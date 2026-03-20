Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 20/3: Ngân hàng và 'chợ đen' đồng loạt tăng mạnh
GĐXH - Sáng 20/3, tỷ giá USD trong nước bật tăng đáng kể ở cả kênh chính thức lẫn thị trường tự do, trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thế giới suy yếu.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.085 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên liền trước. Tại Sở Giao dịch, tỷ giá tham khảo hiện niêm yết 23.869 – 26.275 đồng/USD (mua vào – bán ra).
Trên thị trường ngân hàng, giá USD đồng loạt đi lên. Mặt bằng chung ghi nhận giá bán ra ở mức 26.325 đồng/USD, trong khi chiều mua vào dao động quanh 26.050 – 26.085 đồng/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Tỷ giá USD
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.055 đồng
26.325 đồng
Vietinbank
26.080 đồng
26.325 đồng
BIDV
26.085 đồng
26.325 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.334 - 30.211 VND/EUR.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Tỷ giá EUR
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
29.404 đồng
30.954 đồng
Vietinbank
29.916 đồng
31.276 đồng
BIDV
29.608 đồng
30.882 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 149 - 165 VND/Yên Nhật.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Tỷ giá Yên Nhật
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
158.85 đồng
168.94 đồng
Vietinbank
161.95 đồng
171.45 đồng
BIDV
160.01 đồng
169.06 đồng
Tỷ giá các loại ngoại tệ niêm yết ở một số ngân hàng thương mại cổ phần:
Đáng chú ý, trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh hơn. Khảo sát lúc rạng sáng cho thấy giá giao dịch quanh 26.940 – 27.080 đồng/USD, tăng tới 226 đồng mỗi chiều so với phiên trước.
Ở nhóm ngoại tệ khác, tỷ giá EUR và Yên Nhật cũng ghi nhận biến động theo xu hướng tăng tại các ngân hàng thương mại. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, EUR được niêm yết 27.334 – 30.211 đồng/EUR, trong khi Yên Nhật ở mức 149 – 165 đồng/JPY.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – giảm 0,88%, xuống còn 99,23 điểm. Diễn biến này phản ánh việc đồng EUR và Yên Nhật tăng giá trở lại sau loạt quyết định giữ nguyên lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn.
Giới phân tích cho rằng, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi giá dầu neo cao do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khiến các cơ quan tiền tệ thận trọng hơn trong điều hành chính sách. Điều này phần nào tác động đến diễn biến trái chiều giữa tỷ giá USD trong nước và xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.
