Sự thật ít ai biết: Nước ấm mới là ‘bạn đồng hành’ tốt nhất khi uống thuốc

1 ngày trước

Một thực tế ít người để ý là tuổi càng cao, màng lọc cầu thận càng suy giảm, từ đó làm giảm chức năng lọc và tăng nguy cơ suy thận. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cơ chế của màng lọc cầu thận, các dấu hiệu cảnh báo, hậu quả lâu dài và giải pháp hỗ trợ bảo vệ thận hiệu quả.