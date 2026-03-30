Tỷ giá USD/ VND hôm nay 30/3: 'Chợ đen' bật tăng trở lại, ngân hàng thương mại giữ mức ổn định

Giá USD "chợ đen" tăng mạnh trở lại

Theo ghi nhận, USD trên thị trường tự do hiện giao dịch quanh mức 27.123 – 27.263 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng khoảng 75 đồng mỗi chiều so với sáng trước.

Động thái này cho thấy thị trường "chợ đen" tiếp tục biến động nhanh theo tâm lý và diễn biến quốc tế, dù trước đó đã có nhịp giảm khá sâu.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước ổn định

Ở trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 25.100 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.844 – 26.355 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giữ nguyên ở mức 24.895 – 26.305 VND/USD.

Diễn biến này cho thấy thị trường trong nước vẫn đang được điều hành ổn định, dù chịu tác động nhất định từ xu hướng quốc tế.

USD thế giới vượt mốc 100 điểm

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – mở đầu tuần đã vượt ngưỡng 100 điểm.

Theo các chuyên gia, đồng USD đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát. Điều này giúp củng cố sức hấp dẫn của đồng bạc xanh trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các yếu tố địa chính trị và triển vọng kinh tế cũng khiến USD tiếp tục đóng vai trò là kênh trú ẩn.

Chờ tín hiệu từ dữ liệu kinh tế Mỹ

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý vào các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, đặc biệt là báo cáo việc làm. Nếu thị trường lao động tiếp tục duy trì tích cực, khả năng Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất sẽ cao hơn, qua đó hỗ trợ đà tăng của USD. Ngược lại, nếu số liệu kém tích cực, đồng USD có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Ngoài ra, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố khó lường, có thể tác động đến cả giá năng lượng và xu hướng của đồng USD trong thời gian tới.



