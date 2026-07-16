Cầm lái xe máy điện giá chỉ 21,9 triệu đồng thiết kế trẻ trung, công suất 1.350W, đi xa 90km/lần sạc, không cần bằng lái

Xe máy điện thiết kế trẻ trung, công suất 1.350W, đi xa 90km/lần sạc, không cần bằng lái

Xe máy điện YADEA Omee P

Xe máy điện YADEA Omee P là một trong những mẫu scooter điện đáng chú ý ở phân khúc hơn 20 triệu đồng khi được trang bị pin lithium, động cơ công suất tối đa 1.350 W cùng phạm vi hoạt động lên tới 89 km sau mỗi lần sạc. Với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và nhiều tiện ích đi kèm, mẫu xe hướng đến nhóm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng sôi động, nhiều khách hàng không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn chú trọng khả năng vận hành, chi phí sử dụng và tuổi thọ pin. YADEA Omee P là một trong những sản phẩm được phát triển theo hướng cân bằng giữa giá thành, hiệu năng và tính thực dụng, phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày.

YADEA Omee P được phát triển theo phong cách xe tay ga điện hiện đại với kiểu dáng nhỏ gọn, phù hợp điều kiện giao thông tại các thành phố lớn.

YADEA Omee P được phát triển theo phong cách xe tay ga điện hiện đại

Xe có kích thước tổng thể dài 1.750 mm, rộng 690 mm và cao 1.070 mm. Chiều cao yên đạt 760 mm, giúp đa số người dùng Việt dễ dàng chống chân và điều khiển xe.

Trọng lượng chỉ khoảng 86 kg cũng là một ưu điểm khi người dùng cần dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong những không gian hẹp. Mẫu xe sử dụng bộ bánh kích thước 12 inch kết hợp vành thép đúc góp phần tăng độ ổn định trong quá trình vận hành.

Hệ thống giảm xóc gồm phuộc dầu phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau. Cấu hình này giúp xe hấp thụ dao động tốt hơn khi đi qua gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường không bằng phẳng.

Về an toàn, YADEA Omee P được trang bị phanh đĩa ở bánh trước kết hợp phanh tang trống phía sau. Đây là cấu hình phổ biến trong phân khúc xe điện phổ thông, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Pin lithium chạy gần 90 km, tốc độ gần 50 km/h

Ngoài thiết kế nhỏ gọn, mẫu xe còn được trang bị nhiều phụ kiện đi kèm như gương chiếu hậu, bộ sạc chính hãng và hệ thống chống trộm. Sự hiện diện của hệ thống chống trộm giúp tăng tính an toàn khi đỗ xe tại trường học, trung tâm thương mại hoặc khu dân cư.

Xe vận hành hoàn toàn tự động nên người dùng chỉ cần bật nguồn và vặn tay ga để di chuyển, phù hợp với cả những người lần đầu sử dụng xe máy điện.

Điểm đáng chú ý nhất trên YADEA Omee P nằm ở hệ thống pin lithium.

Xe sử dụng bộ pin lithium 48 V - 30 Ah, mang lại nhiều ưu điểm về tuổi thọ, trọng lượng cũng như khả năng sạc so với công nghệ ắc quy truyền thống. Theo thông số từ nhà sản xuất, trong điều kiện tiêu chuẩn, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 89 km sau mỗi lần sạc đầy.

YADEA Omee P sử dụng động cơ điện có công suất định mức 1.000 W

Nếu thường xuyên vận hành ở tốc độ tối đa, quãng đường thực tế vào khoảng 60 km. Đây là mức phạm vi hoạt động phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong nội thành nhiều ngày trước khi cần sạc lại.

Thời gian sạc đầy dao động từ 7 đến 8 giờ. Bộ sạc được tích hợp tính năng tự ngắt khi pin đầy nhằm góp phần bảo vệ pin và tăng độ an toàn trong quá trình sử dụng.

YADEA Omee P sử dụng động cơ điện có công suất định mức 1.000 W và đạt công suất tối đa 1.350 W. Theo thông số GPS thực tế, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 48 km/h.

Mức vận tốc này đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong khu vực đô thị, đồng thời giúp người điều khiển dễ kiểm soát khi lưu thông trên những tuyến đường đông phương tiện.

Bên cạnh khả năng vận hành, việc sử dụng pin lithium cũng giúp giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. So với xe máy chạy xăng, người dùng không phải thay dầu động cơ, bugi hay bảo dưỡng hệ thống truyền động phức tạp.

Chi phí điện cho mỗi lần sạc cũng thấp hơn đáng kể so với chi phí nhiên liệu của xe xăng nếu xét trên cùng quãng đường di chuyển. Một ưu điểm khác của YADEA Omee P là khả năng vận hành khá êm ái.

YADEA Omee P cạnh tranh với nhiều mẫu xe điện phổ thông khác nhờ lợi thế sử dụng pin lithium thay vì ắc quy chì truyền thống.

Động cơ điện gần như không tạo tiếng ồn lớn khi tăng tốc, đồng thời phản hồi tay ga mượt mà, phù hợp với môi trường đô thị. Thiết kế nhỏ gọn kết hợp trọng lượng nhẹ cũng giúp người mới làm quen với xe điện dễ dàng điều khiển hơn.

Ở phân khúc hơn 20 triệu đồng, YADEA Omee P cạnh tranh với nhiều mẫu xe điện phổ thông khác nhờ lợi thế sử dụng pin lithium thay vì ắc quy chì truyền thống.

Điều này không chỉ góp phần kéo dài tuổi thọ bộ pin mà còn giúp xe nhẹ hơn, từ đó cải thiện hiệu quả vận hành.

Nhìn tổng thể, YADEA Omee P hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển hàng ngày với chi phí sử dụng thấp, thiết kế hiện đại và khả năng vận hành ổn định.

Giá xe máy điện YADEA Omee P

Với mức giá 21,99 triệu đồng, động cơ công suất tối đa 1.350 W, tốc độ gần 50 km/h và phạm vi hoạt động tối đa 89 km mỗi lần sạc, xe máy điện YADEA Omee P là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe điện phục vụ nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



