Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Chủ nhật, 19:10 18/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 17/1.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1983, trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La). Tài xế Hướng bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La - Ảnh 1.

Tài xế xe khách bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào khoảng 4h30 sáng ngày 17/1, tại Km 225+150 Quốc lộ 6 (thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc), chiếc xe khách mang biển kiểm soát 26F - 008.51 do Nguyễn Văn Hướng điều khiển đã gặp nạn. Vụ việc khiến 3 hành khách tử vong thương tâm, 1 người bị thương và phương tiện hư hỏng nặng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Hướng điều khiển xe đi qua đoạn đường cong cua sang phải, trong điều kiện mặt đường trơn ướt do mưa phùn và sương mù. Do không đảm bảo tốc độ an toàn phù hợp với điều kiện thực tế, chiếc xe đã bị trượt lết trên mặt đường, mất kiểm soát và lao thẳng xuống cống sâu thoát nước bên lề đường.

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Từ vụ việc đau lòng này, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phát đi khuyến cáo khẩn thiết tới người tham gia giao thông, đặc biệt là trên các cung đường đèo dốc Tây Bắc. Để tránh những tai nạn đáng tiếc, khi di chuyển trong điều kiện trời mưa, đường trơn, tài xế bắt buộc phải chủ động kiểm tra kỹ thuật xe trước khi khởi hành.

Trong quá trình lái xe, cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: đi tốc độ thấp, bật đèn sương mù và đèn gầm để tăng khả năng quan sát, đồng thời giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường với các xe phía trước.

Riêng đối với người điều khiển xe máy, xe đạp điện, cơ quan công an lưu ý cần mặc áo mưa gọn gàng để không bị che khuất tầm nhìn hoặc vướng vào phương tiện khác, tuyệt đối không đi song song với các xe tải, xe khách lớn trong điều kiện thời tiết xấu.

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn LaXe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

GĐXH - Rạng sáng 17/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Sơn La. Chiếc xe khách giường nằm di chuyển trong điều kiện sương mù dày đặc đã mất lái, lao xuống cống thoát nước khiến 3 người tử vong tại chỗ 1 người bị thương nặng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sự

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước năm 2026

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước năm 2026

Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Cùng chuyên mục

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh Bình

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh Bình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.

Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Xã hội - 1 ngày trước

Lợi dụng hình thức đầu tư tiền ảo, 7 đối tượng đã lập sàn giao dịch giả mang tên Nasdaq để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài

Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài

Xã hội - 1 ngày trước

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của một du khách nước ngoài.

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Xã hội - 1 ngày trước

Sau khi vụ án tổ chức chứa mại dâm núp bóng spa, massage bị triệt xóa tại Đà Nẵng, đối tượng giữ vai trò quản lý cơ sở đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Xã hội - 1 ngày trước

Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Xã hội - 1 ngày trước

Sáng vừa bước chân ra khỏi trung tâm cai nghiện, chiều Nguyễn Văn Duy đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm xe Honda SH "chớp nhoáng" trên khắp địa bàn Hà Nội trước khi bị sa lưới tại phố Thợ Nhuộm.

Khởi tố 13 bị can trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng tại TPHCM

Khởi tố 13 bị can trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng tại TPHCM

Xã hội - 1 ngày trước

Công an TPHCM đã khởi tố 13 bị can liên quan tới đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời thu giữ 21 khẩu súng các loại, 4.227 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh, cùng nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng…

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Rạng sáng 17/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Sơn La. Chiếc xe khách giường nằm di chuyển trong điều kiện sương mù dày đặc đã mất lái, lao xuống cống thoát nước khiến 3 người tử vong tại chỗ 1 người bị thương nặng.

Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội

Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội

Xã hội - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ khoảng 10 tấn nầm lợn, xúc xích... không rõ nguồn gốc tại một kho đông lạnh tại phường Yên Sở.

Xem nhiều

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Pháp luật

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Xã hội
Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thông

Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thông

Pháp luật
Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Pháp luật
Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top