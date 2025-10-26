U nang tuyến giáp khi nào cần phẫu thuật? Cảnh giác với dấu hiệu u tuyến giáp ác tính
GĐXH - Người đàn ông có u nang tuyến giáp lớn kích thước 74x52x77 mm nhập viện gấp vì khối u phình to nhanh gây đau, nuốt khó, giọng khàn...
Mắc u tuyến giáp: Khi nào cần phẫu thuật?
Ông N., 71 tuổi, thấy vùng cổ của ông gần đây phình to nhanh gây đau vùng mang tai, nuốt vướng, giọng khàn nhẹ nên đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM khám.
Kết quả siêu âm tuyến giáp cho thấy thùy trái tuyến giáp có nang lớn kích thước 74x52x77 mm (thể tích khoảng 155 ml), chứa dịch lợn cợn và máu cục chiếm gần trọn thùy (dấu hiệu xuất huyết trong bướu), thùy phải có vài nhân nhỏ lành tính.
BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ của bệnh viện cho biết, đây là nang giáp lành tính, thường lớn dần sau một thời gian dài. Tổn thương của ông N. chủ yếu dạng dịch, đã chèn ép mô xung quanh, đẩy lệch khí quản sang phải. Sau khi hội chẩn, êkíp chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, giảm triệu chứng khó chịu của bệnh nhân.
Thùy trái tuyến giáp phình to chiếm gần toàn bộ vùng cổ, bác sĩ Huân dùng dao siêu âm cắt toàn bộ tuyến giáp, bảo tồn tuyến cận giáp và thần kinh hồi thanh quản hai bên.
Sau phẫu thuật, ông N. tỉnh táo, tự thở, mạch và huyết áp ổn định. Vết mổ khô, không khàn tiếng hay tê tay chân, chỉ số hormone tuyến cận giáp trong giới hạn bình thường. Ông cần uống thuốc thay thế hormone tuyến giáp hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ.
Bác sĩ Huân lưu ý không phải nang giáp nào cũng cần mổ. Khi nang giáp to gây khó chịu hoặc kèm theo xuất huyết hoặc chèn ép gây khó chịu, hay có nghi ngờ ác tính, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật.
Dấu hiệu cảnh báo bệnh u tuyến giáp
U nang tuyến giáp gây ảnh hưởng đến tuyến giáp - một tuyến nội tiết quan trọng nằm ở cổ, sản xuất các hormone giúp điều chỉnh chức năng của cơ thể. Khi tuyến giáp bị u nang, nó sẽ sản xuất quá nhiều hormone, gây ra những triệu chứng khác nhau.
Trường hợp u tuyến giáp lành tính
Thời gian đầu, người bệnh rất khó phát hiện ra các biểu hiện rõ ràng của bệnh do khối u phát triển âm thầm và kích thước khối u quá nhỏ. Theo BS. Hà Lương Yên, Khoa Nội tiết của bệnh viện cho biết, u nang tuyến giáp rất khó phát hiện, nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện mình có khối u một cách tình cờ khi đi thăm khám sức khỏe định kỳ.
Khi khối u đã phát triển có kích thước lớn dần, các triệu chứng điển hình của bệnh bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn:
Hạch/khối u xuất hiện, bệnh nhân có thể phát hiện thông qua việc dùng tay sờ vào vùng cổ hoặc quan sát thấy khi soi gương.
Tình trạng ho mạn tính kéo dài, bị khàn giọng, hay đau họng.
Thường xuyên có cảm giác khó nuốt, nuốt nghẹn hay khó thở do nằm gần hoặc đè lên phần cổ.
Trường hợp u tuyến giáp ác tính
U nang tuyến giáp ác tính hay hiểu chính xác là ung thư tuyến giáp dù có khả năng xảy ra thấp hơn. Tuy hiên, bệnh có thể xảy ra với bất cứ đối tượng nào.
Nếu phát hiện muộn, khối u này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần người bệnh. Ngược lại, nếu được phát hiện sớm, căn bệnh u nang tuyến giáp hoàn toàn có thể được chữa khỏi.
Một số triệu chứng của u nang tuyến giáp ác tính là: Đau họng, khàn tiếng gây khó chịu, khiến người bệnh giảm hiệu quả giao tiếp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hàng ngày.
Cảm giác khó nuốt do khối u chèn ép và thực quản khiến việc ăn uống gặp khó khăn, mất cân bằng dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác.
Ai có nguy cơ bị u tuyến giáp
- Người có sức khỏe kém, hệ miễn dịch suy giảm có biểu hiện mệt mỏi thường xuyên, hay bị cảm cúm, đau khớp hoặc gặp các vấn đề về tiêu hóa
- Người có người thân có tiền sử bệnh về tuyến giáp, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến u nang tuyến giáp
- Những người có tiền sử bệnh lý về tuyến giáp, chẳng hạn như viêm tuyến giáp mãn tính.
- Những người ở độ tuổi trung niên, tuổi già, hệ miễn đã dịch suy giảm.
- Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
- Những người thường xuyên tiếp xúc với môi trường có độc tố cao, chẳng hạn như môi trường công nghiệp.
