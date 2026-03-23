Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (23/3): Ngân hàng và 'chợ đen' hôm nay điều chỉnh ra sao?

USD trong nước nhích tăng

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ.

Cụ thể, VietinBank niêm yết ở mức 26.100 – 26.339 đồng/USD (mua vào – bán ra). Các ngân hàng khác dao động quanh vùng giá tương tự:

Ngân hàng Mua vào Bán ra Vietcombank 26.069 đồng 26.339 đồng VietinBank 26.100 đồng 26.339 đồng BIDV 26.115 đồng 26.335 đồng

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo ở mức 23.881 – 26.289 VND/USD.

Euro, Yên Nhật ổn định trong biên độ

Đối với đồng EUR, tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 27.586 – 30.490 VND/EUR.

Giá EUR tại các ngân hàng thương mại cổ phần:

Ngân hàng Mua vào Bán ra Vietcombank 29.658 đồng 31.221 đồng VietinBank 29.853 đồng 31.213 đồng BIDV 29.895 đồng 31.155 đồng

Trong khi đó, đồng Yên Nhật được niêm yết tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 151 – 167 VND/JPY. Tại các ngân hàng, giá giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 160 – 171 đồng/JPY.

Ngoài USD, EUR và JPY thì các đồng tiền khác cũng có sự biến động nhẹ:

Niêm yết tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng hàng BIDV ngày 23/3.

Niêm yết tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng hàng Seabank ngày 23/3.

Niêm yết tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng hàng Vietcombank ngày 23/3.

"Chợ đen" tăng mạnh

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, tỷ giá USD ghi nhận mức tăng khá mạnh. Tính đến 4h30 ngày 23/3, USD "chợ đen" giao dịch quanh 27.900 – 27.950 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng tới 190 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

USD thế giới dưới ngưỡng 100 điểm

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY duy trì ở mức 99,5 điểm, sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 100 điểm trong tuần qua.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.