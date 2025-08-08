V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?
GĐXH - VTV liên tiếp công bố hai đại nhạc hội "khủng": V FEST - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Cả hai đều quy tụ dàn sao đình đám, hứa hẹn mang tới những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, việc diễn ra cùng thời điểm khiến khán giả không khỏi băn khoăn.
V FEST - Sức trẻ hội tụ, âm nhạc dành tặng khán giả cả nước
Đại nhạc hội V Fest – Thanh xuân rực rỡ là một sự kiện âm nhạc đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức, như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành tặng khán giả trên khắp cả nước diễn ra vào tối 9/8 và 10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.
Không chỉ đơn thuần là một sân khấu âm nhạc, V Fest còn là nơi lan tỏa năng lượng tích cực, kết nối cảm xúc và đánh thức những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Vé tham dự chương trình được gửi tặng đông đảo tầng lớp nhân dân như sinh viên, giảng viên; công nhân, người lao động; đại diện lực lượng tham gia diễu binh diễu hành A80 và các khán giả truyền hình của VTV…
Điểm nhấn của V FEST chính là dàn line-up trẻ trung và đa màu sắc: BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, MONO… Nhiều gương mặt bước ra từ các show hot như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" hứa hẹn mang đến những màn trình diễn "đã tai, mãn nhãn".
Khán giả có thể mong chờ một bầu không khí trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn bùng nổ năng lượng - khác biệt rõ nét với phong cách hoành tráng, mãn nhãn của V Concert.
V Concert - Hoành tráng công nghệ, bùng nổ trải nghiệm
Nếu V FEST hướng tới sự trẻ trung và cộng đồng, thì V Concert - Rạng rỡ Việt Nam lại ghi dấu ấn với quy mô sân khấu cực đại: gần 2000m² diện tích sân khấu, gần 1500m² màn hình LED, cùng hệ thống âm thanh - ánh sáng tối tân và công nghệ trình diễn hàng đầu.
Sự kiện diễn ra ngày 9/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam,Đông Anh, Hà Nội, dự kiến đón tới 25.000 khán giả cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu. Đây sẽ là nơi biến âm nhạc thành một lễ hội thị giác - thính giác thực thụ, nơi từng tiết mục được "nâng cấp" bởi kỹ thuật và mỹ thuật sân khấu đỉnh cao.
Với những ai yêu thích sự hoành tráng, cảm giác hòa mình vào biển người cuồng nhiệt, V Concert chắc chắn là "món chính" không thể bỏ lỡ.
V FEST hay V Concert - đại tiệc âm nhạc mừng 80 năm truyền hình Việt Nam?
V FEST - Thanh xuân rực rỡ mang tinh thần trẻ trung, gần gũi và chan hòa tinh thần cộng đồng. Sân khấu này miễn phí vé, quy tụ những ngôi sao đang được yêu thích nhất cùng dàn nghệ sĩ mới đầy tiềm năng. Đây sẽ là bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc, nơi khán giả có thể hòa mình, hát cùng và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm.
V Concert - Rạng rỡ Việt Nam hoành tráng, đẳng cấp với công nghệ trình diễn tân tiến bậc nhất. Từ âm nhạc, ánh sáng đến sân khấu đều được dàn dựng công phu, mang đến trải nghiệm lễ hội lớn khiến bạn phải thốt lên "WOW".
Dù lựa chọn không khí trẻ trung của V FEST hay sự bùng nổ công nghệ của V Concert, đây đều là món quà đặc biệt mà VTV gửi tặng khán giả nhân cột mốc 80 năm đáng tự hào. Và nếu may mắn, bạn có thể trải nghiệm cả hai, để mùa hè 2025 trở thành dấu ấn âm nhạc khó quên.
