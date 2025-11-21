Cà phê muối hóa ‘kẻ hai mặt’: Thức uống gây nghiện nhưng âm thầm làm bạn tăng cân
GĐXH - Cà phê muối vẫn hot rần rần, thơm béo mặn mà làm ai cũng mê đắm. Nhưng ít người biết rằng đằng sau hương vị “gây thương nhớ” ấy là nguy cơ khiến cân nặng nhích lên từng ngày. Calo cao, topping béo và thói quen uống sai thời điểm có thể biến một ly cà phê muối tưởng vô hại thành thủ phạm phá vỡ vòng eo. Vậy làm sao để vẫn tận hưởng hương vị này mà không lo tăng cân? Bài viết sẽ bật mí ngay.
Vì sao cà phê muối dễ khiến bạn tăng cân?
Cà phê muối đang nổi rần rần vì hương vị mặn – béo – đắng hòa quyện, nhưng đây cũng là loại đồ uống có thể khiến bạn tăng cân nếu thưởng thức thiếu kiểm soát. Lượng calo trong cà phê muối thường cao hơn cà phê truyền thống do lớp kem béo, sữa đặc và tỷ lệ đường khó ước lượng. Uống vào buổi tối, uống kèm bánh ngọt, hoặc coi cà phê muối như thức uống hằng ngày đều dễ khiến mỡ tích tụ quanh bụng.
Những người có nhu cầu giảm cân, người ít vận động, người có vấn đề về mỡ máu hoặc đường huyết càng cần thận trọng. Tuy vậy, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng cà phê muối theo cách "không béo": yêu cầu giảm đường, giảm kem, chọn size nhỏ, uống sau bữa sáng hoặc thay bằng cà phê sữa ít béo. Các chuyên gia nhấn mạnh: chìa khóa nằm ở lượng calo nạp vào, chỉ cần điều chỉnh tinh tế, bạn vẫn có thể thưởng thức hương vị cà phê muối mà giữ nguyên vòng eo thon gọn.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
