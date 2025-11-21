Cà phê muối hóa ‘kẻ hai mặt’: Thức uống gây nghiện nhưng âm thầm làm bạn tăng cân

Vì sao cà phê muối dễ khiến bạn tăng cân?

Cà phê muối đang nổi rần rần vì hương vị mặn – béo – đắng hòa quyện, nhưng đây cũng là loại đồ uống có thể khiến bạn tăng cân nếu thưởng thức thiếu kiểm soát. Lượng calo trong cà phê muối thường cao hơn cà phê truyền thống do lớp kem béo, sữa đặc và tỷ lệ đường khó ước lượng. Uống vào buổi tối, uống kèm bánh ngọt, hoặc coi cà phê muối như thức uống hằng ngày đều dễ khiến mỡ tích tụ quanh bụng.

Những người có nhu cầu giảm cân, người ít vận động, người có vấn đề về mỡ máu hoặc đường huyết càng cần thận trọng. Tuy vậy, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng cà phê muối theo cách "không béo": yêu cầu giảm đường, giảm kem, chọn size nhỏ, uống sau bữa sáng hoặc thay bằng cà phê sữa ít béo. Các chuyên gia nhấn mạnh: chìa khóa nằm ở lượng calo nạp vào, chỉ cần điều chỉnh tinh tế, bạn vẫn có thể thưởng thức hương vị cà phê muối mà giữ nguyên vòng eo thon gọn.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

