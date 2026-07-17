Tỷ giá USD hôm nay 17/7: Đồng Đô la Mỹ phục hồi nhẹ bởi các số liệu kinh tế Mỹ

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm tăng 0,21% so với phiên trước, hiện ở mức 100,7 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, tỷ giá đồng EUR giảm 0,23%, giao dịch xuống mức 1,1437 USD/EUR; đồng bảng Anh giảm 0,52%, xuống còn 1,3469 USD; so với đồng yên Nhật đồng USD tăng 0,13%, mức 162,39 yên đổi 1 USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng ở mức 100,7 điểm. USD ngân hàng biến động trái chiều. USD tự do chững giá. Yên Nhật và đồng EUR giảm nhẹ.

Đồng USD phục hồi từ mức thấp gần một tháng nhờ các số liệu kinh tế Mỹ tích cực, cho thấy thị trường lao động và tiêu dùng vẫn ổn định, cùng kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này. Dù khả năng Fed tăng lãi suất tháng 7 giảm còn 10%, thị trường vẫn dự báo có 48% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Trong khi đó, đồng EUR, bảng Anh và yên Nhật đều suy yếu so với USD, còn giới đầu tư tiếp tục theo dõi căng thẳng Trung Đông và khả năng Nhật Bản điều chỉnh chính sách hỗ trợ đồng yên.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 17/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 11 đồng so với phiên hôm qua, ở vùng 25.254 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào tăng lên mức 24.031 đồng và bán ra ở mức 26.455 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 23.991,3 - 26.516,7 VND/USD, với biên độ giao dịch là 5%, các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 17/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 17/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 17/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giảm 10 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,030-26,440 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD lại tăng 11 đồng chiều mua vào và tăng 26 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.016-26.461 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,060-26,440 đồng/USD, giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 17/7/2026, khảo sát lúc 10h47 không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.429 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.529 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 17/7, giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,271.67-30,814.97 đồng/EUR, đã giảm 78 đồng chiều mua vào và giảm 82 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.496-30.806 đồng/EUR, đã giảm 60 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,530-30,965 đồng/EUR, đã giảm 79 đồng chiều mua vào và giảm 82 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 17/7/2026, khảo sát lúc 10h52 phút không đổi so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.017 và bán ra là 30.122 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay giảm nhẹ, ở mức 156.02-166.78 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên giảm xuống mức 156,75-166,75 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên đã giảm 41 đồng chiều mua vào và giảm 43 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua, ở vùng 157.17-166.95 đồng/JPY.

Giá usd trên thị trường tiền tệ thế giới nhích nhe, dù vậy thị trường trong nước vẫn chưa biến động mạnh, chỉ tăng nhẹ tại một số ngân hàng. USD tự do ổn định, chưa có biến động giá so với phiên hôm qua. Nhìn chung đồng USD vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí dao động trong biên độ hẹp. Bởi thế người có nhu cầu mua USD để thanh toán, du học hoặc du lịch gần như chưa chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng Fed điều chỉnh lãi suất và những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vì đây là hai yếu tố có thể khiến đồng USD biến động mạnh trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 16/7: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục giảm, ngược lại EUR lại tăng nhẹ ở nhiều ngân hàng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 16/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.