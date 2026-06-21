Tỷ giá USD hôm nay 21/6: Đồng Đô la Mỹ giữ ổn định cả khối ngân hàng và chợ đen
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 21/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Đồng Đô la Mỹ vẫn khẳng định vị thế trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Chỉ số USD Index (DXY) đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hiện ở mức 100,76 điểm.
Đầu tuần, đồng USD suy yếu khi triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà giảm nhanh chóng đảo chiều khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn trước lạm phát còn cao. Sau cuộc họp ngày 18/6, Fed giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu có thể nâng lãi suất thêm một lần trong năm nay, giúp đồng USD tăng lên mức cao nhất trong một năm và hướng tới mức tăng hơn 1% trong tuần. Trong khi đó, đồng yên Nhật suy yếu mạnh, làm gia tăng khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 21/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện duy trì ở mức 25.181 đồng/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong vùng 23.923 - 26.438 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%, các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá so với phiên trước, ở vùng 26,090 - 26,440 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giữ nguyên giá bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.960 - 26.440 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra vẫn ổn định ở mức giá 26,120 - 26,440 đồng/USD, giữ nguyên giá so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 21/6/2026, khảo sát lúc 9h40 phút đang ghi nhận giữ ổn định so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.500 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.600 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 21/6, đang đi ngang tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,404.57 - 30,954.73 đồng/EUR, không biến động giá so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.326 - 31.046 đồng/EUR, giữ nguyên mức giá so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,626 - 30,991 đồng/EUR, mua vào và bán ra, không biến động so với phiên hôm qua.
Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 21/6/2026, khảo sát lúc 09h43 phút đang giữ ổn định với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.109 và bán ra là 30.209 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank không biến động so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.77 - 167.79 đồng/JPY; VietinBank mua vào và bán ra ở mức 157,67 - 169,17 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen ổn định so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.87 - 168.39 đồng/JPY.
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