Tỷ giá USD hôm nay 18/7: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF chốt tuần giảm nhẹ ở mức 100,77 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 100,77 điểm. USD ngân hàng biến động trái chiều. USD tự do chững giá. Yên Nhật và đồng EUR tăng nhẹ.

Theo OCBC, đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi chênh lệch lãi suất và vai trò tài sản trú ẩn an toàn, nhưng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều nếu thiếu động lực mới. Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng với lãi suất cao, trong khi đồng yên được dự báo còn suy yếu do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào quyết định lãi suất của ECB cùng các dữ liệu lạm phát, lao động của Anh và chỉ số PMI của các nền kinh tế lớn.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 18/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước duy trì ở vùng 25.254 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng đang mua vào, bán ra ở mức 24.042 - 26.466 VND/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 18/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 18/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 18/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 50 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,080-26,490 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD lại giảm 81 đồng chiều mua vào và tăng 14 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.935-26.475 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,070-26,450 đồng/USD, tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 18/7/2026, khảo sát lúc 11h36 không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.426 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.529 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 18/7, biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,314.66-30,860.13 đồng/EUR, đã tăng 43 đồng chiều mua vào và tăng 46 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.220-30.940 đồng/EUR, đã giảm 276 đồng chiều mua vào và đã giảm 134 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,557-30,990 đồng/EUR, đã tăng 27 đồng chiều mua vào và tăng 25 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 18/7/2026, khảo sát lúc 11h40 phút không đổi so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.977 và bán ra là 30.077 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay tăng nhẹ, ở mức 156.02-166.78 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 156,42- 167,92 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên đã tăng 30 đồng chiều mua vào và tăng 31 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua, ở vùng 157.47-167.26 đồng/JPY.

Diễn biến trên thị trường ngoại hối cho thấy đồng USD đang trong trạng thái tương đối ổn định. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh có dấu hiệu chững lại và suy yếu nhẹ, trong khi thị trường trong nước chưa ghi nhận biến động đáng kể, tỷ giá chỉ nhích tăng tại một số ngân hàng thương mại. Đáng chú ý, USD trên thị trường tự do tiếp tục đi ngang, giữ nguyên mức giá so với phiên trước, phản ánh tâm lý giao dịch khá thận trọng. Nhìn chung, tỷ giá USD vẫn dao động trong biên độ hẹp, giúp người có nhu cầu mua ngoại tệ phục vụ thanh toán, du học hay du lịch chưa phải chịu áp lực lớn về chi phí. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì tâm lý quan sát khi giới đầu tư theo dõi sát các tín hiệu về lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Đây được xem là hai yếu tố có thể tạo ra biến động đáng kể đối với đồng USD trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 17/7: Đồng Đô la Mỹ phục hồi nhẹ bởi các số liệu kinh tế Mỹ GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 17/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.