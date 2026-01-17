Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAKH

Ngày 17/1, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Công an phường Nha Trang đã bắt giữ 4 thanh thiếu niên gồm: N.N.T. (17 tuổi), H.M.Q. (16 tuổi), N.M.T. (15 tuổi) cùng ở phường Nha Trang và N.T.V. (17 tuổi, ở phường Nam Nha Trang) có hành vi tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài.

Trước đó, Công an phường Nha Trang đã tiếp nhận tin báo của ông Romans Samo (37 tuổi, quốc tịch Latvia) về việc bị một nhóm đối tượng đến gây gổ, dùng hung khí tấn công, cướp đi một chiếc ba lô bên trong có một số giấy tờ, đồ dùng cá nhân và 500.000 đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Nha Trang đã nhanh chóng tổ chức lực lượng truy xét và phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn đang có mặt tại khu vực bờ kè đối diện hẻm 55 Trần Phú, phường Nha Trang, tổ công tác của công an phường đã tiến hành bắt giữ và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã cùng nhau đi dọc đường Trần Phú tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Hung khí thu được của nhóm đối tượng. Ảnh: CALĐ

Khi phát hiện ông Romans Samo ôm một ba lô đang nằm ở khu vực công viên bờ biển Trần Phú, nhóm này đã dùng cây gỗ tấn công và lấy dao thủ sẵn trong người đâm người đàn ông này hai nhát, sau đó cướp chiếc ba lô và bỏ chạy.

Hiện Công an phường Nha Trang đã bàn giao nhóm đối tượng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.