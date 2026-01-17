Mới nhất
Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Thứ bảy, 09:36 17/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Rạng sáng 17/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Sơn La. Chiếc xe khách giường nằm di chuyển trong điều kiện sương mù dày đặc đã mất lái, lao xuống cống thoát nước khiến 3 người tử vong tại chỗ 1 người bị thương nặng.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h15 phút sáng tại Km 225+150 Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La. Vào thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 26F-008.51 do tài xế Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1983, trú tại tổ 6, phường Tô Hiệu, TP Sơn La) điều khiển đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La.

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe khách lao xuống cống nước ven đường tại Sơn La. Ảnh: Cục CSGT

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát và tự gây tai nạn, lao thẳng xuống cống thoát nước sâu bên phải đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Theo ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn điều kiện thời tiết rất bất lợi: trời tối, có mưa, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế và mặt đường trơn trượt.

Cơ quan chức năng nhận định, vụ tai nạn này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đanh thép về những thói quen xấu của tài xế khi tham gia giao thông, đặc biệt là đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Cục CSGT

Với đặc thù cung đường miền núi Tây Bắc nhiều đèo dốc, khúc cua tay áo, khi gặp điều kiện thời tiết mưa mù, yêu cầu tiên quyết "sống còn" đối với mọi tài xế là phải giảm tốc độ tối đa, giữ khoảng cách và tập trung cao độ để xử lý tình huống.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều tài xế vẫn phớt lờ các nguyên tắc an toàn này, dẫn đến những thảm kịch đau lòng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và khắc phục hậu quả.

GĐXH - Rạng sáng 14/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong và 5 người bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thảm kịch bắt nguồn từ hàng loạt thói quen lái xe tùy tiện, coi thường pháp luật của cả ba tài xế liên quan.

