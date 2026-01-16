Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thông
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 bị can, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tối 16/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 13/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Sùng Sào Diu (SN 1975, trú thôn Lủng Cháng, xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Thị Nụ (SN 1982, trú thôn 6, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Đăng Hoan (SN 1978, trú thôn 3, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), đại diện đơn vị trúng thầu thi công công trình.
Các đối tượng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 bị can, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Quá trình điều tra xác định, trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình đường giao thông bê tông nông thôn từ thôn Pô Chuông đi trung tâm xã Pờ Ly Ngài, các đối tượng đã làm trái quy định, lập khống hồ sơ nghiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 495 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà NộiXã hội - 3 phút trước
Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ khoảng 10 tấn nầm lợn, xúc xích... không rõ nguồn gốc tại một kho đông lạnh tại phường Yên Sở.
Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà TĩnhPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường trong tình trạng đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu. Sau nhiều giờ nỗ lực truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng.
Lào Cai: Chia sẻ thông tin mê tín dị đoan, 3 trường hợp bị công an xử lýPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 3 trường hợp chia sẻ thông tin mê tín dị đoan liên quan “Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng” trên mạng xã hội.
Khai thác cát trái phép ở Lào Cai, 3 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai đa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi điều hành, tổ chức hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mậu A và xã Xuân Ái.
Thái Nguyên: Thiếu tiền tiêu xài, 2 'trai phố' vào làng trộm chóPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, khởi tố đối tượng trộm chó bằng súng kích điện trên địa bàn xã Đồng Hỷ.
Triệt phá đường dây 'phù phép' 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai, bán ra thị trườngPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai trị giá khoảng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hà Nội: Đột kích biệt thự hạng sang, 'cất lưới' ổ nhóm người nước ngoài lừa đảo qua mạngPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Ngày 15/1, trong đợt ra quân cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện và triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao người nước ngoài thuê biệt thự hạng sang để hoạt động lừa đảo.
Thái Nguyên: Xâm hại rừng đặc dụng Thần Sa, 2 đối tượng bị phát hiệnPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra rừng, lực lượng chức năng xã Thần Sa (Thái Nguyên) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng cưa xăng khai thác rừng đặc dụng trái phép.
Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở HuếPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Nhận tin báo về việc xảy ra một vụ đánh nhau tại quán cà phê, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.
Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AIPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".
Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở HuếPháp luật
GĐXH - Nhận tin báo về việc xảy ra một vụ đánh nhau tại quán cà phê, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.