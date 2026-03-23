Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (23/3): Ngân hàng và 'chợ đen' hôm nay điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Sáng 23/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.090 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đứng ở mức 99,5 điểm.
USD trong nước nhích tăng
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ.
Cụ thể, VietinBank niêm yết ở mức 26.100 – 26.339 đồng/USD (mua vào – bán ra). Các ngân hàng khác dao động quanh vùng giá tương tự:
Ngân hàng
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.069 đồng
26.339 đồng
VietinBank
26.100 đồng
26.339 đồng
BIDV
26.115 đồng
26.335 đồng
Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo ở mức 23.881 – 26.289 VND/USD.
Euro, Yên Nhật ổn định trong biên độ
Đối với đồng EUR, tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 27.586 – 30.490 VND/EUR.
Giá EUR tại các ngân hàng thương mại cổ phần:
Ngân hàng
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
29.658 đồng
31.221 đồng
VietinBank
29.853 đồng
31.213 đồng
BIDV
29.895 đồng
31.155 đồng
Trong khi đó, đồng Yên Nhật được niêm yết tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 151 – 167 VND/JPY. Tại các ngân hàng, giá giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 160 – 171 đồng/JPY.
Ngoài USD, EUR và JPY thì các đồng tiền khác cũng có sự biến động nhẹ:
"Chợ đen" tăng mạnh
Đáng chú ý, trên thị trường tự do, tỷ giá USD ghi nhận mức tăng khá mạnh. Tính đến 4h30 ngày 23/3, USD "chợ đen" giao dịch quanh 27.900 – 27.950 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng tới 190 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
USD thế giới dưới ngưỡng 100 điểm
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY duy trì ở mức 99,5 điểm, sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 100 điểm trong tuần qua.
Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
