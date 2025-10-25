Uống thuốc bị tích nước ở mặt: Đây là cách xử lý an toàn nhất
GĐXH - Phù mặt, tăng cân... là triệu chứng dễ nhận thấy ở người bị tích nước do sử dụng một số loại thuốc.
Tích nước ở mặt, ở những vùng khác trên cơ thể, gây tăng cân là tác dụng phụ thường gặp khi sử dụng một số loại thuốc.
Nguyên nhân khiến cơ thể tích nước khi dùng thuốc có thể là do sự mất cân bằng giữa lượng muối và nước, ảnh hưởng của yếu tố gây viêm nhiễm hoặc dị ứng, người dùng mắc bệnh lý về tim mạch, chức năng thận suy giảm,...
Dấu hiệu cơ thể cảnh báo bạn bị tích nước do uống thuốc
Phù mặt, tăng cân bất thường
Phù mặt là triệu chứng dễ nhận thấy ở người bị tích nước do sử dụng một số loại thuốc. Nếu cảm thấy cân nặng tăng nhanh trong thời gian dùng thuốc, khả năng cao bạn đang bị tích nước.
Màu da thay đổi
Lượng nước dư thừa trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng máu. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thay đổi màu da, da có thể thấy căng bóng hơn. Khi chạm nhẹ vào vùng da bất thường, bạn có thể cảm thấy da bị lõm sâu hơn.
Đau xương khớp
Tình trạng tăng lượng nước tích tụ trong cơ thể thường gây áp lực lên hệ thống cơ, dẫn đến triệu chứng đau nhức, yếu cơ. Trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh đôi khi có thể cảm thấy căng cơ tại tứ chi, gặp khó khăn khi di chuyển.
Nhịp tim tăng nhanh
Hiện tượng tích nước là một trong những nguyên nhân khiến tim gặp khó khăn khi bơm máu đến các hệ cơ quan khác trong cơ thể. Khi đó, nhịp tim có xu hướng nhanh hơn do áp lực ngoại vi, ảnh hưởng đến quá trình co bóp vận chuyển máu. Nếu không kịp thời can thiệp, người bệnh dễ bị tổn thương mạch máu cũng như tim.
Làm gì khi bị tích nước do uống thuốc?
Nếu chưa biết cách xử lý tình trạng tích nước ở mặt hoặc các vùng khác trên cơ thể, bạn cần tái khám để bác sĩ đánh giá có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không.
Nếu do tác dụng phụ của thuốc, bạn cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ và có thể tham khảo những biện pháp sau đây:
Điều chỉnh chế độ ăn uống
Để hạn chế phần nào tác dụng phụ tích nước do dùng thuốc, bạn cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống như: Uống đủ nước, Ăn nhạt hơn, hạn chế sử dụng muối, tránh tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Đồng thời, bạn cần tích cực bổ sung rau xanh, ngũ cốc vào thực đơn hằng ngày.
Tập thể dục
Duy trì luyện tập hằng ngày có thể giúp hạn chế nguy cơ tích nước trong quá trình sử dụng thuốc. Ngoài ra, việc luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày còn là cách đơn giản giúp phòng ngừa nhiều bệnh tật, tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể.
Xông hơi
Phương pháp xông hơi được cho là hỗ trợ tốt việc đào thải lượng nước tích tụ trong cơ thể. Theo đó, khi xông hơi, cơ thể thường tiết mồ hôi nhiều hơn, giúp giảm bớt lượng nước tích lũy một cách tự nhiên. Sau mỗi lần tắm hơi, lượng nước được cơ thể đào thải có thể đạt khoảng nửa lít.
Ngủ đủ giấc
Ngủ không đủ giấc không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn gia tăng nguy cơ thừa cân, tăng huyết áp, mắc bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra, thiếu ngủ còn tác động đến hệ thần kinh giao cảm tại thận. Đây là các dây thần kinh tham gia vào quá trình kiểm soát lượng nước trong cơ thể.
Thay đổi thuốc (nếu cần)
Nếu tình trạng tích nước ở mặt và một số bộ phận khác trên cơ thể diễn biến nghiêm trọng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ cân nhắc đổi thuốc hoặc yêu cầu bệnh nhân ngừng dùng thuốc.
Trà chanh gừng – liều thuốc tự nhiên giúp cơ thể khỏe mạnh trong mùa lạnhSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Trà chanh gừng được đánh giá là một loại thức uống mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Dưới đây là các công dụng của loại thức uống này mang lại.
Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Nghệ AnY tế - 12 giờ trước
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ngày 24/10 đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện sáng 23/10.
Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻMẹ và bé - 16 giờ trước
GĐXH - Ăn dặm sai cách có thể hại trẻ. Khám phá những thực phẩm tốt và cần tránh, giúp con phát triển toàn diện, khỏe mạnh từ đầu đời.
5 loại trà hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tốt cho sức khỏe phụ nữSống khỏe - 16 giờ trước
Nội tiết tố (hormone) giữ vai trò then chốt trong việc điều hòa cảm xúc, giấc ngủ, trao đổi chất và sức khỏe sinh sản. Khi các nội tiết tố bị mất cân bằng, cơ thể có thể xuất hiện nhiều rối loạn khó chịu...
Hiểu đúng về công dụng thực phẩm chức năng, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe chủ độngSống khỏe - 16 giờ trước
Cùng với sự phát triển của xu hướng chăm sóc sức khoẻ chủ động, thực phẩm chức năng ngày càng được người dân quan tâm và sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Theo chuyên gia y tế, để chăm sóc sức khỏe hiệu quả, người dân cần hiểu đúng về thực phẩm chức năng và lựa chọn nơi bán hàng uy tín, có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
10 thói quen xấu gây bệnh tim mạch, ai không có xin chúc mừng!Sống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - 10 thói quen dưới đây có liên quan tới sự hình thành và phát triển bệnh tim mạch, ngay từ bây giờ, bạn nên biết để tránh.
Đồ uống buổi sáng nào tốt cho người huyết áp cao?Sống khỏe - 20 giờ trước
Buổi sáng là thời điểm quan trọng để thiết lập nhịp sinh học và năng lượng cho cả ngày. Với người bị huyết áp cao, lựa chọn thức uống phù hợp không chỉ giúp tỉnh táo mà còn hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch. Vậy đâu là lựa chọn an toàn – và đâu là thức uống nên tránh?
10 thực phẩm cấm kỵ với người bệnh thậnSống khỏe - 20 giờ trước
Bác sĩ khuyến cáo người bệnh thận cần kiêng nhiều thực phẩm để tránh bệnh nặng hơn.
Hay hồi hộp, bướu cổ to, cô gái 26 tuổi được phát hiện mắc bệnh cực hiếmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Các kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân mắc hội chứng kháng thụ thể hormone tuyến giáp thể đột biến gen beta - rất hiếm gặp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.
Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan hoặc tự ý điều trị các triệu chứng đau ở vùng cổ, lưng, vai gáy, vì đằng sau đó có thể là bệnh lý tiềm ẩn.
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp
GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...