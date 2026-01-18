Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 17/1.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1983, trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La). Tài xế Hướng bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào khoảng 4h30 sáng ngày 17/1, tại Km 225+150 Quốc lộ 6 (thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc), chiếc xe khách mang biển kiểm soát 26F - 008.51 do Nguyễn Văn Hướng điều khiển đã gặp nạn. Vụ việc khiến 3 hành khách tử vong thương tâm, 1 người bị thương và phương tiện hư hỏng nặng.
Quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Hướng điều khiển xe đi qua đoạn đường cong cua sang phải, trong điều kiện mặt đường trơn ướt do mưa phùn và sương mù. Do không đảm bảo tốc độ an toàn phù hợp với điều kiện thực tế, chiếc xe đã bị trượt lết trên mặt đường, mất kiểm soát và lao thẳng xuống cống sâu thoát nước bên lề đường.
Từ vụ việc đau lòng này, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phát đi khuyến cáo khẩn thiết tới người tham gia giao thông, đặc biệt là trên các cung đường đèo dốc Tây Bắc. Để tránh những tai nạn đáng tiếc, khi di chuyển trong điều kiện trời mưa, đường trơn, tài xế bắt buộc phải chủ động kiểm tra kỹ thuật xe trước khi khởi hành.
Trong quá trình lái xe, cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: đi tốc độ thấp, bật đèn sương mù và đèn gầm để tăng khả năng quan sát, đồng thời giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường với các xe phía trước.
Riêng đối với người điều khiển xe máy, xe đạp điện, cơ quan công an lưu ý cần mặc áo mưa gọn gàng để không bị che khuất tầm nhìn hoặc vướng vào phương tiện khác, tuyệt đối không đi song song với các xe tải, xe khách lớn trong điều kiện thời tiết xấu.
Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh BìnhPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1Pháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.
Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồngXã hội - 1 ngày trước
Lợi dụng hình thức đầu tư tiền ảo, 7 đối tượng đã lập sàn giao dịch giả mang tên Nasdaq để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.
Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoàiXã hội - 1 ngày trước
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của một du khách nước ngoài.
Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốnXã hội - 1 ngày trước
Sau khi vụ án tổ chức chứa mại dâm núp bóng spa, massage bị triệt xóa tại Đà Nẵng, đối tượng giữ vai trò quản lý cơ sở đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồngXã hội - 1 ngày trước
Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.
Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờXã hội - 1 ngày trước
Sáng vừa bước chân ra khỏi trung tâm cai nghiện, chiều Nguyễn Văn Duy đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm xe Honda SH "chớp nhoáng" trên khắp địa bàn Hà Nội trước khi bị sa lưới tại phố Thợ Nhuộm.
Khởi tố 13 bị can trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng tại TPHCMXã hội - 1 ngày trước
Công an TPHCM đã khởi tố 13 bị can liên quan tới đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời thu giữ 21 khẩu súng các loại, 4.227 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh, cùng nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng…
Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn LaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Rạng sáng 17/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Sơn La. Chiếc xe khách giường nằm di chuyển trong điều kiện sương mù dày đặc đã mất lái, lao xuống cống thoát nước khiến 3 người tử vong tại chỗ 1 người bị thương nặng.
Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà NộiXã hội - 1 ngày trước
Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ khoảng 10 tấn nầm lợn, xúc xích... không rõ nguồn gốc tại một kho đông lạnh tại phường Yên Sở.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1Pháp luật
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.