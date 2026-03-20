Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 20/3: Ngân hàng và 'chợ đen' đồng loạt tăng mạnh

Thứ sáu, 11:03 20/03/2026 | Giá cả thị trường
Mai Thị Hạnh
Mai Thị Hạnh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng 20/3, tỷ giá USD trong nước bật tăng đáng kể ở cả kênh chính thức lẫn thị trường tự do, trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thế giới suy yếu.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.085 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên liền trước. Tại Sở Giao dịch, tỷ giá tham khảo hiện niêm yết 23.869 – 26.275 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Trên thị trường ngân hàng, giá USD đồng loạt đi lên. Mặt bằng chung ghi nhận giá bán ra ở mức 26.325 đồng/USD, trong khi chiều mua vào dao động quanh 26.050 – 26.085 đồng/USD. 

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.055 đồng

26.325 đồng

Vietinbank

26.080 đồng

26.325 đồng

BIDV

26.085 đồng

26.325 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.334 - 30.211 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

29.404 đồng

30.954 đồng

Vietinbank

29.916 đồng

31.276 đồng

BIDV

29.608 đồng

30.882 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 149 - 165 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158.85 đồng

168.94 đồng

Vietinbank

161.95 đồng

171.45 đồng

BIDV

160.01 đồng

169.06 đồng

Tỷ giá các loại ngoại tệ niêm yết ở một số ngân hàng thương mại cổ phần:


Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 20/3: Ngân hàng và 'chợ đen' đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 4.

Tỷ giá ngoại tệ niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank 20/3.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 20/3: Ngân hàng và 'chợ đen' đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 5.

Tỷ giá ngoại tệ niêm yết tại Ngân hàng Techcombank 20/3.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 20/3: Ngân hàng và 'chợ đen' đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 6.

Tỷ giá ngoại tệ niêm yết tại Ngân hàng BIDV 20/3.

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh hơn. Khảo sát lúc rạng sáng cho thấy giá giao dịch quanh 26.940 – 27.080 đồng/USD, tăng tới 226 đồng mỗi chiều so với phiên trước.

Ở nhóm ngoại tệ khác, tỷ giá EUR và Yên Nhật cũng ghi nhận biến động theo xu hướng tăng tại các ngân hàng thương mại. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, EUR được niêm yết 27.334 – 30.211 đồng/EUR, trong khi Yên Nhật ở mức 149 – 165 đồng/JPY.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – giảm 0,88%, xuống còn 99,23 điểm. Diễn biến này phản ánh việc đồng EUR và Yên Nhật tăng giá trở lại sau loạt quyết định giữ nguyên lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn.

Giới phân tích cho rằng, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi giá dầu neo cao do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khiến các cơ quan tiền tệ thận trọng hơn trong điều hành chính sách. Điều này phần nào tác động đến diễn biến trái chiều giữa tỷ giá USD trong nước và xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top