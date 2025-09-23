Tác dụng bất ngờ từ cuộn giấy vệ sinh cho vào tủ lạnh giúp bạn tiết kiệm điện
GĐXH - Việc bỏ giấy vệ sinh vào tủ lạnh không chỉ giúp làm sạch mùi hôi tích tụ sau một thời gian dài sử dụng. Mà nó còn tiết kiệm cả đống tiền cho gia đình bạn.
Tác dụng khử mùi của giấy vệ sinh đặt trong tủ lạnh
Vì tủ lạnh chứa rất nhiều loại thực phẩm, nên tủ lạnh dễ có mùi hôi tanh, nếu không được xử lý, điều này sẽ làm tủ lạnh bị bám mùi, gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.
Ngoài việc cần phải thường xuyên vệ sinh cho tủ lạnh định kỳ để khử sạch mùi hôi, bạn có thể đặt 1 - 2 cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh.
Vì giấy vệ sinh chính là nguyên liệu hút ẩm hiệu quả nhất, nó sẽ hấp thụ hết độ ẩm dư thừa và loại bỏ mùi hôi từ các loại thực phẩm trong tủ lạnh.
Cách bỏ giấy vệ sinh vào tủ lạnh để khử mùi
Bạn chỉ chuẩn bị vài cuộn giấy vệ sinh và đặt vào các ngăn trong tủ lạnh, kể cả ngăn đá để khử mùi hôi khó chịu mà không cần phải vất vả vệ sinh, hay lo thực phẩm bị ám mùi khi sử dụng. Đây là cách khử mùi tủ lạnh hiệu quả, đúng cách và an toàn.
Nguyên nhân chủ yếu của việc tủ lạnh bị ám mùi là do độ ẩm thực phẩm tiết ra. Nếu dùng khăn giấy sẽ thẩm thấu và hấp thụ độ ẩm dư thừa, mùi tanh hôi. Vì vậy, để tủ lạnh không có mùi hôi cũng như đảm bảo được chất lượng thực phẩm, bạn nên thực hiện việc này mỗi tháng một lần.
Tủ lạnh – nơi ngốn điện ngầm trong nhà
Tủ lạnh là thiết bị hoạt động 24/24h, chiếm từ 30 – 40% tổng lượng điện tiêu thụ trong gia đình. Nếu tủ lạnh luôn trong tình trạng ẩm ướt, có mùi hôi, máy nén phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ ổn định, dẫn đến tốn điện, giảm tuổi thọ.
Bởi vậy, việc khử ẩm, khử mùi trong tủ lạnh không chỉ để giữ thực phẩm tươi lâu mà còn giúp giảm hao phí điện năng. Và một cuộn giấy vệ sinh lại chính là "vũ khí bí mật" để giải quyết vấn đề này.
Lý do cuộn giấy vệ sinh giúp tiết kiệm điện
Giấy vệ sinh được làm từ bột giấy tự nhiên, có độ xốp cao, khả năng hút ẩm cực mạnh. Khi đặt trong tủ lạnh, nó sẽ:
Hút ẩm thừa: Nước bốc hơi từ rau củ, thịt cá khiến tủ ẩm, máy phải chạy nhiều hơn để làm lạnh. Giấy sẽ hút bớt hơi ẩm, giữ môi trường trong tủ khô ráo.
Khử mùi tự nhiên: Mùi tanh của thịt cá, mùi hăng của hành, tỏi thường ám vào không khí trong tủ lạnh. Giấy hút mùi này, giúp tủ thơm tho hơn.
Giữ hơi lạnh ổn định: Khi tủ lạnh khô ráo, hơi lạnh lưu thông đều hơn, máy nén không phải hoạt động quá tải. Nhờ đó giảm từ 10 – 15% điện năng tiêu thụ.
Mẹo đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh
Để mẹo đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh phát huy hiệu quả cao nhất, bạn có thể áp dụng những cách tối ưu sau:
Nhỏ thêm tinh dầu vào cuộn giấy: Nhỏ vài giọt tinh dầu tự nhiên (như tinh dầu chanh, bạc hà, cam, bưởi hoặc sả) trực tiếp lên lõi giấy hoặc bề mặt cuộn giấy. Mùi hương của tinh dầu không chỉ giúp tủ lạnh thơm mát hơn mà còn có khả năng kháng khuẩn nhẹ. Chọn loại tinh dầu nguyên chất, tránh các loại tinh dầu tổng hợp có thể gây mùi khó chịu hoặc không an toàn cho thực phẩm.
Đặt ở vị trí phù hợp: Đặt cuộn giấy vệ sinh ở một góc ít được sử dụng trong tủ lạnh, hoặc ở ngăn dưới cùng (ngăn rau củ) nơi thường có độ ẩm cao. Đảm bảo cuộn giấy không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Không đặt ở gần quạt thông gió hoặc nơi quá chật hẹp.
Thay thế định kỳ: Cuộn giấy vệ sinh sẽ bão hòa độ ẩm và mùi hôi theo thời gian. Nên thay thế bằng cuộn mới sau mỗi 1-2 tuần, hoặc khi bạn cảm thấy mùi hôi bắt đầu quay trở lại và cuộn giấy đã bị mềm, ẩm ướt. Sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, bạn vẫn có thể tận dụng phần giấy còn lại để lau dọn nhà cửa, tránh lãng phí.
