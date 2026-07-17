Giá nhà riêng phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Kính, Định Công... tăng vọt khi đường Vành đai 2.5 gần về đích

Giá nhà riêng tăng bật khi đường vành đai 2.5 dần về đích

Sau chỉ đạo 'nóng' của Hà Nội về tái khởi động dự án Vành đai 2.5, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng đã dần lộ diện, diện mạo đô thị mới trên trục đường 2.5 cũng đã có những bước cải thiện tích cực.

Dự kiến khi tuyến đường được đưa vào khai thác, đây sẽ là một trong những công trình góp phần giảm ùn tắc, tăng cường kết nối và hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Hà Nội. Không những thế, việc hạ tầng hoàn thiện cũng góp phần khiến thị trường bất động sản tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội tăng vọt.

Thời gian qua, thông tin rao bán nhà đất trên trục đường Vành đai 2.5 rao bán khá sôi động, trong đó giá nhà riêng, thậm chí những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ trên trục đường này cũng đã tăng cao.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 103m2 tại đường Khương Đình, phường Khương Đình (trên đường Vành Đai 2.5) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 18 tỷ đồng, tương đương 174,76 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng, thiết kế 5 tầng, rộng 32m2 nằm trên trục đường 2.5, thuộc đoạn đường Trung Kính, phường Yên Hòa hiện đang được chính chủ rao bán với giá 11,9 tỷ đồng, tương đương 371,88 triệu đồng/m2.

Trên đường Hoàng Đạo Thúy, phường Thanh Xuân (trên trục đường Vành đai 2.5), căn nhà rộng 65m2 hiện đang được rao bán với giá 31 tỷ đồng, tương đương 476,92 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, giá nhà riêng trên tuyến đường Vành đai 2.5 cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Theo dự đoán của nhiều môi giới bất động sản, khi tuyến đường lưu thông, giá nhà đất tại đây còn tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên cũng theo đánh giá của nhiều môi giới tại khu vực này, thực tế giao dịch nhà đất tại tuyến đường này cũng không quá sôi nổi, phần đông tâm lý người mua nhà đang e ngại, dè chừng và tìm hiểu kỹ quy hoạch trước khi xuống tiền.

Tuyến đường Vành đai 2.5 dần về đích

Đường vành đai 2.5 Hà Nội là tuyến giao thông đường bộ phụ trợ tuyến đường vành đai 2 và đường vành đai 3 của Hà Nội. Dự án đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1 (tức đi qua các phường Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010. Dự án được TP Hà Nội cấp chứng nhận đầu tư năm 2013, thực hiện theo hình thức BT (hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao), chỉ định chủ đầu tư.

Tuyến đường vành đai 2.5 dài 19,41km, quy mô mặt cắt ngang rộng 40-50m. Hướng tuyến: Lĩnh Nam - Kim Đồng - Định Công - Nguyễn Trãi - Yên Hòa - Xuân Đỉnh - Phú Thượng. Dự án được chia thành 13 đoạn, trong đó 4 đoạn đã đầu tư hình thành theo quy hoạch dài 9,59km: Ngoại giao đoàn - Khu đô thị Tây Hồ Tây- Hoàng Quốc Việt - Đường 32; đoạn 2 gồm đường Dương Đình Nghệ - Trung Kính. Đoạn 3, Trần Duy Hưng - Ngụy Như Kon Tum; QL 1A - Hồ Vĩnh Hoàng,...

Trong nhiều năm qua, việc chậm triển khai dự án khiến hệ thống giao thông khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan, Khương Đình hay Định Công thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do thiếu các trục kết nối ngang.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau chỉ đạo 'nóng' của Hà Nội về tái khởi động dự án Vành đai 2.5, công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.

Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội GĐXH - Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân cũ, nay thuộc địa bàn mới của Hà Nội) đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.