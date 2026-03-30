Tỷ giá USD/ VND hôm nay 30/3: 'Chợ đen' bật tăng trở lại, ngân hàng thương mại giữ mức ổn định
GĐXH - Sáng 30/3, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi tỷ giá USD trên thị trường tự do quay đầu tăng sau những phiên điều chỉnh trước đó, trong khi giá USD tại ngân hàng vẫn giữ ổn định.
Giá USD "chợ đen" tăng mạnh trở lại
Theo ghi nhận, USD trên thị trường tự do hiện giao dịch quanh mức 27.123 – 27.263 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng khoảng 75 đồng mỗi chiều so với sáng trước.
Động thái này cho thấy thị trường "chợ đen" tiếp tục biến động nhanh theo tâm lý và diễn biến quốc tế, dù trước đó đã có nhịp giảm khá sâu.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước ổn định
Ở trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 25.100 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.
Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.844 – 26.355 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giữ nguyên ở mức 24.895 – 26.305 VND/USD.
Diễn biến này cho thấy thị trường trong nước vẫn đang được điều hành ổn định, dù chịu tác động nhất định từ xu hướng quốc tế.
USD thế giới vượt mốc 100 điểm
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – mở đầu tuần đã vượt ngưỡng 100 điểm.
Theo các chuyên gia, đồng USD đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát. Điều này giúp củng cố sức hấp dẫn của đồng bạc xanh trên thị trường toàn cầu.
Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các yếu tố địa chính trị và triển vọng kinh tế cũng khiến USD tiếp tục đóng vai trò là kênh trú ẩn.
Chờ tín hiệu từ dữ liệu kinh tế Mỹ
Thị trường hiện đang hướng sự chú ý vào các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, đặc biệt là báo cáo việc làm. Nếu thị trường lao động tiếp tục duy trì tích cực, khả năng Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất sẽ cao hơn, qua đó hỗ trợ đà tăng của USD. Ngược lại, nếu số liệu kém tích cực, đồng USD có thể chịu áp lực điều chỉnh.
Ngoài ra, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố khó lường, có thể tác động đến cả giá năng lượng và xu hướng của đồng USD trong thời gian tới.
Giá bạc hôm nay 30/3: Mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước khởi sắcGiá cả thị trường - 26 phút trước
GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 30/3 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt khi mở cửa quanh ngưỡng 70 triệu đồng/kg và nhanh chóng tăng lên vùng 72 triệu đồng/kg chỉ sau vài nhịp điều chỉnh, tương ứng mức tăng khoảng 2 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 30/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC chịu áp lực giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng.
Xe ga Honda 110cc giá 41 triệu đồng bản giới hạn đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Vision về Việt Nam có giá ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda 110cc mới sở hữu thiết kế đẹp hơn cả Vision và SH Mode, dễ trở thành xe ga quốc dân mới nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 41 triệu đồng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
SUV hạng A giảm giá sốc, KIA Sonet, Suzuki Fronx rẻ chưa từng thấy, cực dễ muaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng A đồng loạt giảm giá sâu trong tháng 3, đưa mức khởi điểm chỉ hơn 400 triệu đồng, chỉ ngang sedan hạng A.
Hà Nội: Diễn biến giá biệt thự tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Dù không có sự tăng trưởng mạnh như nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá nhà đất, đặc biệt giá biệt thự trên địa bàn thị xã Sơn Tây (cũ), thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức giá tích cực.
Giá xe máy Honda giảm mạnh, SH rẻ khó tin, SH Mode, Vision thấp chưa từng thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 3/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
MPV 7 chỗ giá 445 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Toyota Vios ở Việt Nam sẽ có giá ra sao?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - MPV sở hữu thiết kế sang trọng, có 2 cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ, giá bán chỉ từ 445 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 28/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng 1,2 triệu đồng/lượng.
Ô tô hybrid tại Việt Nam giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng: Honda Civic, Hyundai Santa Fe, Toyota Yaris Cross rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Ô tô hybrid tại Việt Nam bất ngờ được điều chỉnh giá mạnh, nhiều mẫu xe quen thuộc như Honda Civic e:HEV RS, Hyundai Santa Fe Hybrid hay Toyota Yaris Cross HEV đồng loạt nhận ưu đãi lớn, trong đó có mẫu giảm tới hơn 300 triệu đồng, khiến phân khúc này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Giá xe máy Honda giảm mạnh, SH rẻ khó tin, SH Mode, Vision thấp chưa từng thấyGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 3/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…