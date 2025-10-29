Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025

Thứ tư, 09:53 29/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngôi sao đình đám Alicia Keys và các nghệ sĩ Việt nổi tiếng như HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương sẽ góp mặt trong “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12 tới.

Đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 - sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội) vào ngày 6/12/2025, mở ra một đại tiệc âm nhạc rực rỡ và thăng hoa chưa từng có. Chương trình hứa hẹn mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Trong vòng vài năm gần đây, chuỗi sự kiện 8Wonder đã mở ra một chuẩn mực mới về giải trí tại Việt Nam. 

8Wonder vừa chính thức công bố Alicia Keys là nghệ sĩ quốc tế đảm nhận vai trò "headliner" của đại nhạc hội "8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars". Alicia Keys đã giành 17 giải Grammy, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời là nhà hoạt động xã hội và người đồng sáng lập She Is The Music – tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành âm nhạc. 

HIEUTHUHAI , Văn Mai Hương và Alicia Keys tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 - Ảnh 1.

Alicia Keys - nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sẽ góp mặt tại 8Wonder Winter 2025. Ảnh BTC

Kể từ album đầu tay Songs in A Minor (2001), Alicia Keys nhanh chóng trở thành ngôi sao quốc tế với hơn 65 triệu bản thu âm đã bán ra, 5 tỷ lượt nghe trực tuyến cùng nhiều ca khúc để đời. Hai ca khúc Empire State of Mind và No One đều được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) chứng nhận Kim cương. Năm 2024, vở nhạc kịch gốc Hell’s Kitchen do Alicia ấp ủ suốt 13 năm cũng được 13 đề cử Giải Tony, 2 chiến thắng và 1 giải Grammy danh giá.

Bên cạnh Alicia Keys, có sự góp mặt của Aespa - nhóm nhạc K-pop dẫn đầu gen4, biểu tượng của sự hòa quyện giữa âm nhạc và công nghệ. Ngoài các bản hit như "Next Level", "Savage", "Drama" hay "Armageddon", khán giả còn được chứng kiến hình ảnh của họ ở tương lai, mang đậm dấu ấn riêng của nhóm. Dimash Qudaibergen - giọng ca “vũ trụ” đến từ Kazakhstan, người đã chinh phục khán giả khắp thế giới bằng những màn trình diễn đỉnh cao.

HIEUTHUHAI , Văn Mai Hương và Alicia Keys tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ, nhóm nhạc Việt tham gia biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025. Ảnh BTC

Đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 còn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như: Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và ban nhạc Maydays. Ba nghệ sĩ và nhóm nhạc, ba cá tính âm nhạc riêng hứa hẹn khuấy động sân khấu bằng tinh thần Việt trẻ trung, hiện đại, tạo nên sự giao thoa âm nhạc sáng tạo giữa Việt Nam và thế giới.

HIEUTHUHAI , Văn Mai Hương và Alicia Keys tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 - Ảnh 3.Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

GĐXH - Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

HIEUTHUHAI , Văn Mai Hương và Alicia Keys tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 - Ảnh 4.Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

GĐXH - Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 15 đến 20/11 trên toàn quốc, trong đó có chiếu miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”.




T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Cùng chuyên mục

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.

BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên con

BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên con

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Những quan điểm của BTV Đan Lê về cách đặt xuống kỳ vọng trong quá trình nuôi dạy con nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng.

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.

BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai?

BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai?

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

BTV Thu Uyên gây chú ý khi đặt câu hỏi tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Cô được khen giọng Anh như người bản xứ nhờ luyện tập đều đặn mỗi ngày.

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Bị tung tin đồn thất thiệt đã "qua đời", nghệ sĩ Việt Hương đã bày tỏ sự bức xúc, nhưng cách ứng xử sau đó của nữ diễn viên hài lại khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi bất ngờ...

Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều du khách thích thú với gian hàng trải nghiệm thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà "xả" ảnh cưới lãng mạn kèm dòng chia sẻ khiến fan không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.

Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành

Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hơn 21 năm qua, Lương Thế Thành vẫn giữ hộp phấn má hồng được nghệ sĩ Hữu Châu tặng thuở mới vào nghề, kỷ vật nhỏ nhưng chứa đựng tình đồng nghiệp sâu nặng.

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Giải trí

GĐXH - Mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà "xả" ảnh cưới lãng mạn kèm dòng chia sẻ khiến fan không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Giải trí
Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Giải trí
Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Giải trí
Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top