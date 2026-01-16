Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thông

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tối 16/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 13/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Sùng Sào Diu (SN 1975, trú thôn Lủng Cháng, xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Thị Nụ (SN 1982, trú thôn 6, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Đăng Hoan (SN 1978, trú thôn 3, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), đại diện đơn vị trúng thầu thi công công trình.

Các đối tượng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 bị can, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra xác định, trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình đường giao thông bê tông nông thôn từ thôn Pô Chuông đi trung tâm xã Pờ Ly Ngài, các đối tượng đã làm trái quy định, lập khống hồ sơ nghiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 495 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.