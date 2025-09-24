Khi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sau
GĐXH - Khi chọn mua cây phong thủy mọi người chủ yếu dựa vào hình thức hoặc lời khuyên của người bán mà không biết rằng có những loại cây chứa rất nhiều chất độc.
Cây vạn niên thanh
Cây vạn niên thanh thuộc họ ráy khá độc, bạn không nên trồng. Nếu bạn đã trót trồng cây này thì phải hết sức cẩn thận khi chăm sóc hoặc nếu chẳng may chạm phải.
Vì chỉ cần bị dính nhựa sẽ gây ngứa, nhất là dính vào mắt rất khó chịu, cảm giác rát cháy, ăn phải thì bị tê môi, ngứa họng… Trẻ em ăn phải lá hoặc hoa của cây này rất dễ bị ngộ độc. Vì thế, bạn hạn chế để trẻ nhỏ đứng gần cây này. Nếu vô tình trẻ bứt cành bẻ lá, nhựa cây dính vào da thì sẽ gây dị ứng, bỏng, rát.
Nếu không may dính phải nhựa cây vào da, bạn có thể hơ nóng bằng máy sấy để tránh ngứa. Nếu dính nhựa vào mắt, miệng thì bạn súc miệng, rửa mắt bằng nước ấm.
Cây thông thiên
Cây thông thiên (trúc đào hoa vàng) có chứa nhiều chất độc ở hoa, lá, quả và hạt, thậm chí cây này có thể gây tử vong ở người.
Toàn thân có nhựa mủ trắng chứa một loạt chất glycoside, điển hình là thevetin A và thevetin B. Trong đó, các chất glycoside này sẽ gây độc mạnh cho cơ thể người và động vật.
Cây kim tiền
Tuy cây kim tiền giúp thanh lọc không khí, loại bỏ khói bụi, khí độc nhưng bản thân nó có chứa độc tố trong thân, lá... có thể gây hại cho con người, đặc biệt là trẻ em nếu không may tiếp xúc.
Trong cuống và lá cây kim tiền chứa rất nhiều tinh thể canxi oxalat. Chất này có tác dụng hút khí độc trong không khí nhưng lại gây hại cho sức khỏe. Chất này gây kích thích các vùng da nhạy cảm, niêm mạc lưỡi, môi, màng nhầy cổ họng hoặc vùng kết mạc mắt.
Với liều lượng lớn, canxi oxalat sẽ gây ra trạng thái nôn nao khó chịu mạnh với hệ tiêu hóa, có thể làm khó thở và nếu nhiễm quá nhiều có thể dẫn đến co giật, hôn mê.
Nếu trẻ em lỡ ăn lá của cây kim tiền hoặc sơ ý làm nhựa dính lên da, niêm mạc có thể gây ngứa, nóng rát trong miệng dẫn đến sưng viêm, ngạt thở.
Khi gặp triệu chứng ngứa, rát trong miệng, bạn nên cho trẻ xúc miệng ngay để loại bỏ độc tố ra khỏi miệng. Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với chất dịch, bạn cần rửa sạch bằng nước, thuốc nhỏ mắt để tẩy sạch độc tố.
Cây mã tiền
Cây mã tiền có quả chứa độc dược cực mạnh, nhất là trong hạt của chúng chứa nhiều chất độc alcaloid nếu ăn phải.
Điều đáng nói là quả của loại cây này khá đẹp mắt, thường hấp dẫn trẻ nhỏ nếu được trồng trong nhà, sân, vườn. Vô tình trẻ nhỏ hái quả cho vào miệng và dính độc tố thì rất nguy hiểm. Vì vậy nên tránh trồng cây này trong nhà .
Cây thiên điểu
Cây thiên điểu được sử dụng rộng rãi trong việc làm đẹp cảnh quan. Tuy nhiên, hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột, chóng mặt.
Cây đỗ quyên
Cây đỗ quyên chứa chất độc andromedotoxin và arbutin glucoside. Người bị ngộ độc thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng.
Cây môn cảnh (kiểng)
Trên cây môn kiểng thì tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc canxi oxalat và asparagine, ăn phải sẽ dẫn đến nguy cơ bị bỏng, ngứa rát vùng miệng, niêm mạc ruột.
Cây thiết mộc lan
Trong phong thủy nhà ở, nhiều gia đình được khuyên mua cây thiết mộc lan vì loài hoa này có mùi hương rất thu hút.
Cây thiết mộc lan còn được gọi là cây phát lộc tuy được trồng làm cảnh phổ biến trong nhà nhưng vẫn chứa độc tố. Lá của loại cây này chứa hoạt chất làm tăng tiết nước bọt. Trẻ em vô tình ăn phải lá cây sẽ có triệu chứng nôn mửa, sốt nặng, rối loạn tiêu hóa.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?Ở - 3 giờ trước
GĐXH- Khi bố trí cửa sổ cho phòng ngủ, cần chú ý đến một số yếu tố để phù hợp với phong thủy, đồng thời đảm bảo sức khỏe, ánh sáng và tính thẩm mỹ cho không gian.
Cách trừ tà trong phòng ngủ giúp đem lại giấc ngủ ngonỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Tâm linh là hiện tượng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, trong đó có cả trường hợp nhà ở. Việc tích tụ tà khí trong phòng ngủ thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn hằng đêm cũng như khiến tâm trí mệt mỏi, bất an lạ thường.
'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ QuyênỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Giữa bộn bề thị phi của giới giải trí, Lệ Quyên chọn cách lùi về sau cánh cửa ngôi nhà thân yêu. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh trong cơ ngơi của mình và bày tỏ: “Nơi sóng gió chỉ bên ngoài cánh cửa. Sweet home”. Ngay lập tức, dân tình phải trầm trồ về không gian sống đậm chất quý tộc của nữ ca sĩ.
Tác dụng bất ngờ từ cuộn giấy vệ sinh cho vào tủ lạnh giúp bạn tiết kiệm điệnỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Việc bỏ giấy vệ sinh vào tủ lạnh không chỉ giúp làm sạch mùi hôi tích tụ sau một thời gian dài sử dụng. Mà nó còn tiết kiệm cả đống tiền cho gia đình bạn.
Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, cửa sổ không chỉ mang ánh sáng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Những kiểu cửa sổ dưới đây có thể trở thành “điểm hao tài, tán lộc”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nếu có mọi người nên xem lại.
Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điệnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng tủ lạnh nhưng hàng tháng lại tốn khá nhiều tiền điện mà bạn lại chưa rõ nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Hãy đọc bài viết sau đây để có cách khắc phục tốt nhất.
Vì sao nên để cây cảnh ở cầu thang? Top cây cảnh để cầu thang giúp căn nhà trở nên ấn tượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đặt cây cảnh để cầu thang không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại năng lượng tích cực, cải thiện chất lượng không khí và tăng cường phong thủy.
Dấu hiệu nhận biết phòng ngủ có âm khí nặngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tại sao phòng ngủ lại có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và sức khỏe của chúng ta? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết, hữu ích, giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này và tìm ra giải pháp phù hợp nhất.
Đây là lý do bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho khu vực mộ phần mà còn có ý nghĩa về mặt tâm linh. Theo phong thủy, lựa chọn những cây phù hợp sẽ giúp mang lại phong thủy tốt cho người đã khuất và gia đình. Ngược lại, cây không phù hợp có thể không tốt cho con cháu đời sau.
Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sauỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.
Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?Không gian sống
GĐXH - Khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng VTV đã dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên.