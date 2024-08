Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên 'chặt biển số xe máy' cướp tài sản

Ninh Bình: Một giám đốc quỹ tín dụng bị khởi tố về tội ‘Nhận hối lộ’ GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra trên địa bàn huyện Yên Khánh.

Theo điều tra, do thích phô trương và muốn thị uy với các nhóm thanh niên khác ở khu vực huyện Hoài Đức và huyện Quốc Oai thuộc TP Hà Nội, nhóm của N.M.T (SN 2006, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất sử dụng xe máy mang theo hung khí lang thang trên các tuyến đường thuộc các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, nếu gặp thanh niên nào "thấy ngứa mắt" thì sẽ chặn đánh, sau đó chặt biển số xe máy để thị uy.

Khoảng 21h30' ngày 17/8/2024, cả nhóm tập trung tại cánh đồng thuộc xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, cầm theo hung khí là những tuýp sắt dài gắn vật sắc nhọn và 3 két vỏ chai bia. Sau đó các đối tượng di chuyển trên 3 chiếc xe máy đi theo hướng từ Sài Sơn, Quốc Oai sang địa phận huyện Hoài Đức.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Khi đi đến cầu vượt thuộc thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, nhóm đối tượng nhìn thấy chị T (SN 2006, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) đang điều khiển xe máy Honda Wave chở theo anh Th (SN 2009, trú tại Sơn Tây, TP Hà Nội). Cả nhóm liền dùng vỏ chai bia ném trúng vào đầu chị T. khiến chị ngã xuống đường rồi dùng kiếm gắn tuýp sắt chém vào phần đuôi xe của chị T. Sau đó, các đối tượng lấy biển xe rồi bỏ đi.

Ngày 19/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc và thu giữ 2 túi ni-lon đựng biển số xe do nhóm đối tượng cướp được. Từ số lượng biển kiểm soát xe thu giữ được, Công an huyện Hoài Đức đã điều tra khai thác mở rộng 6 vụ việc khác đều do nhóm đối tượng thực hiện từ ngày 15/8/2024 đến ngày 17/8/2024.

Tang vật vụ án

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an huyện Hoài Đức đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng về tội "Cướp tài sản", 1 đối tượng về tội "Che giấu tội phạm".

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.