai chiều.

BIDV giao dịch tại 26.080 – 26.320 đồng/USD, cùng giảm 1 đồng so với phiên trước.

Techcombank niêm yết 26.036 – 26.320 đồng/USD, tăng 17 đồng ở chiều mua nhưng giảm 1 đồng ở chiều bán.

 ACB giao dịch ở mức 26.080 – 26.320 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD hiện đang giao dịch quanh mức 27.400 – 27.450 đồng/USD, tăng khoảng 60 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Nhìn chung, tỷ giá USD trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định với biên độ biến động hẹp, trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế chưa có nhiều biến động rõ rệt.

Giá lăn bánh Hyundai Stargazer giảm cực sốc, thấp kỷ lục, MPV 7 chỗ chỉ ngang xe hạng A, rẻ nhất thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Stargazer đang được xả hàng mạnh lên tới 80 triệu đồng trước khi phiên bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam.

GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) cũng đã tăng cao, chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.

GĐXH - MPV Hyundai Stargazer 2026 dự kiến ra mắt vào tháng 4 với giá bán khởi điểm từ 489 triệu đồng.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn trong nước vẫn treo ở mức 183 triệu đồng/lượng (bán).

GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn có thể thay thế những cái tên như Honda Vision hay Air Blade trở thành 'xe ga quốc dân' mới thống trị thị trường.

GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ, thậm chí 'mềm' hơn cả Wave Alpha sẽ gây sốt thị trường.

GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.

GĐXH - Hatchback điện sở hữu thiết kế đẹp cùng nhiều trang bị xứng đáng "nhỏ có võ" trong phân khúc.

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 9%/năm.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

