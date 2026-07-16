Tỷ giá USD hôm nay 16/7: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục giảm, ngược lại EUR lại tăng nhẹ ở nhiều ngân hàng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,41% so với phiên trước, hiện ở mức 100,50 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, tỷ giá đồng EUR tiếp tục đà tăng 0,51%, giao dịch ở mức 1,1479 USD/EUR, mức cao nhất trong gần một tháng qua, đồng bảng Anh tăng 1,25%, lên 1,3554 USD, so với đồng yên Nhật đồng USD giảm 0,2%, lên 161,90 yên đổi 1 USD.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 100,50 điểm. USD ngân hàng tiếp tục đi ngang. USD tự do giảm sau 2 ngày tăng giá nhẹ. Yên Nhật giảm nhẹ, trong khi đồng EUR tăng.

Đồng USD giảm sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ thấp hơn dự báo, cho thấy áp lực lạm phát đang hạ nhiệt và làm tăng kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn trong việc điều chỉnh lãi suất. Đồng EUR, bảng Anh và yên Nhật đều tăng giá so với USD. Dù vậy, căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục đẩy giá dầu tăng, tạo rủi ro đối với lạm phát. Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối tháng 7 là rất thấp, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 giảm xuống còn khoảng 70%.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 15/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 8 đồng so với phiên hôm qua, ở vùng 25.233 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào hiện ở mức 24.014 đồng và bán ra ở mức 26.436 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 16/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 16/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 16/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,040-26,450 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 17 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.005-26.435 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,070-26,450 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 16/7/2026, khảo sát lúc 09h08 giảm giá so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.387 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.487 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 16/7, tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,349.36-30,896.74 đồng/EUR, đã tăng 95 đồng chiều mua vào và tăng 99 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.556-30.866 đồng/EUR, đã tăng 67 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,609-31,047 đồng/EUR, đã tăng 98 đồng chiều mua vào và tăng 103 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 16/7/2026, khảo sát lúc 09h13 phút đã tăng so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.992 và bán ra là 30.102 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay giữ nguyên mức giá ngày hôm qua, ở mức 156.37-167.16 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên giảm nhẹ 8 đồng so với phiên trước, ở mức 157,00-167,00 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên đã giảm 3 đồng chiều mua vào và giảm 5 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua, ở vùng 157.58-167.38 đồng/JPY.

Dù thị trường tiền tệ quốc tế có nhiều biến động, đồng USD giảm thì tại thị trường trong nước, đồng USD vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí dao động trong biên độ hẹp. Bởi thế người có nhu cầu mua USD để thanh toán, du học hoặc du lịch gần như chưa chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng Fed điều chỉnh lãi suất và những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vì đây là hai yếu tố có thể khiến đồng USD biến động mạnh trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 15/7: Đồng Đô la Mỹ ngân hàng ổn định, thị trường tự do tiếp đà tăng, lạm phát ở Mỹ thấp hơn dự báo GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 15/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.