Vận may của các cung hoàng đạo tháng 4/2024

Cung Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04)

Vận may của cung hoàng đạo Bạch Dương trong tháng 4 rất tốt. Ảnh minh hoạ

Vận may của cung hoàng đạo Bạch Dương trong tháng 4 rất tốt. Bạn có thể nhận được nhiều may mắn, trái tim bạn sẽ tràn đầy sức mạnh, nhiệt huyết. Đây là thời điểm bạn sẽ gặp may mắn bằng cách chủ động hành động, vì vậy hãy tận dụng tinh thần thử thách đặc trưng của Bạch Dương và thể hiện khả năng lãnh đạo của chính mình.

Bạn sẽ không chỉ đạt được thành công lớn mà còn nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có may mắn với nhiều vận may tài chính. Bước sang tháng mới, bạn nên đầu tư vào bản thân để có được bằng cấp cao hơn và nâng cao kiến thức.

Đây sẽ là nền tảng để bạn có được những thành công sau này trong cuộc sống. Về mặt sức khỏe, khi con người bận rộn, hệ thần kinh giao cảm thường bị căng thẳng. Hãy để cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ.

Ngày may mắn của Bạch Dương trong tháng 4: mùng 6, 15 và 25.

Cung Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05)

Trong tháng 4 này, cung hoàng đạo Kim Ngưu sẽ được đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào. Ảnh minh hoạ

Trong tháng 4 này, cung hoàng đạo Kim Ngưu sẽ được đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào và êm đềm. Dù còn độc thân hay đã có nửa kia, nhịp đập tình yêu vẫn khiến tâm hồn bạn xao động.

Chuyện chăn gối cũng thăng hoa hơn nhiều so với trước đây. Có thể nói rằng sự nghiệp không phải ưu tiên hàng đầu của bạn trong giai đoạn này. Tuy nhiên chính vì thế mà Kim Ngưu đôi khi cần tự nhắc nhở mình tập trung, tránh để xảy ra sai sót trong công việc.

Ngày may mắn của Kim Ngưu trong tháng 4: mùng 9, 18 và 27.

Cung Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06)

Đối với Song Tử, tháng 4 là khoảng thời của sự thay đổi và chuyển động. Ảnh minh hoạ

Đối với Song Tử, tháng 4 là khoảng thời của sự thay đổi và chuyển động, phù hợp tính hay tò mò và khả năng thích ứng bẩm sinh chòm sao này. Song Tử có cơ hội mở rộng vòng kết nối và nhận được niềm vui từ những người bạn mới.

Ngày may mắn của Song Tử trong tháng 4: Mùng 3, 12 và 21.

Cung Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07)

Tháng 4 của Cự Giải có thể cảm thấy áp lực do sự thay đổi lớn trong công việc. Ảnh minh hoạ



Tháng này là thời điểm mà những kỹ năng và kinh nghiệm Cự Giải tích lũy từ trước cho đến nay sẽ đơm hoa kết trái. Hơn thế nữa, bạn còn có thể có những cơ hội lớn, chẳng hạn như được công nhận năng lực hay được bổ nhiệm vào một vị trí quan trọng.

Bạn có thể cảm thấy áp lực do sự thay đổi lớn trong công việc, nhưng hãy chiến thắng áp lực và cố gắng cải thiện bản thân bằng cách làm mọi thứ một cách cẩn thận. Bạn sẽ tiến hộ lên rất nhiều và cũng sẽ những đột phá mới trong tương lai.

Ngày may mắn của Cự Giải trong tháng 4: Mùng 7, 16 và 24.

Cung Sư Tử - Leo (23/07 - 22/08)

Tự do là từ khóa chủ đạo trong tháng 4 của cung hoàng đạo Sư Tử. Ảnh minh hoạ

Tự do là từ khóa chủ đạo trong tháng 4 của cung hoàng đạo Sư Tử. Dường như bạn đã thấm mệt với những vòng kiềm tỏa, lặp đi lặp lại từ chỗ làm tới nơi ở. Sẽ không có gì đáng nói nếu khao khát đổi mới không thúc đẩy bạn đưa ra những quyết định vội vã, thiếu khôn ngoan.

Hãy đảm bảo rằng bạn biết hướng đi nào tốt cho mình. Chuyện tình cảm tháng này đặc biệt thăng hoa. Sư Tử đã có nửa kia sẽ có cảm giác như được trở lại những ngày mới yêu, đầy phấn kích và hiếu kỳ.

Ngày may mắn của Sư Tử trong tháng 4: Mùng 10, 19 và 28.

Cung Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09)

Tháng 4 cửa Xử Nữ công việc tiến triển tốt nhưng khó tránh khỏi áp lực. Bất đồng quan điểm với đồng nghiệp có thể khiến bạn mất nhiều thời gian xử lý tác vụ hơn dự kiến, hãy chuẩn bị tốt cho điều này. Ảnh minh hoạ

Xử Nữ đặt mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn của mình trong tháng 4 này, tập trung vào việc cải thiện cá nhân và cải thiện cuộc sống.

Ngày may mắn của Xử Nữ trong tháng 4: Mùng 5, 14 và 23.

Cung Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10)

Thiên Bình có thể yên tâm chào đón một tháng 4 bình yên và thuận lợi. Ảnh minh hoạ

Thiên Bình có thể yên tâm chào đón một tháng 4 bình yên và thuận lợi. Vốn đã nổi tiếng với tài ngoại giao, tháng này bạn sẽ càng khiến người xung quanh phải thán phục. Khả năng ứng biến giúp bạn đạt được thỏa thuận tốt, nhờ vậy trở thành tâm điểm chú ý nơi công sở.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thấy muốn quay về với gia đình, chăm sóc những người thân yêu. Giai đoạn này nên được dùng để nghỉ ngơi và trù bị cho những kế hoạch lớn sắp tới của bạn.

Ngày may mắn của Thiên Bình trong tháng 4: Mùng 8, 17 và 26.

Cung Bọ Cạp - Scorpio (23/10 - 21/11)

Tháng 4 kêu gọi Bọ Cạp tạo nên những kết nối sâu sắc hơn và bắt tay vào hành trình khám phá cảm xúc. Ảnh minh hoạ

Tháng 4 kêu gọi Bọ Cạp tạo nên những kết nối sâu sắc hơn và bắt tay vào hành trình khám phá cảm xúc. Chòm sao này có cơ hội thảo luận chân thành, tăng cường sự gắn kết trong mối quan hệ yêu đương thông qua giao tiếp minh bạch. Chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ tình cảm của bạn.

Ngày may mắn của Bọ Cạp trong tháng 4: Mùng 7, 16 và 24.

Cung Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12)

Ở thời điểm này, có lẽ Nhân Mã nên dành thêm thời gian cải thiện các mối quan hệ. Ảnh minh hoạ

Nhân Mã sẽ thấy mình bị thôi thúc quay về với gia đình và chăm sóc các thành viên nhỏ trong suốt tháng 4 này. Những người còn độc thân có thể thấy lẻ loi và bỗng muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành. Nhân Mã hãy thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình và biến mình trở nên đặc biệt hơn trong mắt người khác.

Bạn có thể tham gia vào các hoạt động mang bạn đến gần hơn với mọi người, chẳng hạn chia sẻ sở thích hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện. Dù để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình và làm hài lòng người khác có vẻ quá sức, bạn sẽ nhận ra rằng mình có thể làm được điều đó nếu có sự kiên nhẫn, rộng lượng và kế hoạch thông minh.

Tình hình công việc của bạn đã tiến triển khá tốt đẹp trong vài tháng gần đây, kéo theo tài chính ổn định. Ở thời điểm bình yên này, có lẽ Nhân Mã nên dành thêm thời gian cải thiện các mối quan hệ hoặc lắng nghe tâm hồn mình nhiều hơn.

Ngày may mắn của Nhân Mã trong tháng 4: Mùng 5, 14 và 23.

Cung Ma kết - Capricornus (22/12 - 19/01)

Tháng 4, vận may của Ma Kết trong công việc không mấy tốt đẹp. Ảnh minh hoạ

Vận may của Ma Kết trong công việc không mấy tốt đẹp. Tháng này là lúc có một số thay đổi trong công việc hoặc cuộc sống của bạn. Mỗi lần bạn buộc phải phản ứng, sự khác biệt giữa khi bạn có thể tập trung và khi bạn không tập trung trở nên lớn hơn. Trong một số trường hợp, bạn có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Hãy dành nhiều thời gian nhất có thể trong lịch trình của bạn và sẵn sàng phản hồi một cách linh hoạt. Ngoài ra, trong tháng này, nếu bạn chọn công việc và học tập có lợi cho mình thay vì những việc dễ dàng thì vận may của bạn sẽ được cải thiện. Đôi khi điều quan trọng là phải chọn khó khăn.

Tình duyên của Ma Kết có phần không ổn định. Nếu bạn có một tình yêu đơn phương, bạn có thể khó thu hẹp khoảng cách với người kia và cuối cùng cảm thấy thất vọng. Bây giờ là lúc để tìm kiếm sự đột phá mà không cần vội vã. Hãy thử tìm một địa điểm mà “người kia” có thể quan tâm và mời họ đến trong một bầu không khí thân mật.

Các cặp đôi có thể cảm thấy khoảng cách giữa họ và bạn đời ngày một xa. Hãy thử tận dụng tối đa thời gian ở nhà bằng cách cùng nhau nấu ăn hoặc trang trí lại căn phòng của bạn. Giao tiếp của cả hai sẽ trở nên tích cực hơn và mối quan hệ giữa hai bạn sẽ trở nên bền chặt hơn.



Ngày may mắn của Ma Kết trong tháng 4: Mùng 6, 15 và 25.

Cung Bảo Bình - Aquarius (20/01 - 18/02)

Ảnh minh hoạ

Bảo Bình cũng là một trong số ít các cung hoàng đạo đặt sự nghiệp lên ưu tiên hàng đầu vào tháng 4 này. Không chỉ có những ý tưởng đột phá, bạn còn được trợ lực tối đa để phát triển các kế hoạch lớn.

Lao đi như mũi tên, cơ hội thăng tiến đang đến với bạn rất gần. Điều này mang đến cả sự ngưỡng mộ và lòng ghen tị. Trên đỉnh vinh quang, Bảo Bình nên bước chậm lại để quan sát chính mình và những người xung quanh kỹ lưỡng hơn.

Cung Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03)

Tháng 4 có vẻ sẽ là một chặng đường khá thuận lợi cho vấn đề tài chính của cung hoàng đạo Song Ngư. Ảnh minh hoạ

Tháng 4 có vẻ sẽ là một chặng đường khá thuận lợi cho vấn đề tài chính của Song Ngư. Khi sao Thủy nghịch hành, đây là thời điểm tốt nhất để đánh giá lại cách bạn kiếm tiền và có thể thắt chặt hầu bao một chút.

Hãy nhớ rằng, những phước lành có thể chỉ thoáng qua, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi Song Ngư đang tập trung chuyển sang thế giới vật chất và những gì bạn yêu quý trong tháng này. Khi bạn định hướng trong tháng 4, hãy nắm bắt ý tưởng dọn dẹp những thứ cũ kỹ vì điều này không chỉ cho không gian mà còn cho cả cuộc sống tổng thể của bạn.

Hãy nhường chỗ cho cái mới bằng cách buông bỏ cái cũ. Đôi khi, vấn đề không phải là bắt đầu lại từ đầu mà là tìm ra điều gì thực sự phù hợp với vị trí hiện tại của bạn trong cuộc sống.

Sự hiện diện của sao Mộc khuyến khích sự phát triển và học hỏi, thường thông qua những cuộc trò chuyện ý nghĩa. Đừng ngại tham gia vào các cuộc thảo luận giúp bạn có thêm những cơ hội phát triển bản thân mạnh mẽ hơn.

Ngày may mắn của Song Ngư trong tháng 4: Mùng 3, 12 và 21.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm