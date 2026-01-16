Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này vừa phối hợp các lực lượng chức năng truy bắt thành công đối tượng Trần Chí Bảo (SN 2001, trú thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng Trần Chí Bảo bị bắt giữ.

Bảo bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản, xảy ra vào ngày 15/01 tại khách sạn Hoàng Quân, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, 1h ngày 15/1, Bảo đột nhập vào khách sạn Hoàng Quân cướp một điện thoại di động rồi rời khỏi hiện trường.

Bảo là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù không lâu, có biểu hiện manh động. Lệnh truy bắt nóng nhanh chóng được triển khai.



Sau khi rời hiện trường, Bảo liên tục thay đổi trang phục, phương tiện và di chuyển qua nhiều địa bàn rồi quay trở lại Đức Thọ. Trên hành trình này, nghi phạm bỏ lại xe máy, thuê taxi nhằm cắt đuôi lực lượng truy đuổi.

Đến khoảng 11h trưa 16/1, khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Đức Thọ, Bảo bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp công an cơ sở khống chế, bắt giữ.