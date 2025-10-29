HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025
GĐXH - Ngôi sao đình đám Alicia Keys và các nghệ sĩ Việt nổi tiếng như HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương sẽ góp mặt trong “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12 tới.
Đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 - sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội) vào ngày 6/12/2025, mở ra một đại tiệc âm nhạc rực rỡ và thăng hoa chưa từng có. Chương trình hứa hẹn mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Trong vòng vài năm gần đây, chuỗi sự kiện 8Wonder đã mở ra một chuẩn mực mới về giải trí tại Việt Nam.
8Wonder vừa chính thức công bố Alicia Keys là nghệ sĩ quốc tế đảm nhận vai trò "headliner" của đại nhạc hội "8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars". Alicia Keys đã giành 17 giải Grammy, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời là nhà hoạt động xã hội và người đồng sáng lập She Is The Music – tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành âm nhạc.
Kể từ album đầu tay Songs in A Minor (2001), Alicia Keys nhanh chóng trở thành ngôi sao quốc tế với hơn 65 triệu bản thu âm đã bán ra, 5 tỷ lượt nghe trực tuyến cùng nhiều ca khúc để đời. Hai ca khúc Empire State of Mind và No One đều được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) chứng nhận Kim cương. Năm 2024, vở nhạc kịch gốc Hell’s Kitchen do Alicia ấp ủ suốt 13 năm cũng được 13 đề cử Giải Tony, 2 chiến thắng và 1 giải Grammy danh giá.
Bên cạnh Alicia Keys, có sự góp mặt của Aespa - nhóm nhạc K-pop dẫn đầu gen4, biểu tượng của sự hòa quyện giữa âm nhạc và công nghệ. Ngoài các bản hit như "Next Level", "Savage", "Drama" hay "Armageddon", khán giả còn được chứng kiến hình ảnh của họ ở tương lai, mang đậm dấu ấn riêng của nhóm. Dimash Qudaibergen - giọng ca “vũ trụ” đến từ Kazakhstan, người đã chinh phục khán giả khắp thế giới bằng những màn trình diễn đỉnh cao.
Đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 còn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như: Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và ban nhạc Maydays. Ba nghệ sĩ và nhóm nhạc, ba cá tính âm nhạc riêng hứa hẹn khuấy động sân khấu bằng tinh thần Việt trẻ trung, hiện đại, tạo nên sự giao thoa âm nhạc sáng tạo giữa Việt Nam và thế giới.
