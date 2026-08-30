Uhm Jung Hwa tiết lộ bí quyết giữ dáng và chăm da ở tuổi U60

Ở tuổi 57, Uhm Jung Hwa vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin. Mới đây, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã lần đầu chia sẻ khá cởi mở về bí quyết chăm sóc bản thân, từ chế độ ăn uống, tập luyện đến các phương pháp chăm sóc da.

Cụ thể, kênh YouTube cá nhân Umaizing Uhm Jung Hwa TV đăng tải video với chủ đề "Lý do tôi có thể đạt trạng thái đỉnh cao ở thời điểm hiện tại: 1 ngày 1 bữa, chăm sóc tinh thần và quản lý làn da". Trong video, Uhm Jung Hwa kể về hành trình thay đổi suy nghĩ và cách chăm sóc bản thân theo thời gian.

Uhm Jung Hwa vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin ở tuổi 57.

Nữ nghệ sĩ cho biết khi còn trẻ, cô luôn muốn mình thật gầy và thường khao khát những điều bản thân không có. Có thời điểm Uhm Jung Hwa đặc biệt mong sở hữu đôi chân dài, thon gọn. Tuy nhiên, một lần nhìn lại ảnh gia đình, cô bất ngờ nhận ra đôi chân của mình giống hệt người cha đã qua đời khi cô mới 5 tuổi.

"Trong ảnh, bố tôi mặc quần short và đứng bên con suối. Tôi nhận ra chân mình giống chân bố y hệt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc", Uhm Jung Hwa chia sẻ.

Cô cũng kể rằng mỗi khi than phiền với người bạn tên Jaehyung rằng chân mình trông hơi to hoặc bản thân có vẻ tăng cân, người này thường đáp: "30 năm trước đã như vậy rồi". Từ đó, Uhm Jung Hwa bắt đầu suy nghĩ khác về ngoại hình của mình.

"Tôi tự hỏi, tại sao mình lại luôn mong muốn những thứ mình không có trong khi bản thân vốn đã như thế này? Tôi bắt đầu tìm ra ưu điểm của đôi chân mình và nhận ra rằng quần càng ngắn thì chân tôi càng nổi bật", cô nói.

Về việc giữ dáng, Uhm Jung Hwa cho biết cô cố gắng tập thể dục ít nhất hai ngày một lần, duy trì các bài tập Pilates và tập tạ. Trước đây, cân nặng cơ bản của cô khoảng 56kg và dù ăn kiêng đến đâu cũng khó xuống dưới 54kg. Vì vậy, từ năm ngoái, cô quyết định thay đổi chế độ ăn và bắt đầu áp dụng phương pháp 1 ngày ăn 1 bữa.

Sau khi điều chỉnh chế độ ăn, Uhm Jung Hwa giảm xuống còn 52kg. Cô cho biết đã cắt giảm carbohydrate và đường, đồng thời gần như không còn nghĩ đến việc ăn khuya.

"Nếu chăm sóc bản thân tốt, tôi cảm thấy mình luôn tự tin trên sân khấu. Tôi thực sự thích bản thân hiện tại", nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ vóc dáng, Uhm Jung Hwa cũng thẳng thắn tiết lộ về việc chăm sóc làn da. Cô cho rằng các liệu trình tại phòng khám da liễu là điều cần thiết và từng rất chăm chỉ thực hiện từ khi còn trẻ.

"Ở tuổi 20-30, thay vì tập luyện để tạo cơ thể, tôi chăm chỉ massage, chăm sóc da và gần như đi hai lần một tuần", cô kể.

Tuy nhiên, khi lớn tuổi hơn, nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân cũng trở nên lười hơn. Dù vậy, cô vẫn duy trì một số phương pháp chăm sóc da định kỳ.

"Nhưng khi có tuổi thì tôi thấy hơi phiền. Dù vậy, khoảng 2 lần một năm tôi vẫn làm Ultherapy và Thermage. Tôi cũng thực hiện MPace để làm săn chắc, bổ sung collagen và nâng cơ", Uhm Jung Hwa tiết lộ.

Uhm Jung Hwa cho rằng các liệu trình tại phòng khám da liễu là điều cần thiết và từng rất chăm chỉ thực hiện từ khi còn trẻ.

Những chia sẻ của Uhm Jung Hwa cho thấy phía sau diện mạo trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 57 là một quá trình duy trì kỷ luật lâu dài. Đặc biệt, thay vì chạy theo những chuẩn mực ngoại hình, nữ nghệ sĩ ngày càng học cách yêu và hài lòng với cơ thể của chính mình.