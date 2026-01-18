Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1983, trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La). Tài xế Hướng bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tài xế xe khách bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào khoảng 4h30 sáng ngày 17/1, tại Km 225+150 Quốc lộ 6 (thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc), chiếc xe khách mang biển kiểm soát 26F - 008.51 do Nguyễn Văn Hướng điều khiển đã gặp nạn. Vụ việc khiến 3 hành khách tử vong thương tâm, 1 người bị thương và phương tiện hư hỏng nặng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Hướng điều khiển xe đi qua đoạn đường cong cua sang phải, trong điều kiện mặt đường trơn ướt do mưa phùn và sương mù. Do không đảm bảo tốc độ an toàn phù hợp với điều kiện thực tế, chiếc xe đã bị trượt lết trên mặt đường, mất kiểm soát và lao thẳng xuống cống sâu thoát nước bên lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Từ vụ việc đau lòng này, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phát đi khuyến cáo khẩn thiết tới người tham gia giao thông, đặc biệt là trên các cung đường đèo dốc Tây Bắc. Để tránh những tai nạn đáng tiếc, khi di chuyển trong điều kiện trời mưa, đường trơn, tài xế bắt buộc phải chủ động kiểm tra kỹ thuật xe trước khi khởi hành.

Trong quá trình lái xe, cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: đi tốc độ thấp, bật đèn sương mù và đèn gầm để tăng khả năng quan sát, đồng thời giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường với các xe phía trước.

Riêng đối với người điều khiển xe máy, xe đạp điện, cơ quan công an lưu ý cần mặc áo mưa gọn gàng để không bị che khuất tầm nhìn hoặc vướng vào phương tiện khác, tuyệt đối không đi song song với các xe tải, xe khách lớn trong điều kiện thời tiết xấu.