Vật phẩm mang lại may mắn, xua đuổi vận xui
GĐXH - Việc tìm kiếm những vật phẩm có thể xua đuổi vận xui, bảo vệ bản thân luôn là một nhu cầu thiết yếu. Trong đó, trang sức trừ xua đuổi vận xui để mang lại may mắn là một trong những lựa chọn được nhiều người ưa chuộng.
Trang sức có tác dụng xua đuổi được vận xui?
Quan niệm trang sức có tác dụng xua đuổi vận xui luôn được nhiều người quan tâm. Không chỉ có trang sức bạc, mà nhiều loại trang sức khác như vòng dâu tằm, vòng trầm hương… cũng được cho là có tác dụng này.
Về mặt khoa học, trang sức thường được làm từ các kim loại có tính dẫn điện tốt, như vàng, bạc, đồng… Những kim loại này có thể tạo ra một trường điện từ xung quanh cơ thể người đeo. Trường điện từ này có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và thể chất của người đeo, giúp họ cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn.
Ngoài ra, trang sức cũng có thể được coi là một loại bùa hộ mệnh, mang lại may mắn và bình an cho người đeo. Điều này có thể dựa trên tâm lý con người, khi tin tưởng vào một thứ gì đó, họ sẽ có xu hướng cảm thấy an tâm và lạc quan hơn.
Các loại trang sức xua đuổi vận xui
Trang sức bạc
Trong văn hóa tâm linh thì các trang sức bạc vẫn có một năng lượng trừ tà, xua đuổi vận xui, mang lại may mắn đặc biệt. Đó là lý do tại sao các dân tộc vùng núi phía bắc thường rất hay sử dụng chất liệu bạc để đính lên các trang phục của mình hay sử dụng nhiều trang sức bạc.
Sử dụng các trang sức bạc nói chung được cho là sẽ xua đuổi tà khí, mang lại may mắn, hạnh phúc cho chủ nhân. Từ đó, sẽ khiến cho vận xui không thể đến gần, vạn sự trôi chảy, bình an, thịnh vượng.
Đồng điếu
Ngọc bội đồng điếu thường được người xưa đeo lên mình như món đồ trang sức. Chúng không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn có nguồn năng lượng tích cực xua đuổi đi những tà khí một cách mạnh mẽ.
Đồng điếu là vật phẩm phong thủy không thể thiếu nếu chủ nhân muốn cầu sức khỏe và bình an. Người mang trang sức có dáng hình đồng điếu ngoài việc giúp người đeo luôn cảm thấy lạc quan, vui vẻ mà còn có thể trấn ám khí giúp trẻ nhỏ có giấc ngủ ngon hơn, không bị giật mình nửa đêm.
Một số đồng điếu ngọc bội mà bạn có thể tham khảo như: Mặt dây như ý vàng ngọc bích, mặt dây khổng tước vàng cẩm thạch, mặt dây hồ điệp cẩm thạch…
Tượng Phật Di Lặc
Đối với những người theo tín ngưỡng Phật giáo thì vật phẩm phong thủy tượng Phật Di Lặc rất được ưa chuộng và lựa chọn. Hình tượng đức phật Di Lặc có chiếc bụng bự với khuôn miệng luôn nở nụ cười đem đến cho mọi người cảm giác lạc quan, vui vẻ hạnh phúc khi nhìn vào. Đồng thời còn hướng con người đến sự thiện lành và từ bi.
Ngoài ra tượng Phật Di Lặc còn biểu tượng cho sự thịnh vượng gắn liền với biểu tượng của sự giàu sang như thỏi vàng, đồng tiền, túi đựng châu báu của cải. Đây cũng là vật phong thủy rất thích hợp cho người tuổi Tý.
Tượng Phật Di Lặc được trưng bày đặt đối diện với cửa chính của phòng khách hoặc trên bàn thờ thần tài – ông địa mang ý nghĩa phù hộ cho gia đình đoàn viên và hòa thuận. Hơn nữa bạn có thể đặt tượng ở hướng Đông trong ngôi nhà để hạn chế những rắc rối và cãi vã trong gia đình. Một điều cần lưu ý khi đeo dây chuyền Phật Di Lặc nên để ở chỗ sạch sẽ, cao ráo và khi tắm nên tháo ra.
Một vài điều cần lưu ý khi sử dụng vật phẩm phong thủy
Vật phẩm phong thủy là những vật mang lại năng lượng nên nếu không sử dụng đúng cách rất có thể sẽ gây tác dụng ngược lại. Vì thế nên đặt vật phẩm ở nơi trang trọng, sạch sẽ và có ánh sáng. Không đặt vật ở góc tường hay ngay cửa sổ…
Lựa chọn vật phẩm phong thủy cần hợp mệnh và tuổi để tránh những điều xui rủi. Nên vệ sinh lau chùi các vật phẩm để nạp lại nguồn năng lượng mới.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính minh họa.
GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.