Khi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sau

Cây vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh thuộc họ ráy khá độc, bạn không nên trồng. Nếu bạn đã trót trồng cây này thì phải hết sức cẩn thận khi chăm sóc hoặc nếu chẳng may chạm phải.

Vì chỉ cần bị dính nhựa sẽ gây ngứa, nhất là dính vào mắt rất khó chịu, cảm giác rát cháy, ăn phải thì bị tê môi, ngứa họng… Trẻ em ăn phải lá hoặc hoa của cây này rất dễ bị ngộ độc. Vì thế, bạn hạn chế để trẻ nhỏ đứng gần cây này. Nếu vô tình trẻ bứt cành bẻ lá, nhựa cây dính vào da thì sẽ gây dị ứng, bỏng, rát.

Nếu không may dính phải nhựa cây vào da, bạn có thể hơ nóng bằng máy sấy để tránh ngứa. Nếu dính nhựa vào mắt, miệng thì bạn súc miệng, rửa mắt bằng nước ấm.

Cây thông thiên

Cây thông thiên (trúc đào hoa vàng) có chứa nhiều chất độc ở hoa, lá, quả và hạt, thậm chí cây này có thể gây tử vong ở người.

Toàn thân có nhựa mủ trắng chứa một loạt chất glycoside, điển hình là thevetin A và thevetin B. Trong đó, các chất glycoside này sẽ gây độc mạnh cho cơ thể người và động vật.

Cây kim tiền

Tuy cây kim tiền giúp thanh lọc không khí, loại bỏ khói bụi, khí độc nhưng bản thân nó có chứa độc tố trong thân, lá... có thể gây hại cho con người, đặc biệt là trẻ em nếu không may tiếp xúc.

Trong cuống và lá cây kim tiền chứa rất nhiều tinh thể canxi oxalat. Chất này có tác dụng hút khí độc trong không khí nhưng lại gây hại cho sức khỏe. Chất này gây kích thích các vùng da nhạy cảm, niêm mạc lưỡi, môi, màng nhầy cổ họng hoặc vùng kết mạc mắt.

Với liều lượng lớn, canxi oxalat sẽ gây ra trạng thái nôn nao khó chịu mạnh với hệ tiêu hóa, có thể làm khó thở và nếu nhiễm quá nhiều có thể dẫn đến co giật, hôn mê.

Nếu trẻ em lỡ ăn lá của cây kim tiền hoặc sơ ý làm nhựa dính lên da, niêm mạc có thể gây ngứa, nóng rát trong miệng dẫn đến sưng viêm, ngạt thở.

Khi gặp triệu chứng ngứa, rát trong miệng, bạn nên cho trẻ xúc miệng ngay để loại bỏ độc tố ra khỏi miệng. Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với chất dịch, bạn cần rửa sạch bằng nước, thuốc nhỏ mắt để tẩy sạch độc tố.

Cây mã tiền

Cây mã tiền có quả chứa độc dược cực mạnh, nhất là trong hạt của chúng chứa nhiều chất độc alcaloid nếu ăn phải.

Điều đáng nói là quả của loại cây này khá đẹp mắt, thường hấp dẫn trẻ nhỏ nếu được trồng trong nhà, sân, vườn. Vô tình trẻ nhỏ hái quả cho vào miệng và dính độc tố thì rất nguy hiểm. Vì vậy nên tránh trồng cây này trong nhà .

Cây thiên điểu

Cây thiên điểu được sử dụng rộng rãi trong việc làm đẹp cảnh quan. Tuy nhiên, hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột, chóng mặt.

Cây đỗ quyên

Cây đỗ quyên chứa chất độc andromedotoxin và arbutin glucoside. Người bị ngộ độc thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng.

Cây môn cảnh (kiểng)

Trên cây môn kiểng thì tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc canxi oxalat và asparagine, ăn phải sẽ dẫn đến nguy cơ bị bỏng, ngứa rát vùng miệng, niêm mạc ruột.

Cây thiết mộc lan

Trong phong thủy nhà ở, nhiều gia đình được khuyên mua cây thiết mộc lan vì loài hoa này có mùi hương rất thu hút.

Cây thiết mộc lan còn được gọi là cây phát lộc tuy được trồng làm cảnh phổ biến trong nhà nhưng vẫn chứa độc tố. Lá của loại cây này chứa hoạt chất làm tăng tiết nước bọt. Trẻ em vô tình ăn phải lá cây sẽ có triệu chứng nôn mửa, sốt nặng, rối loạn tiêu hóa.

