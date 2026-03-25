Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (25/3): Thế giới tăng nhẹ, lạ lùng ‘chợ đen’ hạ nhiệt
GĐXH - Sáng 25/3, tỷ giá USD/ VND ghi nhận diễn biến trái chiều khi thị trường quốc tế nhích tăng, trong khi giá USD trên thị trường tự do trong nước quay đầu giảm khá mạnh.
USD thế giới tăng nhẹ trở lại
Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – tăng 0,24%, lên mức 99,18 điểm.
Đồng bạc xanh phục hồi khi những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Thông tin Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực đã khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn, qua đó hỗ trợ nhu cầu nắm giữ USD.
Trong phiên giao dịch gần nhất, USD tăng khoảng 0,3% so với Yên Nhật, trong khi đồng EUR và Bảng Anh quay đầu giảm sau phiên tăng trước đó.
Tỷ giá trong nước nhích lên
Trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.104 VND/USD, giảm nhẹ 5 đồng so với phiên trước. Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.904 – 26.314 VND/USD.
Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy giá USD tiếp tục tăng nhẹ:
Ngân hàng
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.114 đồng
26.364 đồng
VietinBank
26.144 đồng
26.364 đồng
BIDV
26.144 đồng
26.364 đồng
Euro, Yên Nhật biến động nhẹ
Đối với đồng EUR, tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 27.646 – 30.556 VND/EUR.
Tại các ngân hàng thương mại:
- Vietcombank: 29.751 – 31.319 đồng/EUR
- VietinBank: 30.134 – 31.494 đồng/EUR
- BIDV: 29.980 – 31.243 đồng/EUR
Trong khi đó, đồng Yên Nhật được niêm yết tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 150 – 166 VND/JPY, còn tại các ngân hàng phổ biến quanh vùng 160 – 171 đồng/JPY.
Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng cũng có sự điều chỉnh trong ngày 25/3
"Chợ đen" giảm mạnh sau chuỗi tăng nóng
Đáng chú ý, sau nhiều phiên tăng nhanh, tỷ giá USD trên thị trường tự do đã quay đầu giảm mạnh.
Tính đến 4h30 ngày 25/3, USD "chợ đen" giao dịch quanh mức 27.084 – 27.204 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 142 đồng ở chiều mua và 152 đồng ở chiều bán so với phiên trước.
Diễn biến này cho thấy thị trường đang có sự điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, đồng thời giúp thu hẹp phần nào khoảng cách giữa giá USD tự do và ngân hàng.
Thị trường vẫn chịu tác động từ yếu tố bên ngoài
Theo các chuyên gia, tỷ giá USD/VND thời gian gần đây chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố quốc tế, đặc biệt là biến động địa chính trị và giá năng lượng.
Trong bối cảnh đó, dù có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng thị trường vẫn cần được theo dõi thêm, nhất là khi các yếu tố bên ngoài còn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.
