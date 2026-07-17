Rẻ hơn Kia Morning, hatchback hạng B của Honda giá 255 triệu đồng thiết kế cực ấn tượng bất ngờ được săn đón vì chỉ ngang Honda SH

Hatchback hạng B của Honda thiết kế cực ấn tượng bất ngờ được săn đón

Honda Fit

Honda vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (minor model change) của mẫu hatchback cỡ nhỏ Fit (còn được biết đến với tên gọi Jazz tại một số thị trường) tại Nhật Bản. Lần nâng cấp này đánh dấu cột mốc 25 năm kể từ khi Honda Fit ra đời, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của mẫu xe đô thị nhờ không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và hiệu quả nhiên liệu ấn tượng.

Kể từ khi thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào năm 2001, dòng Honda Fit đã đạt tổng doanh số cộng dồn hơn 3,25 triệu xe tại Nhật Bản (bao gồm các biến thể như Fit Aria và Fit Shuttle). Thế hệ thứ tư ra mắt năm 2020 tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ triết lý phát triển hướng đến sự tiện dụng trong đời sống hàng ngày, kết hợp giữa không gian cabin tối ưu và khả năng vận hành hiệu quả.

Honda tập trung làm rõ cá tính của từng phiên bản thông qua việc điều chỉnh tên gọi và trang bị.

Ở phiên bản nâng cấp mới, Honda tập trung làm rõ cá tính của từng phiên bản thông qua việc điều chỉnh tên gọi và trang bị. Phiên bản BASIC trước đây được đổi tên thành X, trong khi HOME được thay thế bằng Z. Cùng với hai phiên bản quen thuộc là RS và CROSSTAR, Honda Fit 2026 hiện có bốn cấu hình chính gồm X, Z, RS và CROSSTAR, mỗi phiên bản hướng đến một nhóm khách hàng riêng biệt.

Honda Fit Z là điểm nhấn mới trong lần nâng cấp này.

Trong đó, Honda Fit Z là điểm nhấn mới trong lần nâng cấp này. Được định vị là phiên bản tiêu chuẩn cao cấp, Z sở hữu phong cách ngoại thất thể thao hơn với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ phiên bản RS. Cụm lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau được thiết kế lại theo hướng mạnh mẽ hơn, kết hợp cùng chụp mâm màu Shark Gray tạo nên diện mạo hiện đại và cá tính hơn.

Bên trong cabin, Fit Z được trang bị vô-lăng ba chấu bọc da, các chi tiết trang trí khu vực cần số và khay để cốc chuyển sang màu đen, đồng thời bổ sung hàng loạt tiện nghi như ghế trước có sưởi, kính cửa trước chống tia UV và tia hồng ngoại, kính chắn gió giảm nhiệt. Honda cũng cải thiện độ bóng của lớp sơn ngoại thất bằng vật liệu phủ mới nhằm tăng cảm giác cao cấp cho thân xe.

Nếu Fit Z hướng đến sự cân bằng giữa thể thao và tiện nghi, thì Fit RS tiếp tục là phiên bản dành cho những khách hàng yêu thích cảm giác lái và phong cách mạnh mẽ. Ngoại thất RS được nâng cấp với lưới tản nhiệt và ốp trang trí khu vực biển số phía sau sơn đen Piano Black, đi cùng bộ mâm hợp kim 16 inch màu đen kết hợp phay bóng.

Khoang nội thất của Fit RS được thiết kế đậm chất thể thao hơn với các đường chỉ đỏ trên vô-lăng bọc da, ghế thể thao bọc da lộn kết hợp da, cùng các chi tiết trang trí màu đen trên bảng táp-lô, cột A và trần xe. Phiên bản này còn được bổ sung nhiều trang bị cao cấp như màn hình Honda CONNECT tích hợp ETC 2.0, sạc điện thoại không dây, vô-lăng có sưởi, ghế trước có sưởi và bàn đạp thể thao bằng thép không gỉ.





Fit Z được trang bị vô-lăng ba chấu bọc da

Bên cạnh X, Z và RS, Honda tiếp tục duy trì phiên bản CROSSTAR dành cho khách hàng yêu thích phong cách năng động. Phiên bản này hướng đến những chuyến đi cuối tuần với thiết kế mạnh mẽ hơn cùng các trang bị tiện nghi như vô-lăng sưởi, ghế trước sưởi và kính cách nhiệt.

Honda Fit mới tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid e với động cơ xăng 1.5L

Về động cơ, Honda Fit mới tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid e với động cơ xăng 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện, vốn là thế mạnh của dòng xe này tại Nhật Bản. Một số phiên bản vẫn có lựa chọn động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC truyền thống. Ngoài hệ dẫn động cầu trước (FF), một số phiên bản còn có tùy chọn dẫn động bốn bánh (4WD), đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Giá hatchback hạng B Honda Fit

Tại Nhật Bản, Honda cung cấp Fit 2026 với mức giá khởi điểm từ khoảng 1,8 triệu yên (khoảng 255 triệu đồng) cho phiên bản X sử dụng động cơ xăng, trong khi phiên bản cao cấp nhất e RS có giá gần 2,9 triệu yên (tương đương 410 triệu đồng).

Ngoài các phiên bản tiêu chuẩn, Honda còn cung cấp tùy chọn ghế phụ xoay hỗ trợ người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn khi lên xuống xe, cùng các hệ thống hỗ trợ lái đặc biệt như Honda Techmatic System và Honda Franz System dành cho người khuyết tật.

Với lần nâng cấp này, Honda Fit tiếp tục duy trì thế mạnh vốn có là sự thực dụng, tiết kiệm và linh hoạt, đồng thời bổ sung thêm phong cách thể thao cùng nhiều trang bị tiện nghi hơn. Đây được xem là bước làm mới cần thiết để mẫu hatchback hạng B của Honda tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc xe đô thị ngày càng khốc liệt.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.