Sự thật ít ai biết: Nước ấm mới là ‘bạn đồng hành’ tốt nhất khi uống thuốc

Thứ bảy, 11:00 06/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Không phải loại nước nào cũng phù hợp để uống thuốc. Chỉ với nước ấm, thuốc mới phát huy tối đa hiệu quả và hạn chế nguy cơ cho dạ dày, tim mạch.

Sự thật ít ai biết: Nước ấm mới là ‘bạn đồng hành’ tốt nhất khi uống thuốc - Ảnh 1.

Uống thuốc với nước ấm giúp hấp thu tối ưu và hạn chế tác dụng phụ

Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm

GĐXH - Từ thanh lọc cơ thể, giảm cân, đẹp da cho đến phòng bệnh tim mạch – tất cả đều gói gọn trong thói quen uống nước ấm mỗi sáng.

Uống một cốc nước ấm vào khung giờ này còn tốt ngang thuốc bổ tim, chăm chỉ làm còn có da căng bóng!

Đây được coi là cốc nước dưỡng tim mạch khỏe mạnh nhưng không phải ai cũng nắm rõ và thực hiện đúng.


 

Bảo An
