Xuất hiện xe máy điện đi gần 190 km, sạc siêu nhanh, pin tháo rời cực tiện giá 39 triệu đồng

Xe máy điện đi gần 190 km, sạc siêu nhanh, pin tháo rời cực tiện

Xe máy điện Vida VX2 Plus 4.4 kWh

Xe máy điện đang bước vào cuộc cạnh tranh mới khi các nhà sản xuất không chỉ nâng cấp thiết kế mà còn tập trung cải thiện dung lượng pin và thời gian sạc. Mới đây, Hero MotoCorp đã giới thiệu phiên bản Vida VX2 Plus 4.4 kWh tại thị trường Ấn Độ với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

So với phiên bản VX2 Plus 3.4 kWh từng ra mắt trước đó, mẫu xe mới mang đến phạm vi hoạt động lớn hơn, tốc độ tối đa cao hơn nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận, hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn ở phân khúc xe điện tầm trung.

Điểm thay đổi lớn nhất trên Vida VX2 Plus 4.4 kWh nằm ở hệ thống pin. Hero MotoCorp trang bị cho mẫu xe hai bộ pin lithium có thể tháo rời, mỗi bộ sở hữu dung lượng 2,2 kWh, nâng tổng dung lượng lên 4,4 kWh.

Việc sử dụng pin kép giúp mẫu xe cải thiện đáng kể khả năng vận hành. Theo công bố của nhà sản xuất, Vida VX2 Plus mới có thể di chuyển tối đa 187km/lần sạc đầy, tăng thêm 41 km so với mức 146 km của phiên bản 3.4 kWh trước đây.

Quãng đường gần 190 km giúp người dùng giảm tần suất sạc, đồng thời phù hợp hơn với những người thường xuyên di chuyển giữa nhiều khu vực trong ngày hoặc có nhu cầu đi xa vào cuối tuần.

Không chỉ tăng phạm vi hoạt động, Hero còn nâng tốc độ tối đa của xe lên 90 km/h, cao hơn 10 km/h so với phiên bản tiền nhiệm. Mức tốc độ này đủ đáp ứng nhu cầu vận hành trên nhiều tuyến đường ngoài đô thị thay vì chỉ giới hạn trong nội thành.

Hệ truyền động vẫn được giữ nguyên với mô-tơ điện công suất cực đại 6 kW, tương đương khoảng 8,16 mã lực, kết hợp mô-men xoắn cực đại 26 Nm.

Theo thông số do hãng công bố, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 40 km/h chỉ trong khoảng 3,1 giây. Đây là mức tăng tốc khá nhanh đối với một mẫu xe tay ga điện phổ thông giúp người lái dễ dàng nhập làn hoặc vượt xe trong điều kiện giao thông đông đúc.

Vida VX2 Plus cũng có khả năng leo dốc với độ nghiêng lên tới 18 độ. Đây là lợi thế khi di chuyển tại các tầng hầm trung tâm thương mại, bãi đỗ xe nhiều tầng hoặc những khu vực có địa hình dốc.

Việc tiếp tục sử dụng pin tháo rời cũng mang đến sự thuận tiện cho người dùng sống tại chung cư hoặc nơi không thể đưa xe sát ổ cắm điện. Chủ xe có thể tháo từng bộ pin để sạc riêng mà không cần đưa toàn bộ xe vào khu vực sạc.

Song song với việc tăng dung lượng pin, Hero MotoCorp cũng cải thiện khả năng sạc trên Vida VX2 Plus 4.4 kWh.

Xe được trang bị bộ sạc AC công suất 1.000 W. Theo thông số công bố, thời gian sạc từ 20% lên 80% dung lượng pin chỉ mất khoảng 2 giờ 28 phút.

Nếu sạc từ 0 lên 80%, người dùng cần khoảng 3 giờ 17 phút, trong khi thời gian sạc đầy từ 0 đến 100% là khoảng 5 giờ 8 phút.

Đáng chú ý hơn cả là khả năng hỗ trợ sạc nhanh. Với bộ sạc nhanh, Vida VX2 Plus chỉ cần khoảng 65 phút để nạp từ 0 lên 80% dung lượng pin và khoảng 2 giờ 30 phút để sạc đầy.

So với phiên bản 3.4 kWh trước đây, thời gian sạc AC được rút ngắn đáng kể dù ở chế độ sạc nhanh, bản cũ vẫn có lợi thế khoảng vài phút trong chu trình sạc từ 0 đến 80%.

Khả năng sạc nhanh là yếu tố ngày càng quan trọng trên thị trường xe điện. Khi thời gian chờ được rút ngắn, người dùng có thể linh hoạt hơn trong những chuyến đi dài hoặc các tình huống cần bổ sung năng lượng gấp.

Bên cạnh hệ truyền động và pin, Vida VX2 Plus 4.4 kWh gần như giữ nguyên thiết kế của phiên bản trước.

Xe có giá quy đổi sang tiền Việt chỉ 39 triệu đồng

Xe tiếp tục được phát triển theo phong cách tay ga hiện đại với các đường nét gọn gàng, phù hợp nhu cầu sử dụng hằng ngày. Hệ thống đèn LED được trang bị đồng bộ ở cả phía trước và phía sau, góp phần tăng khả năng chiếu sáng cũng như nhận diện khi di chuyển ban đêm.

Hero vẫn duy trì ba chế độ lái gồm Eco, Ride và Sport. Ngoài ra, xe còn có thêm chế độ Boost, cho phép tối ưu khả năng tăng tốc trong những tình huống cần sức kéo lớn hơn.

Khoang lái nổi bật với màn hình TFT màu kích thước 4,3 inch. Màn hình này không chỉ hiển thị các thông số vận hành mà còn hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh.

Thông qua ứng dụng đi kèm, người dùng có thể khóa hoặc mở khóa xe từ xa, xác định vị trí xe, theo dõi tình trạng pin, cập nhật phần mềm OTA và quản lý nhiều thông tin vận hành khác.

Hệ thống định vị dẫn đường theo từng chặng cũng được tích hợp, giúp người lái dễ dàng tìm đường mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại.

Một tiện ích đáng chú ý khác là chế độ hỗ trợ lùi. Tính năng này giúp việc dắt xe hoặc lùi xe trong không gian hẹp trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt khi xe đang chở thêm hành lý hoặc đỗ ở khu vực có độ dốc.

Ngoài cốp dưới yên truyền thống, Vida VX2 Plus còn được bố trí thêm khoang chứa đồ phía trước (frunk). Không gian này phù hợp để cất sạc, áo mưa hoặc các vật dụng cá nhân nhỏ, tăng tính thực dụng trong quá trình sử dụng.

Hệ thống phanh đĩa trước tiếp tục được duy trì nhằm nâng cao khả năng kiểm soát khi giảm tốc, trong khi các trang bị còn lại gần như không thay đổi so với phiên bản trước.

Giá xe máy điện Vida VX2 Plus

Tại thị trường Ấn Độ, Hero MotoCorp niêm yết Vida VX2 Plus 4.4 kWh với giá 144.000 Rupee (tương đương khoảng 39 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).

Nếu chỉ xét về thông số, mẫu xe sở hữu khá nhiều ưu điểm trong tầm giá như phạm vi hoạt động 187 km, tốc độ tối đa 90 km/h, pin tháo rời, hỗ trợ sạc nhanh và loạt tính năng kết nối thông minh.

Tuy nhiên, Vida VX2 Plus hiện mới được phân phối tại thị trường Ấn Độ và chưa có thông tin về kế hoạch mở bán tại Việt Nam.

Trong trường hợp được đưa về nước trong tương lai, mẫu xe này sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ ở phân khúc 35-45 triệu đồng như Yadea, Dat Bike hay một số dòng xe điện của VinFast.

Dù vậy, với lợi thế về quãng đường di chuyển dài, khả năng sạc nhanh cùng hệ thống pin tháo rời, xe máy điện Vida VX2 Plus 4.4 kWh vẫn là cái tên đáng chú ý trên thị trường xe điện phổ thông, đặc biệt với những người cần một phương tiện có thể đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày mà không phải sạc quá thường xuyên.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.