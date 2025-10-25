Uống thuốc bị tích nước ở mặt: Đây là cách xử lý an toàn nhất

Tích nước ở mặt, ở những vùng khác trên cơ thể, gây tăng cân là tác dụng phụ thường gặp khi sử dụng một số loại thuốc.

Nguyên nhân khiến cơ thể tích nước khi dùng thuốc có thể là do sự mất cân bằng giữa lượng muối và nước, ảnh hưởng của yếu tố gây viêm nhiễm hoặc dị ứng, người dùng mắc bệnh lý về tim mạch, chức năng thận suy giảm,...

Dấu hiệu cơ thể cảnh báo bạn bị tích nước do uống thuốc

Phù mặt, tăng cân bất thường

Phù mặt là triệu chứng dễ nhận thấy ở người bị tích nước do sử dụng một số loại thuốc. Nếu cảm thấy cân nặng tăng nhanh trong thời gian dùng thuốc, khả năng cao bạn đang bị tích nước.

Màu da thay đổi

Lượng nước dư thừa trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng máu. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thay đổi màu da, da có thể thấy căng bóng hơn. Khi chạm nhẹ vào vùng da bất thường, bạn có thể cảm thấy da bị lõm sâu hơn.

Đau xương khớp

Tình trạng tăng lượng nước tích tụ trong cơ thể thường gây áp lực lên hệ thống cơ, dẫn đến triệu chứng đau nhức, yếu cơ. Trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh đôi khi có thể cảm thấy căng cơ tại tứ chi, gặp khó khăn khi di chuyển.

Nhịp tim tăng nhanh

Hiện tượng tích nước là một trong những nguyên nhân khiến tim gặp khó khăn khi bơm máu đến các hệ cơ quan khác trong cơ thể. Khi đó, nhịp tim có xu hướng nhanh hơn do áp lực ngoại vi, ảnh hưởng đến quá trình co bóp vận chuyển máu. Nếu không kịp thời can thiệp, người bệnh dễ bị tổn thương mạch máu cũng như tim.

Làm gì khi bị tích nước do uống thuốc?

Nếu chưa biết cách xử lý tình trạng tích nước ở mặt hoặc các vùng khác trên cơ thể, bạn cần tái khám để bác sĩ đánh giá có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không.

Nếu do tác dụng phụ của thuốc, bạn cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ và có thể tham khảo những biện pháp sau đây:

Điều chỉnh chế độ ăn uống

Để hạn chế phần nào tác dụng phụ tích nước do dùng thuốc, bạn cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống như: Uống đủ nước, Ăn nhạt hơn, hạn chế sử dụng muối, tránh tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Đồng thời, bạn cần tích cực bổ sung rau xanh, ngũ cốc vào thực đơn hằng ngày.

Tập thể dục

Duy trì luyện tập hằng ngày có thể giúp hạn chế nguy cơ tích nước trong quá trình sử dụng thuốc. Ngoài ra, việc luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày còn là cách đơn giản giúp phòng ngừa nhiều bệnh tật, tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể.

Xông hơi

Phương pháp xông hơi được cho là hỗ trợ tốt việc đào thải lượng nước tích tụ trong cơ thể. Theo đó, khi xông hơi, cơ thể thường tiết mồ hôi nhiều hơn, giúp giảm bớt lượng nước tích lũy một cách tự nhiên. Sau mỗi lần tắm hơi, lượng nước được cơ thể đào thải có thể đạt khoảng nửa lít.

Ngủ đủ giấc

Ngủ không đủ giấc không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn gia tăng nguy cơ thừa cân, tăng huyết áp, mắc bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra, thiếu ngủ còn tác động đến hệ thần kinh giao cảm tại thận. Đây là các dây thần kinh tham gia vào quá trình kiểm soát lượng nước trong cơ thể.

Thay đổi thuốc (nếu cần)

Nếu tình trạng tích nước ở mặt và một số bộ phận khác trên cơ thể diễn biến nghiêm trọng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ cân nhắc đổi thuốc hoặc yêu cầu bệnh nhân ngừng dùng thuốc.